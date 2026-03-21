AFP
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「本当に痛い」――アーネ・スロット監督、ブライトン戦敗北でCLの望みが暗雲に包まれる中、不振のリバプール選手たちを痛烈に批判
リヴァプール、ブライトンに敗れる
土曜日にアメックス・スタジアムで行われたブライトン戦に2-1で敗れ、リヴァプールのプレミアリーグ連覇への道は暗いまま続いている。スロット監督率いるチームにとってまたしても厳しい試合となったこの日、ウェルベックがシーガルズで2得点を挙げた。 また、リヴァプールは今夏加入したウゴ・エキティケが試合序盤に負傷で途中退場し、アリソンやモハメド・サラーといった主力選手たちに続き、治療室入りすることとなった。この敗戦により、リヴァプールは順位表で5位に後退し、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得への懸念がさらに高まることになりそうだ。
- Getty/GOAL
ブライトン戦での敗北が痛手となった
スロット監督は試合後に記者団に対し、次のように語った。「もちろん、現在の順位表を見れば、この敗戦は痛手であり、我々が深く受け止めるべきものだ。しかし、最大の問題は、ウルブズ戦でディフレクトしたシュートにより終了間際に勝ち点を1つ落としたことが、この状況につながっているということだ。先週のトッテナム戦での90分目のゴールは、ブライトンでのアウェイ敗戦よりも、さらに大きな問題だと言えるだろう。」
リバプールの指揮官は、敗戦数が2桁に達したことについても言及し、次のように付け加えた。「それはいくつかのことを物語っている。まず第一に、過去10年間、リバプールがどれほど素晴らしいチームを擁してきたかを示していると思う。ちなみに、素晴らしい監督もいた。今シーズン10回も負けた理由を、すべて挙げて説明することもできるだろう。 その理由の一つは、先ほども聞いた通り『終盤の失点』だ。そして今日の試合は、今シーズンの怪我の問題を象徴していると思う。3人の偉大な得点源を欠くことは、どのチームにとっても決してプラスにはならない。それに、右サイドバックのポジションも……だが、まあ、言い訳を探すのが私の仕事ではない。私の仕事は解決策を見つけることだ。 今日もまたそれを試みたが、前半45分間は悪くなかったと思う。相手と互角に戦え、チャンスも作れていたからだ。相手も何度か決定機を作ったが、我々も2度決定的な場面があった。後半は、相手の方が優勢だった。」
リヴァプールに何が起きたのか？
スロット監督は、ブライトン戦でチームに何が問題だったのかと問われ、次のように答えた。「何が問題だったかというと、今シーズン何度もあったように、この試合に向けた準備の段階から始まっていた。非常に良い試合をして、そのレベルを次の試合でも維持できる、あるいはさらに上を目指せると思っていた矢先、モハメド・サラーが負傷し、アリソン［ベッカー］も負傷してしまった。 開始2分でヒューゴ・エキティケが退場となり、今シーズンは何度もこのような事態に見舞われてきたが、今回もまた同じことが起きた。今シーズン頻繁に起こっていたこととして、相手チームの最初のチャンスが即座にゴールにつながったという状況もある。しかし、後半の展開を見れば、ブライトンが勝利に値したと言える。前半は互角の試合だったと思うが、後半はブライトンがピッチ上で優位に立ち、勝利に値するプレーを見せていたからだ。」
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
リヴァプールにとっては、この代表戦による中断期間が、休息を取り、負傷した主力選手たちのコンディションを回復させる貴重な時間となるかもしれない。レッズは4月4日、FAカップ準々決勝でマンチェスター・シティと対戦し、試合に復帰する。
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