「本当に嬉しい！」――アマド・ディアロ、マンチェスター・ユナイテッドの常任監督にはマイケル・キャリックが「最適任」だと主張

最終的な決定権はオールド・トラッフォードの取締役会にあることを認めつつも、この攻撃的選手は、元ミッドフィールダーである彼がチームの成功を取り戻すために必要な独自の資質を備えていると確信している。この考えは、監督交代以来、はるかに結束力が高まっているチーム全体で共有されているようだ。

「彼が就任して以来、勝利を渇望していること、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場を目指していることを全員に明確に示してきました。そして各選手としっかりと向き合っているため、彼は非常にうまくやっているし、私たちも彼を監督に迎えることができて本当に嬉しく思っています」とアマドは付け加えた。「こうしたタイプの監督こそが、クラブを本来あるべき場所へと導いてくれることがあります。個人的な見解としては、彼は適任ですが、決めるのは選手たちではありません。」