「本当に心配だ」――バルセロナのスター、ラミン・ヤマルがバロンドール受賞者から「異常だ」と厳しい警告を受けた。

マドリードで『AS』紙の取材に応じたローレウス・アカデミーメンバーで63歳のオランダ人監督は、ヤマルの才能を称賛しつつも、重要な試合での連続起用には疑問を呈した。彼は、幼少期から過密日程を経験し、後に挫折したラ・マシア出身選手たちの例を指摘した。

彼は10代の身体的な耐久力への懸念を示し、「これは異常だ。チームは彼に大きく依存しているが、彼はまだ非常に若い」と語った。 彼を常に起用しているから、怪我をするのではないかと本当に心配だ。きっと『彼は若いから大丈夫』と言われるだろう。しかし、ペドリやガビの例を見れば分かる。彼らはワールドカップに出場しなければならない。若手のままワールドカップに出場し、そこで怪我をしてしまう。怪我からの復帰は厳しいものだ。だから、二度とそんなことが起きないことを願っている。とはいえ、彼のプレーは素晴らしいと思う。」