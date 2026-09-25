試合終了後に報道陣の前に立った新生ウルグアイ代表の指揮官は、現役時代にJリーグで対戦したことのある監督を相手に、厳しい戦いになると予想していたことを認めた。

ハジメ・モリヤス監督率いるよく整備されたチームを称賛し、フォルランは「私はよく知る監督が率いる代表チームと対戦した。サンフレッチェ広島にいた時に彼と対戦したことがある。彼はコンビネーションを好み、チームを非常によく組織する。そして、代表チームを率いてきた時間の長さが本当によく表れている」と語った。

一瞬の気の緩みが響いた拮抗した一戦を振り返り、フォルランは「非常に拮抗した試合だった。ああしたチャンスをアディショナルタイムに生かされ、最終的に試合に負けてしまったのは本当に残念だ」と付け加えた。