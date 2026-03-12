Getty Images Sport
「本当に暗かった」―ベルナルド・シルバがマンチェスター・シティのレアル・マドリード戦敗戦を暗澹たる言葉で総括
マドリードでのシティの欧州悪夢
もしジャンルイジ・ドンナルンマが後半にヴィニシウス・ジュニアが蹴った弱いPKを止めなければ、アウェーチームにとってスコアはさらに恥ずかしいものになっていたかもしれない。4点目を免れたとはいえ、シティ陣営の雰囲気は依然として沈滞しており、重鎮たちは来週火曜のエティハド・スタジアムでの第2戦を前に、準々決勝への道が険しくなったことを認めている。
シルバの「本当に暗い」告白
結果を振り返り、シルバは失望を隠さなかった。「3-0では少し難しくなる」とベルナルドは語った。「今は本当に気分が悪い、今は本当に暗い気分だ。だが明日はまた別の日だ。来週の試合には必ずチャンスがあると信じて臨むだろう」
さらに彼は続けた。「我々のチームは感情に試合を左右されたと思う。良いスペースを見つけ、落ち着いてプレーできていたが、最初の失点後は完全にコントロールを失い、トランジションやセカンドボールの支配ができなくなった。レアル・マドリードのようなクオリティを持つ相手と対戦する時、そうした代償を払うことになる」
グアルディオラ、シティの優勝の可能性に疑問を呈す
グアルディオラ監督は第2戦での戦いへの決意を表明したものの、チームが乗り越えねばならない困難な状況を踏まえ、その見通しは明らかに現実的だった。勝ち上がる可能性について問われると、シティの指揮官は記者団にこう語った。「現時点では、あまりない。もちろん挑戦はする。今は全てがより困難だ…だが我々はそこに立つ。サポーターと共に戦う。最終ラインでのプレーを改善するため、さらに努力できる。挑戦するつもりだ」
エルリング・ハーランドのサポート役にジェレミー・ドク、サヴィーニョ、アントワーヌ・セメニョを起用した采配には批判も浴びたが、監督は布陣をいじりすぎた事実を否定。「いいえ、大きな変更はない。ニューカッスル戦ではより多くの変更を加えたが、ここ数試合はほとんどの選手が起用されている。サイドで1対1の局面で積極的に攻めさせたかった。ジェレミーは傑出していたが、右サイドではやや苦戦した」と説明した。 我々は何度も得点の予感を持って攻め込み、後半の展開を見極めようとしたが、相手は3度のチャンスで3得点を奪った」
エティハドに注目の目が集まる
シティは国内リーグでウェストハム・ユナイテッドとの再戦に臨み、来週火曜日の3点差逆転を目指す。第2戦でキリアン・ムバッペがマドリード戦線に復帰する可能性は、この一戦に漂う不安感をさらに増幅させている。
