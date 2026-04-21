AFP
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「本当に心配だ」――バルセロナのスター、ラミン・ヤマルがバロンドール受賞者から「異常だ」と厳しい警告を受けた。
レジェンド、若き逸材の安否を案じる
グリットは、わずか18歳のヤマルが挙げている驚異的な成果が、サッカー界で当たり前になりつつあると警鐘を鳴らした。スペイン代表のヤマルは今シーズン、公式戦44試合に出場し、バルセロナで23ゴール18アシストを記録している。だがグリットは、戦術的に彼に過度に依存することで、燃え尽き症候群やキャリアを左右する怪我のリスクが高まると指摘した。
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「通常ではない」と表示された作業負荷
マドリードで『AS』紙の取材に応じたローレウス・アカデミーメンバーで63歳のオランダ人監督は、ヤマルの才能を称賛しつつも、重要な試合での連続起用には疑問を呈した。彼は、幼少期から過密日程を経験し、後に挫折したラ・マシア出身選手たちの例を指摘した。
彼は10代の身体的な耐久力への懸念を示し、「これは異常だ。チームは彼に大きく依存しているが、彼はまだ非常に若い」と語った。 彼を常に起用しているから、怪我をするのではないかと本当に心配だ。きっと『彼は若いから大丈夫』と言われるだろう。しかし、ペドリやガビの例を見れば分かる。彼らはワールドカップに出場しなければならない。若手のままワールドカップに出場し、そこで怪我をしてしまう。怪我からの復帰は厳しいものだ。だから、二度とそんなことが起きないことを願っている。とはいえ、彼のプレーは素晴らしいと思う。」
過去からの教訓
オランダのレジェンドは、バルセロナ首脳陣に警鐘を鳴らした。ペドリは筋肉系のトラブルがあってもパフォーマンスを維持したが、ガビは膝の重傷で成長が止まった。短期の成果より、若手の長期的な健康を守れと訴えた。
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再び世界の舞台が待ち受けている
ヤマルはクラブと代表での活躍が評価され、2026年ローレウス世界最優秀若手アスリート賞を受賞。バルセロナでのリーグ戦は残り7試合だが、彼はルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表のワールドカップでも要となる見込みだ。