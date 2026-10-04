ブカヨ・サカが主役の活躍を見せ、イングランドはリエカで行われたUEFAネーションズリーグ・グループCのクロアチア戦で7-0の圧勝を収めた。アーセナルのウインガーであるサカは前半終了前にイングランドの4点目を押し込み、後半には相手DFのミスを突いてこの日2点目を決めた。

この勝利でイングランドはグループCで勝ち点6とし、首位スペインに次ぐ2位につけている。

サカは、キックオフ直後から示されたチームの容赦ない姿勢を強調した。