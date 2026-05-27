「バイエルン・ミュンヘン戦の後、彼は私に『君をとても誇りに思う』とメッセージを送ってくれた」とトルコ代表選手はTRTスポーツで語った。「そのメッセージを聞いて、本当に嬉しかった。神様が彼の道を切り開いてくださいますように。彼は本当に偉大な監督だと思う」
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「本当に偉大な監督だ」。レアル・マドリードのMFは、バイエルン戦敗退後、元監督シャビ・アロンソから励ましのメッセージを受けた。
バイエルンとの一戦はギュラーにとっても厳しい試合だった。CL準々決勝1stレグでバイエルンが2-1勝利。2ndレグもミュンヘンで行われ、7得点を奪い合う接戦の末、バイエルンが4-3で勝ち切った。
ギュラーは前半早々にミドルシュートで先制し、30分頃にはフリーキックで追加点。
終盤は混乱が続いた。チームメイトのエドゥアルド・カマヴィンガが退場。バイエルンはルイス・ディアス（88分）とミカエル・オリゼ（90分+3）の連続弾で準決勝進出を決めた。 試合終了の笛が鳴ると、ギュラーは感情を爆発。集団での乱闘や主審スラヴコ・ヴィンチッチ（46歳、スロベニア）らとの口論の末、ピッチを去る途中で2枚目のイエローカードを受け退場となった。
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ギュラー、アロンソについて：「本当に素晴らしい関係だった」
アリアンツ・アレーナでの試合より、ギュラーの記憶に残ったのはアロンソとの連携だ。「僕たちは素晴らしい関係を築けた。彼が僕に鍵を託してくれたように感じた。それがまさに僕が必要だったものだった」
アロンソは1月に解任され、レアルでの在任はわずか半年だった。戦術指導が厳格なため、一部のスター選手は不満を抱いていたという。
しかしギュラーはそう思わなかった。「彼がオフィスに呼んで戦術を説明すると、納得するしかない」と語り、「彼はいずれも、目覚めた瞬間から選手をどう成長させるか、どうコミュニケーションを取るかを考えていた」と続けた。
シーズン序盤、ギュラーは中盤で存在感を示し、チームにとって大きな収穫だった。 「アルダはボールに近い位置にいなければならない。ボールに触れる回数が増えれば増えるほど、彼もチームもより良いプレーができる」とアロンソは昨夏のクラブワールドカップで語っていた。ギュラーも証言する。「初戦の前、先発メンバーに名を連ねた私を朝に呼び、『君の右側にいる誰よりも、君にボールを持たせたい』と言った。そんな言葉を聞けば、納得するのは難しくない」
ギュラーはチェルシーのアロンソを応援している
アロンソ監督の退任後、後任のアルバロ・アルベオラ（43）も2年連続無冠に終わったため、今シーズン限りで退任。後任にはジョゼ・モウリーニョ（63、ベンフィカ）の復帰が濃厚で、ギュラーらを率いる見込みだ。
一方、アロンソは数日前にプレミアリーグ・チェルシーへ加入。ギュラーは「彼のもとで全てがうまくいくよう願っている。今後もメッセージを交わすつもりだ」と語った。
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アルダ・ギュレルのレアル・マドリードでの成績（2025/26シーズン）
出場 ゴール アシスト イエローカード 退場 51 6 14 2 1