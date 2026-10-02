2018年、敬愛される元監督が緊急搬送されたとのニュースが報じられ、サッカー界に衝撃が走った。ファーガソン氏は重度の脳出血に対処するため、直ちに緊急手術を受ける必要があった。この処置により、84歳の同氏は過酷なリハビリ生活に向き合うこととなり、直後の日常生活は根本から変わった。

それでも、その深刻な状態にもかかわらず、同氏の強い意志は際立っていた。手術から4カ月足らずで、このスコットランド人指揮官は感動的な形でオールド・トラッフォードへ戻った。かつてクラブを13度の国内トップリーグ制覇と2度のチャンピオンズリーグ優勝に導いたそのクラブを支えるため、慣れ親しんだ役員席に座った。



