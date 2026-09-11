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「本当に打ちのめされた」 RBライプツィヒのダビド・ラウムとヴィリー・オルバンが、チャンピオンズリーグでのコモへの衝撃的な敗戦後にパフォーマンスを酷評
イタリアのデビュー組がドイツを驚かせる
コモは、119年越しの歴史的な欧州デビュー戦となったチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦で、ライプツィヒを4-1で一蹴した。前半にマルティン・バトゥリナとタソス・ドゥヴィカスがゴールを決め、ホームのコモが2点のリードを奪取。その後、コモ湖のほとりで行われた一戦でアサネ・ディアオとマキシモ・ペローネが得点を重ね、記憶に残る勝利を決定づけた。アンドリヤ・マクシモヴィッチの反撃弾も、アウェーのライプツィヒにとってロンバルディアでの屈辱的な夜を和らげるものにはならなかった。
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ラウム、ひどい出来を嘆く
ライプツィヒのキャプテン、ラウムは、自分たちの戦術遂行とメンタリティーについて一切手加減のない評価を下し、欧州のトップレベルには大きく及ばなかったと認めた。
28歳の左SBは、試合後にこの完敗を振り返り、次のように語った。「本当にひどい気分だ。今日は完全に打ちのめされた。前半はひどかった。後半は、おそらく少しだけ良くなったかもしれない。全体的に見て、僕たちにとって良いパフォーマンスではなかった。ここから学ばなければならない。できるだけ早くまとまる必要があるし、実際に明確なプランもあった。でも、またしてもボールを持った時に十分な勇気も賢さもなかった。プレーするチャンスはあった。でも鋭さが足りなかったし、今日は全てにおいてまったく足りなかった」
オルバン、戦術的失敗を認める
センターバックでコンビを組むオルバンもまた、2019年以降はジャルム・グループのオーナーシップの下で大きな支援を受けてきたセスク・ファブレガス率いるセリエA昇格組の絶対的な優位性を、率直に認めた。
アウェーのチームの戦術的なセットアップが崩れたことを認めた33歳のDFは、次のように説明している。「私たちにはそれなりのゲームプランがあったが、コモのサッカーを抑え込めないことはすぐに明らかになった。この試合は今日、とても痛いものになった。コモは、ボールを持って主体的にプレーすること、ボールを持った場面で判断を下すこと、そしてファイナルサードで良いパスを出すことの意味を、私たちに示した。今日の相手からはそれを学ぶ必要があるし、彼らをたたえるべきだ。結局のところ、私たちのゲームプランはうまくいかなかった」
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迅速な対応が求められている次へ
ライプツィヒは10月13日にレッドブル・アレーナで行われる第2節で、オランダの強豪PSVアイントホーフェンを迎え撃つのを前に、守備面の脆弱性に早急に対処しなければならない。マルティン・デミチェリス監督のチームは、決勝トーナメント進出への望みをつなぐためにも、ボール保持時の落ち着きと冷静さが問われる重要な試練に直面する。一方、コモは翌日の夜、デ・カイプでフェイエノールトと対戦するためロッテルダムへ向かう。
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