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「本当に嬉しい！」――アマド・ディアロ、マンチェスター・ユナイテッドの常任監督にはマイケル・キャリックが「最適任」だと主張
キャリックがクラブの運命を一変させた
キャリックは、チームの不振を立て直したことで、マンチェスター・ユナイテッドを長期的に率いる有力な候補として浮上している。当初は今シーズン終了までの暫定監督として就任した44歳の彼は、印象的な連勝劇を演出した。 彼の指揮下で行われたプレミアリーグ10試合で、クラブは7勝2分け1敗という成績を残した。この好調ぶりにより、チームはチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて優位な立場に躍り出た。アモリム監督の退任後、クラブは時間をかけて後任を選ぶ方針をとっていたが、暫定監督の功績があまりにも大きく、他の人物を探すのは困難な状況となっている。
アマドがユナイテッドのDNAを体現している
ダブリンの合宿地から語ったアマドは、暫定監督が築き上げた前向きなチーム 분위気に言及し、その称賛を惜しまなかった。このコートジボワール代表選手は、激動の時期に明確なビジョンがロッカールームの士気を高めてきたことを強調した。 その雰囲気と見出しを如実に反映する言葉を口にしたこのウイングは、次のように述べた。「もちろん、選手である私たちが決めることではありませんが、彼は本当に素晴らしいです。チームのために多くのことをしてくれています。豊富な経験を持ち、クラブをよく知っており、このクラブのDNAも備えています。私たちは彼が適任だと考えています。彼が今やっていることに、私たちは心から喜んでいます。」
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ロッカールームからの個人的な後押し
最終的な決定権はオールド・トラッフォードの取締役会にあることを認めつつも、この攻撃的選手は、元ミッドフィールダーである彼がチームの成功を取り戻すために必要な独自の資質を備えていると確信している。この考えは、監督交代以来、はるかに結束力が高まっているチーム全体で共有されているようだ。
「彼が就任して以来、勝利を渇望していること、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場を目指していることを全員に明確に示してきました。そして各選手としっかりと向き合っているため、彼は非常にうまくやっているし、私たちも彼を監督に迎えることができて本当に嬉しく思っています」とアマドは付け加えた。「こうしたタイプの監督こそが、クラブを本来あるべき場所へと導いてくれることがあります。個人的な見解としては、彼は適任ですが、決めるのは選手たちではありません。」
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マンチェスター・ユナイテッドの次はどうなるのか？
今後の見通しとして、クラブはトップ4入りを確実にするために重要な試合が続きます。現在、31試合を終えて勝ち点55で3位につけており、アストン・ヴィラにわずか1ポイントの差をつけています。 チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた戦いは、4月13日のリーズ戦（ホーム）から続き、4月18日にはチェルシーとの難敵とのアウェイ戦が控えている。また、4月27日のブレントフォード戦、5月3日のリヴァプール戦といった重要なホームゲームも残っている。監督が自身の地位を確固たるものにするためには、この過酷なスケジュールを乗り切り、シーズンを力強く締めくくる必要がある。