『ビルト』紙によると、土曜日に開催されるワールドカップ最終親善試合の相手である共催国アメリカ戦に向けた本練習後、カールは他の選手たちと共に追加練習を行った。
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本当に悔しい展開だ！W杯の不運な男、レナート・カールがドイツ代表の練習後に負傷した。
FCバイエルンのフォワードは、DFB（ドイツサッカー連盟）の選手数名とシュート練習を続けていた。最後のシュートで負傷し、内転筋に鋭い痛みを感じた。副キャプテンのアントニオ・リュディガー（33）がロッカールームへ運んだ。
直後、ユリアン・ナーゲルスマン監督（38）は会見で「レニーは練習中に負傷し、状態は良くない」と重傷の可能性を指摘した。 その後、病院でMRI検査を受けた結果、筋肉断裂と診断された。これにより、昨シーズンFCBで注目された彼のワールドカップ出場は絶望的となった。
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レナート・カールと同様に、セルジュ・ニャブリも不運な怪我をした。
代表チームでは、練習後のシュート練習は定期的に行わない。しかしナゲルスマン監督は、代表メンバー発表の記者会見で、その練習のためにGKヨナス・ウルビック（22）を「練習用ゴールキーパー」として米国に帯同させたと説明した。 「選手たちは練習後、さらに45分間シュート練習をしたいと望む。常に許可はできないが、時々は認める。その際、負担を分散できると助かる。だからこそ、ヨナスは当然の選択だ。」
バイエルンのMFセルジュ・グナブリーも4月中旬、同様の練習で内転筋を断裂。シーズン終盤とW杯出場を逃した。
グナブリも1対1ではなくシュート練習中の負傷だった。バイエルンのコンパニー監督は「本当に不運な出来事だった。PK練習中で、私たち全員を驚かせた」と語った。
2026年ワールドカップドイツ代表メンバー
ポジション 選手 所属 背番号 ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム 12 ゴール マヌエル・ノイアー FCバイエルン・ミュンヘン 1 ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト 21 ディフェンシブ ヴァルデマー・アントン ボルシア・ドルトムント 3 ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト 18 ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 13 ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン 6 ディフェンシブ フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント 23 ディフェンシブ アレクサンダル・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン 5 ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ 22 ディフェンシブ アントニオ・リュディガー レアル・マドリード 2 ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント 15 ディフェンシブ アンジェロ・スティラー VfBシュトゥットガルト 16 ディフェンシブ ジョナタン・ター FCバイエルン・ミュンヘン 4 ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド 24 攻撃 ナディエム・アミリ マインツ05 20 攻撃 マクシミリアン・ベイヤー ボルシア・ドルトムント 14 攻撃 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 8 攻撃 カイ・ハヴェルツ アーセナル 7 攻撃 アッサン・ウエドラオゴ RBライプツィヒ 25 攻撃 ジェイミー・ルウェリング VfBシュトゥットガルト 9 攻撃 ジャマル・ムシアラ FCバイエルン・ミュンヘン 10 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 19 攻撃 デニズ・ウンダヴ VfBシュトゥットガルト 26 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 17 攻撃 ニック・ウォルテメイド ニューカッスル・ユナイテッド 11