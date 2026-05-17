「本当に残念だ！」2026年W杯を前にしたGK論争で、ウリ・ヘーネスがオリバー・バウマンに同情。

ノイアーは代表通算124試合に出場し、2024年のホーム開催欧州選手権を最後にドイツ代表から引退した。40歳となった彼について、米国・メキシコ・カナダ開催のワールドカップ（6月11日～7月19日）への復帰が噂されていたが、Skyによるとすでに決定しているという。

ドイツ代表のナーゲルスマン監督は土曜夜『ZDF-Sportstudio』で明言を避けた。ホーネスは「現時点では噂だ。様子を見守る」と述べ、GK問題については「今はコメントしない」と語った。 「それについてはあなた自身がコメントすべきだ。視聴者にそう伝えてほしい。監督を批判するためにいつも我々を利用するのはやめてほしい」

ノイアーは現在、ふくらはぎの負傷で再び離脱しており、土曜のDFBポカール決勝シュトゥットガルト戦での出場は未定だ。