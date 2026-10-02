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「本当に恐ろしかった」 マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、サー・アレックス・ファーガソンが脳出血を患い、回復中に声を失った「恐ろしい」闘病を語る
緊急手術と厳しい回復への道のり
2018年、敬愛される元監督が緊急搬送されたとのニュースが報じられ、サッカー界に衝撃が走った。ファーガソン氏は重度の脳出血に対処するため、直ちに緊急手術を受ける必要があった。この処置により、84歳の同氏は過酷なリハビリ生活に向き合うこととなり、直後の日常生活は根本から変わった。
それでも、その深刻な状態にもかかわらず、同氏の強い意志は際立っていた。手術から4カ月足らずで、このスコットランド人指揮官は感動的な形でオールド・トラッフォードへ戻った。かつてクラブを13度の国内トップリーグ制覇と2度のチャンピオンズリーグ優勝に導いたそのクラブを支えるため、慣れ親しんだ役員席に座った。
- AFP
「声が出なくなっていた。話すことができなかった」
『BBC Breakfast』の取材に応じたファーガソンは、自身の医療上の緊急事態の最中にどれほど強い恐怖に襲われていたかを振り返った。そして、その体験は決して安心できるものではなかったと認め、次のように語っている。「本当に怖かった。落ち着いていたと言えればいいが、そうではなかった」
元ユナイテッド指揮官は、手術によって生じたとりわけ苦しい影響として、突然コミュニケーションが取れなくなったことを挙げた。特に家族と接する際には、それが非常につらいものだったという。「声を失っていて、話すことができなかった」と説明した。「あれは恐ろしい瞬間だった。孫たちが私に会いに来てくれた時のことを覚えているが、その時も私は声を失っていた。
「その後、セラピストが来て、鳥の名前や動物の名前、川の名前を書き出すようなことを始めた。そうして私の声は戻ってきた」
力強さの柱、そして永続するレガシー
回復期の最も苦しい日々を通じて、ファーガソンは大きく妻キャシーに支えられていた。彼女は欠かせない支えとなり、術後の直後の時期を乗り越える手助けをし、マンチェスター・ユナイテッドのスタンドへ感慨深い復帰を果たした際にもそばに寄り添った。その特別な瞬間を振り返り、彼はこう語っている。「妻が一緒にいて、今にも泣きそうだった。席に座った時、彼女は『素晴らしいわ』と言った」
2013年の引退から10年以上が経った今も、ファーガソンがオールド・トラフォードに与える影響力は色濃く残っている。国内での圧倒的な実績にとどまらず、その獲得タイトルにはFAカップ5回、リーグカップ4回に加え、数々の国際タイトルも含まれる。現在もクラブに नियमित的に姿を見せており、自らを世界的強豪へと変貌させたチームとの揺るぎない絆を示し続けている。
- AFP
新刊がキャリアに関する洞察を明かす
伝説的名将の思考を理解したいファンにとって、その波瀾に富んだ過去をひもとく新たな手段が登場した。ファーガソンは現在、新たに発売された著書『ゲームズ・オブ・マイ・ライフ』のプロモーションを行っている。
同書は、現役時代と監督としての統治期の両方を決定づけた21試合を掘り下げている。グラスゴーの労働者階級の出自から、イングランドサッカー界の頂点へと上り詰めた彼の目覚ましい歩みに、新たな視点をもたらす内容になるとしている。
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