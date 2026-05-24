「本当に疲れた」とペップ・グアルディオラ監督。感動的な最終戦後、マンチェスター・シティ退任は「正しい決断」と強調した。

10年間の指揮を振り返り、グアルディオラは率直に疲労を語った。「本当に疲れた。できることはすべてやった。バルセロナやバイエルンでの思い出も特別だが、ここでの10年ほど重いものはなかった。」

2016年夏の就任以来、彼は593試合を指揮し、423勝77分93敗の成績を残した。トロフィーより人間関係を重視する彼はこう続けた。「トロフィーがなければ解任されていただろう。だが私を幸せにするのはトロフィー棚ではない。 私を幸せにするのは、この街やスタッフ、選手たちと初日から築いてきた思い出や絆だ」