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「本当に打ちのめされている」 マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務違反114件で有罪と認定され、ミカ・リチャーズが沈黙を破る
シティにとって痛烈な評価
長期にわたる独立委員会の審理を経て、マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務規則違反で有罪と認定され、大きな衝撃が走った。クラブは115件の告発のうち114件を犯したと認定され、その対象期間は2008-09シーズンから2017-18シーズンまでに及んだ。
プレミアリーグはこの評決を確認し、シティが見せかけの契約を手配し、収益を人為的に水増しする一方でコストを圧縮するために欺瞞的な合意に依拠していたと説明した。独立委員会の報告書では、クラブ側の主要な証人が虚偽かつ不誠実な証言をしていたことも明らかになった。
これらの認定は、クラブにとって大きな成功を収めた時代に暗い影を落とし、サッカー界全体から強い反応を呼んでいる。マンチェスター・ユナイテッドの元主将ロイ・キーンは、シティの選手たちがメダルをゴミ箱に投げ捨てるべきだとまで語った。
- Getty Images Sport
リチャーズは、自身が打ちのめされていることを認めた
マンチェスター・シティの元DFリチャーズがついにこの不祥事について沈黙を破り、そのニュースが大きな衝撃だったと認めた。2012年にロベルト・マンチーニ監督率いるチームでプレミアリーグ制覇を果たしたリチャーズは、この調査結果に対する感情的な反応を明かした。
「報道は憂慮すべきものだった」と、同氏はポッドキャスト『The Rest is Football』で説明した。「プレミアリーグが使っていた“sham contracts”という言葉を目にして、本当に打ちのめされた。
「自分は14歳の頃からあのクラブにいる。あのクラブのためなら命も懸けられる。マンチェスター・シティで夢をかなえた。だが、その報道を耳にして、元選手である自分だけでなく、ファンもそれを受け止めなければならないなんて、本当に壊滅的な気持ちになった」
サッカー界全体へのより広い影響
この財務違反は、商業パートナーとの間で行われた、総額8億3000万ポンド超とされる資金の偽装スキームに関する疑惑を含む。委員会によれば、これらのスポンサー契約はその実際の経済的実態を反映しておらず、競技の公正性を完全に損なうものだった。
リチャーズは、この状況について悲しみと怒り、そして混乱が入り交じった感情を抱いていると認め、シティがなお潔白を主張していることにも言及した。ただ、その影響はマンチェスターの青い側だけにとどまらないと強調した。
「勝者はいない」とリチャーズは述べた。「もしマンチェスター・シティが控訴して無罪となったとしても、それでも傷は残る。そして、控訴後に有罪と判断されたら、その後はどうなるのか。
「しかも、これはマンチェスター・シティのファンやマンチェスター・シティの選手だけの問題ではない。プレミアリーグ全体が問われることになる。これは何年も何年も何年も続くようなことになりかねない」
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シティの次戦は？
シティは不正行為を強く否定しており、自らの立場を裏付ける反論の余地のない証拠を保有していると主張している。同クラブは、独立委員会の判断に対して正式に控訴するため、10月2日までの期限が与えられている。
有罪評決が維持された場合、クラブは前例のない厳しい処分を科される可能性がある。想定される制裁には、大幅な勝ち点剥奪、移籍禁止、さらにはプレミアリーグからの追放も含まれる。また、問題となっている期間中にシティが獲得した3度のプレミアリーグ優勝タイトルが剥奪される現実的な可能性もある。
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