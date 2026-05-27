「本当に偉大な監督だ」。レアル・マドリードのMFは、バイエルン戦敗退後、元監督シャビ・アロンソから励ましのメッセージを受けた。

アリアンツ・アレーナでの試合より、ギュラーの記憶に残ったのはアロンソとの連携だ。「僕たちは素晴らしい関係を築けた。彼が僕に鍵を託してくれたように感じた。それがまさに僕が必要だったものだった」

アロンソは1月に解任され、レアルでの在任はわずか半年だった。戦術指導が厳格なため、一部のスター選手は不満を抱いていたという。

しかしギュラーはそう思わなかった。「彼がオフィスに呼んで戦術を説明すると、納得するしかない」と語り、「彼はいずれも、目覚めた瞬間から選手をどう成長させるか、どうコミュニケーションを取るかを考えていた」と続けた。

シーズン序盤、ギュラーは中盤で存在感を示し、チームにとって大きな収穫だった。 「アルダはボールに近い位置にいなければならない。ボールに触れる回数が増えれば増えるほど、彼もチームもより良いプレーができる」とアロンソは昨夏のクラブワールドカップで語っていた。ギュラーも証言する。「初戦の前、先発メンバーに名を連ねた私を朝に呼び、『君の右側にいる誰よりも、君にボールを持たせたい』と言った。そんな言葉を聞けば、納得するのは難しくない」