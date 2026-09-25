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「本当に残念だ」 日本に後半アディショナルタイムで2点を奪われ、ウルグアイのデビュー戦が台無しになったことをディエゴ・フォルランが嘆く
アディショナルタイムの失速で開幕戦が台無しに
フォルランにとって代表監督としての初陣は厳しいものとなり、チームは宮城で3-1の痛い敗戦を喫した。ホスト国は松木玖生の序盤のゴールで先制したが、ウルグアイは粘り強く応戦し、前半終了間際にマキシミリアーノ・アラウホが同点弾を決めた。しかし、アディショナルタイムに守備が完全に崩壊し、塩貝健人と上田綺世にサンティアゴ・メレの守るゴールを破られて勝利をさらわれた。
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フォルラン、日本の規律あるシステムを称賛
試合終了後に報道陣の前に立った新生ウルグアイ代表の指揮官は、現役時代にJリーグで対戦したことのある監督を相手に、厳しい戦いになると予想していたことを認めた。
ハジメ・モリヤス監督率いるよく整備されたチームを称賛し、フォルランは「私はよく知る監督が率いる代表チームと対戦した。サンフレッチェ広島にいた時に彼と対戦したことがある。彼はコンビネーションを好み、チームを非常によく組織する。そして、代表チームを率いてきた時間の長さが本当によく表れている」と語った。
一瞬の気の緩みが響いた拮抗した一戦を振り返り、フォルランは「非常に拮抗した試合だった。ああしたチャンスをアディショナルタイムに生かされ、最終的に試合に負けてしまったのは本当に残念だ」と付け加えた。
スコアは競った親善試合でのパフォーマンスをゆがめている
ビエルサの後任として臨んだ初戦で黒星を喫した痛手はあるものの、元マンチェスター・ユナイテッドのFWは、そのスコアが自分の選手たちの内容を著しく正当に反映していないと強く主張した。
太平洋をまたぐ過酷なフライト後のチームを擁護し、フォルランは記者団に対して次のように語った。「試合内容を踏まえると、かなり大きな点差だ。前半も後半も、こちらには何度も得点機があった。ここに来るまでの消耗の激しい移動の後でも、選手たちは非常に大きな努力をしてくれた。そのことにとても感謝している。それはピッチ上でも明らかで、彼らは非常によくやってくれた。ただ、残念ながらサッカーとはそういうもので、スコアは実際の試合内容を反映していない。だが、それがこの競技のルールであり、受け入れなければならない」
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ソウルでの早期復帰が待たれる
傷を癒やしている時間はない。ウルグアイは9月28日月曜日、ソウルで韓国と対戦する厳しいアウェーゲームに臨む。そのツアー2戦目は、依然として大きな移動疲れを払拭しきれていないチームのフィジカル面の余力を試すことになる。
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