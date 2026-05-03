「本当に恥ずかしい」。アイントラハト・フランクフルトのアルベルト・リエラ監督を巡る騒動で、ヨナタン・ブルカルトが激しい批判を受けている。

「ブルカルトが自身の代理人に連絡し、件の解明を求めたのは極めて恥ずかしい」と2009～2011年フランクフルトでプレーしたフランツが日曜のSport1『Doppelpass』で語った。 44歳のフランツは、VfLヴォルフスブルクでプロデビューした時の出来事を例に挙げ、リエラの行動に対するブルカルトの反応がなぜそれほど不快かを説明した。

2002/03シーズン、当時VfLアシスタントコーチのベルント・シュトルクは、ヘッドコーチのユルゲン・レーバーの指示で、現役終盤のステファン・エフェンベルクに体重問題を指摘した。

少し空気が凍りついたが、エッフェは『これが俺の試合体重だ。これでチャンピオンズリーグを制したんだ（2001年、バイエルンで）』と切り返した。あれは全く別物だった」とフランツは語った。