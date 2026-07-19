「我々は完全に失敗した。しかも3回連続だ。イタリア人の友人たちと冗談で『ワールドカップに行かない方が、すぐ帰国するよりましだ』と言っていたが、これは本当に恥ずかしい」とクリンスマンは語った。

「今の状況は痛ましい。だからこそ、他チームから学び、攻撃的な姿勢を取り戻し、文化そのものを一新したい。だが、我々は世界トップから遠く離れている。その事実を認めることが第一歩だ」

成功を取り戻すには「国境を越えて」視野を広げ、他チームの取り組みを学び、自国サッカーの文化を改革する必要があると語り、「今はまだ厳しい道のりだ」と結んだ。