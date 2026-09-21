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「本当に恥だ！」。ギャリー・ネビルがマンチェスター・ユナイテッドを痛烈批判し、マイケル・キャリックに不振のスターたちを「擁護」するのをやめるよう警告
クレイブン・コテージでの惨憺たる午後
ユナイテッドは、クレイブン・コテージでフラムと1-1で引き分け、辛うじてリーグ3連敗を回避した。マテウス・クーニャの終盤のディフレクト弾が貴重な勝ち点1をもたらし、リサンドロ・マルティネスの悲惨な序盤のオウンゴールを帳消しにした。
終盤の同点弾があったとはいえ、精彩を欠くパフォーマンスにはクラブのレジェンドであるネビルから厳しい批判が向けられた。ネビルは選手たちの著しい努力不足を問題視し、キャリック監督に対して、不振にあえぐチームを公の場で批判することをかたくなに拒み続ける姿勢を改めるよう求めた。
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ネヴィルが言い訳をやめるよう要求
『Sky Sports』の共同解説で語ったネビルは、ウェスト・ロンドンで見せた著しいエネルギー不足に衝撃を受けていた。特に、試合を通じて自軍が完全に受け身だったとの指摘をキャリックが積極的に退けていたことに、強い苛立ちを示した。
「マイケルは彼らをかばうのをやめなければならない」とネビルは語った。「彼がなぜ守ろうとしているのかは分かる。忠実で、自分の選手たちに自分のために戦ってほしいと思っているし、もちろんシーズンはまだ先が長いからだ。
「もちろんマイケルは、私たちに話していることと個人的に話していることは違う。それは本当に私を不安にさせただろう。彼について疑問を投げかける人は出てくるだろうが、彼は仕事を引き受けた時点でそれを分かっていた。だが、その意味でパニックはない。誰もキャリックにプレッシャーをかけてはいない。しかし、ああいうパフォーマンスが続けば、彼は非常に厳しい立場に置かれることになる。選手たちは彼のために、あれ以上にハードワークしなければならない」
トレーニング用のマネキンのように歩き回る
フラム戦での低調なパフォーマンスは、マンチェスター・シティ戦での連敗と、カラバオカップでのブライトン相手の崩壊劇に続くものだった。ネビルは、ボールを持っていない場面でのチームの壊滅的な運動量を厳しく断じ、ホームチームがいかに簡単にボールを支配していたかを強調した。
「あれほどボールを持っていない時に歩いているマンチェスター・ユナイテッドを見たことがない」とネビルは説明した。「マイケルは今、チームのエネルギーに問題はなかったと言った。
「両チームとも同じだった。私は彼らをマネキンと呼んだ。あれほど歩き回るユナイテッドを見たことがない。警戒心もなければ、生気もない。『つま先立ちで構える』こともない。常につま先立ちで構えているべきだ。
「私はそう言う時はいつもとても慎重になる。だが、後半最初の15分間、そして全体として最初の60分間のマンチェスター・ユナイテッドは、本当に恥ずべきものだった。ボールを持っていない時のプレーはまったく十分ではなかった」
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重要な代表ウィークが待っている
現在の代表ウィークは、マンチェスター・ユナイテッドが立て直しを図る上で絶好のタイミングで訪れた。キャリックはこの長めの中断期間を利用してチームのコンディションを立て直し、10月10日のトッテナム戦でプレミアリーグに戻る前に戦力の再整備を進める考えだ。
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