ここ数週間のローテーション不足で控え選手が出場機会に不満を募らせ、ロッカールームには緊張が走っているという報道がある。グアルディオラ監督は不満を認めつつも、5試合で1失点という堅守を理由に、先発メンバーを変えない方針を正当化した。

「出場機会の少ない選手たちは満足していない」とグアルディオラ監督は認めた。「ここ数試合は試合間隔が長く、ローテーションを控えている。直近の5、6試合で失点はわずか1点だ。

今はそれを考えなければならない。今日は試合から2日目であり、皆疲れている。チームも少し消耗している。フィジオからは、過去の怪我歴やリスクを考慮し、特定の選手に注意するよう言われている。もし誰かが怪我をすれば、それでおしまいだ。だから、シーズン終了までエバートン戦に向けて選手を万全な状態に保ちたい」