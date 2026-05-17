バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネス氏は、GKマヌエル・ノイアーの代表復帰を歓迎すると述べた。
AFP
翻訳者：
「本当に残念だ！」2026年W杯を前にしたGK論争で、ウリ・ヘーネスがオリバー・バウマンに同情。
「マヌエルが望むなら問題ない。移籍すれば嬉しい」とホネッスは優勝祝賀会で語った。「彼が最高だからだ」
その一方でホーネスは記者団に「オリバー・バウマンには本当に気の毒だ。彼は素晴らしい人物で好感度も高い。ただ、これが波風を立てず、シーズン前の準備に支障をきたさないことを願っている」とも語った。
ホーネスはきっぱりと言った。「監督を批判するためにいつも我々を利用するのはやめてくれ！」
ノイアーは代表通算124試合に出場し、2024年のホーム開催欧州選手権を最後にドイツ代表から引退した。40歳となった彼について、米国・メキシコ・カナダ開催のワールドカップ（6月11日～7月19日）への復帰が噂されていたが、Skyによるとすでに決定しているという。
ドイツ代表のナーゲルスマン監督は土曜夜『ZDF-Sportstudio』で明言を避けた。ホーネスは「現時点では噂だ。様子を見守る」と述べ、GK問題については「今はコメントしない」と語った。 「それについてはあなた自身がコメントすべきだ。視聴者にそう伝えてほしい。監督を批判するためにいつも我々を利用するのはやめてほしい」
ノイアーは現在、ふくらはぎの負傷で再び離脱しており、土曜のDFBポカール決勝シュトゥットガルト戦での出場は未定だ。