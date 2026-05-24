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「本当に疲れた」とペップ・グアルディオラ監督。感動的な最終戦後、マンチェスター・シティ退任は「正しい決断」と強調した。
グアルディオラ、マンチェスターに感極まった別れを告げる
試合終了のホイッスルが鳴り、グアルディオラ監督はピッチで感情を爆発させた。この試合は、主力選手ベルナルド・シルバとジョン・ストーンズにとってのラストマッチだった。1月に加入したアントワーヌ・セメニョの11点目でシティが先制したが、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラが反撃した。 後半にオリー・ワトキンスが2得点を挙げ、ヨーロッパリーグ王者のアストン・ヴィラが2-1で逆転。涙の別れについてグアルディオラは「普段泣かないが、ベルナルドが泣いていて、私も泣いてしまった。特別な瞬間だ」と語った。
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疲れ果てた監督がエティハドでの10年間を振り返る
10年間の指揮を振り返り、グアルディオラは率直に疲労を語った。「本当に疲れた。できることはすべてやった。バルセロナやバイエルンでの思い出も特別だが、ここでの10年ほど重いものはなかった。」
2016年夏の就任以来、彼は593試合を指揮し、423勝77分93敗の成績を残した。トロフィーより人間関係を重視する彼はこう続けた。「トロフィーがなければ解任されていただろう。だが私を幸せにするのはトロフィー棚ではない。 私を幸せにするのは、この街やスタッフ、選手たちと初日から築いてきた思い出や絆だ」
シティにとって最適なタイミングで退団する
感動的な送別会が開かれたが、戦術の巨匠は、新時代へ移るプレミアリーグ強豪クラブにとって自分の退任が最善だと語った。グアルディオラは「今が適切なタイミングだ。しばらくはこの場所が恋しくなることはないだろう。この決断がクラブと選手たちにとって正しいと深く感じている。クラブがそれを尊重し、理解してくれたことに感謝している」と説明した。
プレミアリーグ6回、チャンピオンズリーグ1回、FAカップ3回、リーグカップ5回の計20タイトルをもたらし、クラブを去る。
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グアルディオラの将来はどうなるのか
グアルディオラは過酷ながら輝かしい10年間を終え、充電のためサッカー界からしばらく離れる。当面はサッカーが恋しくならないと語るが、その実績から、復帰を決めた際にはオファーが殺到するだろう。