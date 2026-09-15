モラタは、この10代のウインガーが見せる飽くなき努力とプロフェッショナルな姿勢が、サッカー界全体の一般的な認識の中では見過ごされがちだと強調した。この若手のサッカーIQを称賛し、モラタは「彼は多くの人が思っているより、試合の研究や準備という面でははるかに賢く、ずっと努力家だ」と述べた。

元スペイン代表主将でもあるモラタは、この若手が頭角を現し始めた初期に自ら目の当たりにした強烈な印象についても振り返り、「彼は16歳でヨーロッパを席巻していた。自分の目で見てきたものは、本当に信じられないものだった」と付け加えた。