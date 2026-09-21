フラム戦での低調なパフォーマンスは、マンチェスター・シティ戦での連敗と、カラバオカップでのブライトン相手の崩壊劇に続くものだった。ネビルは、ボールを持っていない場面でのチームの壊滅的な運動量を厳しく断じ、ホームチームがいかに簡単にボールを支配していたかを強調した。

「あれほどボールを持っていない時に歩いているマンチェスター・ユナイテッドを見たことがない」とネビルは説明した。「マイケルは今、チームのエネルギーに問題はなかったと言った。

「両チームとも同じだった。私は彼らをマネキンと呼んだ。あれほど歩き回るユナイテッドを見たことがない。警戒心もなければ、生気もない。『つま先立ちで構える』こともない。常につま先立ちで構えているべきだ。

「私はそう言う時はいつもとても慎重になる。だが、後半最初の15分間、そして全体として最初の60分間のマンチェスター・ユナイテッドは、本当に恥ずべきものだった。ボールを持っていない時のプレーはまったく十分ではなかった」