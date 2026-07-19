SIDのインタビューで、この61歳男性はDFBが近年方向性を誤ったと批判。まずその事実を認め、過ちを謝罪することが転換点だと語った。
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「本当に恥ずかしい」。元ドイツ代表監督が2026年W杯でのドイツ代表を厳しく批判。
「我々は完全に失敗した。しかも3回連続だ。イタリア人の友人たちと冗談で『ワールドカップに行かない方が、すぐ帰国するよりましだ』と言っていたが、これは本当に恥ずかしい」とクリンスマンは語った。
「今の状況は痛ましい。だからこそ、他チームから学び、攻撃的な姿勢を取り戻し、文化そのものを一新したい。だが、我々は世界トップから遠く離れている。その事実を認めることが第一歩だ」
成功を取り戻すには「国境を越えて」視野を広げ、他チームの取り組みを学び、自国サッカーの文化を改革する必要があると語り、「今はまだ厳しい道のりだ」と結んだ。
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DFB代表、W杯でまたも不甲斐ない結果に終わる
ドイツ代表は2026年ワールドカップの16強戦で、下馬評を覆したパラグアイに惨敗し、3大会連続で早期敗退となった。
この結果を受け、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は辞任し、2028年欧州選手権まで続く予定だった契約をドイツサッカー連盟（DFB）と合意の上で解除した。
後任にはユルゲン・クロップ氏の就任が濃厚で、DFB関係者は先週、SIDに交渉が最終段階と明かした。
正式発表は来週初めの予定で、クロップ体制での初戦は9月24日アムステルダムでのネーションズリーグ・オランダ戦となる。
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