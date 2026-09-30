長期にわたる独立委員会の審理を経て、マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務規則違反で有罪と認定され、大きな衝撃が走った。クラブは115件の告発のうち114件を犯したと認定され、その対象期間は2008-09シーズンから2017-18シーズンまでに及んだ。

プレミアリーグはこの評決を確認し、シティが見せかけの契約を手配し、収益を人為的に水増しする一方でコストを圧縮するために欺瞞的な合意に依拠していたと説明した。独立委員会の報告書では、クラブ側の主要な証人が虚偽かつ不誠実な証言をしていたことも明らかになった。

これらの認定は、クラブにとって大きな成功を収めた時代に暗い影を落とし、サッカー界全体から強い反応を呼んでいる。マンチェスター・ユナイテッドの元主将ロイ・キーンは、シティの選手たちがメダルをゴミ箱に投げ捨てるべきだとまで語った。