ライプツィヒのキャプテン、ラウムは、自分たちの戦術遂行とメンタリティーについて一切手加減のない評価を下し、欧州のトップレベルには大きく及ばなかったと認めた。

28歳の左SBは、試合後にこの完敗を振り返り、次のように語った。「本当にひどい気分だ。今日は完全に打ちのめされた。前半はひどかった。後半は、おそらく少しだけ良くなったかもしれない。全体的に見て、僕たちにとって良いパフォーマンスではなかった。ここから学ばなければならない。できるだけ早くまとまる必要があるし、実際に明確なプランもあった。でも、またしてもボールを持った時に十分な勇気も賢さもなかった。プレーするチャンスはあった。でも鋭さが足りなかったし、今日は全てにおいてまったく足りなかった」