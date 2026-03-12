「本当に暗かった」―ベルナルド・シルバがマンチェスター・シティのレアル・マドリード戦敗戦を暗澹たる言葉で総括

グアルディオラ監督は第2戦での戦いへの決意を表明したものの、チームが乗り越えねばならない困難な状況を踏まえ、その見通しは明らかに現実的だった。勝ち上がる可能性について問われると、シティの指揮官は記者団にこう語った。「現時点では、あまりない。もちろん挑戦はする。今は全てがより困難だ…だが我々はそこに立つ。サポーターと共に戦う。最終ラインでのプレーを改善するため、さらに努力できる。挑戦するつもりだ」

エルリング・ハーランドのサポート役にジェレミー・ドク、サヴィーニョ、アントワーヌ・セメニョを起用した采配には批判も浴びたが、監督は布陣をいじりすぎた事実を否定。「いいえ、大きな変更はない。ニューカッスル戦ではより多くの変更を加えたが、ここ数試合はほとんどの選手が起用されている。サイドで1対1の局面で積極的に攻めさせたかった。ジェレミーは傑出していたが、右サイドではやや苦戦した」と説明した。 我々は何度も得点の予感を持って攻め込み、後半の展開を見極めようとしたが、相手は3度のチャンスで3得点を奪った」