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「本当に疲れた！」ペップ・グアルディオラ監督は、アーセナル戦の勝利が選手たちに大きな負担を与えたと説明し、ウェンブリーのピッチ状態にも懸念を表明した。
グアルディオラ監督、選手の疲労を懸念
ウェンブリーで行われるFAカップ準決勝サウサンプトン戦を前に、カタルーニャ出身の監督はチームのコンディションに警鐘を鳴らした。グアルディオラ監督は、アーセナル戦から中3日という過密日程で選手たちが精神的にも肉体的にも消耗していると認めた。3日に1試合というタイトなスケジュールにより、チーム内に疲労が明確に表れていると語った。 ロンドンへの遠征や国立競技場の環境も懸念材料で、過密日程が選手を限界に追い込んでいるという。
- AFP
クラブの監督が、主力選手たちが「とても疲れている」と認めた。
グアルディオラ監督は、過密日程が選手に大きな負担を与えていると語った。優勝争いのストレスと長距離移動で、エティハド・スタジアムには「疲れ果てた」空気が漂っていると述べた。
「アーセナル戦は精神的に非常にきつかった。その3日後にバーンリー戦、さらに3日後にサウサンプトン戦。選手たちは本当に疲れていた。その後、ホテルまで3時間の電車移動だ。ウェンブリーの芝はいつも分厚い。今でも頭の中は整理できていない。」
回転摩擦と医学的危険信号
ここ数週間のローテーション不足で控え選手が出場機会に不満を募らせ、ロッカールームには緊張が走っているという報道がある。グアルディオラ監督は不満を認めつつも、5試合で1失点という堅守を理由に、先発メンバーを変えない方針を正当化した。
「出場機会の少ない選手たちは満足していない」とグアルディオラ監督は認めた。「ここ数試合は試合間隔が長く、ローテーションを控えている。直近の5、6試合で失点はわずか1点だ。
今はそれを考えなければならない。今日は試合から2日目であり、皆疲れている。チームも少し消耗している。フィジオからは、過去の怪我歴やリスクを考慮し、特定の選手に注意するよう言われている。もし誰かが怪我をすれば、それでおしまいだ。だから、シーズン終了までエバートン戦に向けて選手を万全な状態に保ちたい」
- AFP
ウェンブリーでのセインツ戦
シティは前ラウンドでアーセナルを破り、「強豪キラー」を示したサウサンプトンと対戦する。グアルディオラ監督は、疲労で集中力が落ちればチャンピオンシップの相手に敗れ、国内カップ2冠の夢が消えると理解している。鼠径部を痛めたロドリは欠場が決まり、監督は選択を迫られる。疲れ切った主力を使うか、出番を待ちわびる控えにチャンスを与えるか。 ウェンブリーでの一戦が、シティの複数タイトル獲得への道を左右する。