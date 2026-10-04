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「本当に楽しかった！」。ブカヨ・サカ、リエカでイングランドがクロアチアを粉砕した後に反応
サカが2得点、イングランドが圧倒的な勝利
ブカヨ・サカが主役の活躍を見せ、イングランドはリエカで行われたUEFAネーションズリーグ・グループCのクロアチア戦で7-0の圧勝を収めた。アーセナルのウインガーであるサカは前半終了前にイングランドの4点目を押し込み、後半には相手DFのミスを突いてこの日2点目を決めた。
この勝利でイングランドはグループCで勝ち点6とし、首位スペインに次ぐ2位につけている。
サカは、キックオフ直後から示されたチームの容赦ない姿勢を強調した。
- Mark Pain
ウインガーが高い士気と決定力を称賛
試合終了後に語ったサカは、この一戦は非常に楽しかったと振り返り、イングランドのテンポが開催国にとっては圧倒的だったと述べた。また、高い位置からのプレスと決定力の高いフィニッシュを組み合わせたことが、最終的な違いを生んだと指摘した。
サカは右サイドでの動きで、クロアチア守備陣を一貫して切り裂いた。
「素晴らしい夜だった」とサカは『ITV Sport』に語った。「立ち上がりから前に出た。高いエネルギーとスピリットを持ってプレーした。特別だったし、その中でプレーするのは本当に楽しかった。エネルギーを持ってプレーできたし、今日は本当に決定力が高かった。それが違いを生んだ」
主力アタッカーが代表ウインドーの力強い締めくくりを要求
サカは、このパフォーマンスがトーマス・トゥヘルが代表チームにもたらした中核的な価値観をすべて体現していたと強調した。そして、次戦でも同じ基準を維持するようチームメートに促した。
このウインガーは、イングランドが強度を落としてはならないと訴えた。
「僕たちはハングリーさ、情熱、そして自分たちの持つクオリティーを示せたと思う」とサカは付け加えた。「今夜のこのパフォーマンスには、イングランドとして求めているすべてが詰まっていた。火曜日の夜もしっかり締めくくりたい」
- HANZA MEDIA
トゥヘルの指導の下、イングランド代表が勢いを築く
サカとイングランドは今後、グループCでさらに勝ち点3の獲得を目指し、火曜日の一戦に照準を合わせる。この勝利により、今大会ここまでの先の勝利に続いて、イングランドの攻撃力があらためて裏付けられた。
クロアチアは勝ち点3のままで、グループ最下位にとどまっている。
イングランドは次戦でも力強いパフォーマンスを狙う。
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