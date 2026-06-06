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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

翻訳者：

本当に悔しい展開だ！W杯の不運な男、レナート・カールがドイツ代表の練習後に負傷した。

ワールドカップ
アメリカ合衆国 対 ドイツ
ドイツ
親善試合
レナート・カール

ドイツ代表のレナート・カール（18）は、金曜の公式練習後に重度の筋肉損傷を負い、米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップ出場が絶望的になった。

ビルト』紙によると、土曜日に開催されるワールドカップ最終親善試合の相手である共催国アメリカ戦に向けた本練習後、カールは他の選手たちと共に追加練習を行った。

  • FCバイエルンのフォワードは、DFB（ドイツサッカー連盟）の選手数名とシュート練習を続けていた。最後のシュートで負傷し、内転筋に鋭い痛みを感じた。副キャプテンのアントニオ・リュディガー（33）がロッカールームへ運んだ。

    直後、ユリアン・ナーゲルスマン監督（38）は会見で「レニーは練習中に負傷し、状態は良くない」と重傷の可能性を指摘した。 その後、病院でMRI検査を受けた結果、筋肉断裂と診断された。これにより、昨シーズンFCBで注目された彼のワールドカップ出場は絶望的となった。

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    レナート・カールと同様に、セルジュ・ニャブリも不運な怪我をした。

    代表チームでは、練習後のシュート練習は定期的に行わない。しかしナゲルスマン監督は、代表メンバー発表の記者会見で、その練習のためにGKヨナス・ウルビック（22）を「練習用ゴールキーパー」として米国に帯同させたと説明した。 「選手たちは練習後、さらに45分間シュート練習をしたいと望む。常に許可はできないが、時々は認める。その際、負担を分散できると助かる。だからこそ、ヨナスは当然の選択だ。」

    バイエルンのMFセルジュ・グナブリーも4月中旬、同様の練習で内転筋を断裂。シーズン終盤とW杯出場を逃した。

    グナブリも1対1ではなくシュート練習中の負傷だった。バイエルンのコンパニー監督は「本当に不運な出来事だった。PK練習中で、私たち全員を驚かせた」と語った。

  • 2026年ワールドカップドイツ代表メンバー

    ポジション選手所属背番号
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム12
    ゴールマヌエル・ノイアーFCバイエルン・ミュンヘン1
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト21
    ディフェンシブヴァルデマー・アントンボルシア・ドルトムント3
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト18
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン13
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン6
    ディフェンシブフェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント23
    ディフェンシブアレクサンダル・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン5
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ22
    ディフェンシブアントニオ・リュディガーレアル・マドリード2
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント15
    ディフェンシブアンジェロ・スティラーVfBシュトゥットガルト16
    ディフェンシブジョナタン・ターFCバイエルン・ミュンヘン4
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド24
    攻撃ナディエム・アミリマインツ0520
    攻撃マクシミリアン・ベイヤーボルシア・ドルトムント14
    攻撃レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン8
    攻撃カイ・ハヴェルツアーセナル7
    攻撃アッサン・ウエドラオゴRBライプツィヒ25
    攻撃ジェイミー・ルウェリングVfBシュトゥットガルト9
    攻撃ジャマル・ムシアラFCバイエルン・ミュンヘン10
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール19
    攻撃デニズ・ウンダヴVfBシュトゥットガルト26
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール17
    攻撃ニック・ウォルテメイドニューカッスル・ユナイテッド11
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