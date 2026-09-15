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「本当に信じられない！」。アルバロ・モラタが、わずか16歳で「欧州を支配している」姿を目の当たりにし、バルセロナのスター、ラミネ・ヤマルのバロンドール受賞を後押し
FWが10代のセンセーションを称賛
マドリード生まれのFWは、『Cadena COPE』のインタビューで、世界サッカー界で最も権威ある個人賞の有力候補について自身の見解を語った。レガネスでセグンダ・ディビシオンに新たなキャリアの章を刻んでいるモラタは、スペイン国内の才能が最高の評価を受けるにふさわしいと考えている。経験豊富なFWは、ヤマルをロドリ、クヴィチャ・クヴァラツヘリア、キリアン・エンバペといった確立されたスターたちと並べることをためらわなかった。
- Buzzi
モラタ、並外れた成熟ぶりを称賛
モラタは、この10代のウインガーが見せる飽くなき努力とプロフェッショナルな姿勢が、サッカー界全体の一般的な認識の中では見過ごされがちだと強調した。この若手のサッカーIQを称賛し、モラタは「彼は多くの人が思っているより、試合の研究や準備という面でははるかに賢く、ずっと努力家だ」と述べた。
元スペイン代表主将でもあるモラタは、この若手が頭角を現し始めた初期に自ら目の当たりにした強烈な印象についても振り返り、「彼は16歳でヨーロッパを席巻していた。自分の目で見てきたものは、本当に信じられないものだった」と付け加えた。
驚くべき歩みがタイトル獲得につながる
この2人は、2023年9月にジョージアに圧勝した一戦以降、スペイン代表で15試合にわたって同じピッチに立ってきた。この試合では、ヤマルが代表デビュー戦で得点し、モラタはハットトリックを記録した。
ラ・マシア出身のヤマルが獲得した主要タイトル数は、2024-25シーズンのバルセロナでの国内3冠を含め、これで8つに達した。ユーロ2024とネーションズリーグ制覇に続き、スペインを2026年ワールドカップ優勝へ導いたヤマルは、国際舞台で最も権威ある2つのタイトルの両方を手にした史上最年少のサッカー選手となっている。
- Avalon.red
ロンドンのガラは判断を待つ
2026年のバロンドール受賞者は、10月26日にロンドンで行われる華やかな式典で正式に発表される。ヤマルが30人の候補者リストに名を連ねたことで、憧れのゴールデンボール獲得に向けた有力候補であることが改めて示された。その決定的な夜が訪れるまで、この若きFWはバルセロナで国内と欧州の両舞台を通じて好調を維持することを目指す。
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