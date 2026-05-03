ブルカルト監督はアシスタントコーチのヤン・フィーサーを通じてリエラのフィットネス数値を批判した。その後、自身のアドバイザーをスポーツディレクターのマルクス・クローシェに送り、リエラについて苦情を申し立てたという。この行動について、フランツは全く理解できない。
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「本当に恥ずかしい」。アイントラハト・フランクフルトのアルベルト・リエラ監督を巡る騒動で、ヨナタン・ブルカルトが激しい批判を受けている。
「ブルカルトが自身の代理人に連絡し、件の解明を求めたのは極めて恥ずかしい」と2009～2011年フランクフルトでプレーしたフランツが日曜のSport1『Doppelpass』で語った。 44歳のフランツは、VfLヴォルフスブルクでプロデビューした時の出来事を例に挙げ、リエラの行動に対するブルカルトの反応がなぜそれほど不快かを説明した。
2002/03シーズン、当時VfLアシスタントコーチのベルント・シュトルクは、ヘッドコーチのユルゲン・レーバーの指示で、現役終盤のステファン・エフェンベルクに体重問題を指摘した。
少し空気が凍りついたが、エッフェは『これが俺の試合体重だ。これでチャンピオンズリーグを制したんだ（2001年、バイエルンで）』と切り返した。あれは全く別物だった」とフランツは語った。
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マイク・フランツは、アイントラハトのアルベルト・リエラ監督に対する見方を変えた。
一方、ブルクハルトとの確執は金曜日の記者会見で主要な話題となった。 この騒動についてメディアが報じた内容は「まったくのデタラメだ」と怒りを露わにし、「何を説明すればいいのか。どうせ君たちは好きなように書くだけだろう」と語った。さらに追及されると「もっとよく調べてから書け。100％確信がなければ書くべきではない」と怒鳴った。
堂安律、カン・ウズン、マリオ・ゲッツェらとも関係がぎくしゃくしているとされ、金曜日の奇妙な会見は世間の批判を強めた。
フランツは「当初は物怖じしない正直な監督だと感じたが、最近はやりすぎで神経質すぎる」と指摘しつつも、ブルカルトの件では「彼を擁護したい」と語った。
2月初めにディノ・トッモラーを解任した後任として就任したばかりのリエラがシーズン終了後も残留するかは不透明だ。スポーツディレクターのクローシェは土曜のハンブルク戦敗北後、監督への明確な支持を避けた。アイントラハトはホームでHSVに1-2で敗れ、欧州カップ出場権獲得がさらに厳しくなった。
アイントラハト・フランクフルトの残りの試合日程
日付
試合日
対戦相手
5月8日（金）
第33節
ボルシア・ドルトムント（アウェイ）
5月16日（土）
34節
VfBシュトゥットガルト（ホーム）