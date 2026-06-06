代表チームでは、練習後のシュート練習は定期的に行わない。しかしナゲルスマン監督は、代表メンバー発表の記者会見で、その練習のためにGKヨナス・ウルビック（22）を「練習用ゴールキーパー」として米国に帯同させたと説明した。 「選手たちは練習後、さらに45分間シュート練習をしたいと望む。常に許可はできないが、時々は認める。その際、負担を分散できると助かる。だからこそ、ヨナスは当然の選択だ。」

バイエルンのMFセルジュ・グナブリーも4月中旬、同様の練習で内転筋を断裂。シーズン終盤とW杯出場を逃した。

グナブリも1対1ではなくシュート練習中の負傷だった。バイエルンのコンパニー監督は「本当に不運な出来事だった。PK練習中で、私たち全員を驚かせた」と語った。