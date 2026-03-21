スロット監督は試合後に記者団に対し、次のように語った。「もちろん、現在の順位表を見れば、この敗戦は痛手であり、我々が深く受け止めるべきものだ。しかし、最大の問題は、ウルブズ戦でディフレクトしたシュートにより終了間際に勝ち点を1つ落としたことが、この状況につながっているということだ。先週のトッテナム戦での90分目のゴールは、ブライトンでのアウェイ敗戦よりも、さらに大きな問題だと言えるだろう。」

リバプールの指揮官は、敗戦数が2桁に達したことについても言及し、次のように付け加えた。「それはいくつかのことを物語っている。まず第一に、過去10年間、リバプールがどれほど素晴らしいチームを擁してきたかを示していると思う。ちなみに、素晴らしい監督もいた。今シーズン10回も負けた理由を、すべて挙げて説明することもできるだろう。 その理由の一つは、先ほども聞いた通り『終盤の失点』だ。そして今日の試合は、今シーズンの怪我の問題を象徴していると思う。3人の偉大な得点源を欠くことは、どのチームにとっても決してプラスにはならない。それに、右サイドバックのポジションも……だが、まあ、言い訳を探すのが私の仕事ではない。私の仕事は解決策を見つけることだ。 今日もまたそれを試みたが、前半45分間は悪くなかったと思う。相手と互角に戦え、チャンスも作れていたからだ。相手も何度か決定機を作ったが、我々も2度決定的な場面があった。後半は、相手の方が優勢だった。」