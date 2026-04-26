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「本当にワクワクする」――デクラン・ライスは、プレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトル争いが続く中、「まだ決まっていない」と語り、アーセナルへのプレッシャーを前向きに受け止めた。
プレミアリーグ制覇をかけた5つの決勝戦
苦境を乗り越え勢いを取り戻すため、アーセナルにとってこの勝利は不可欠だった。ライスはリーグ優勝へ残る道が単純明快になったと語る。マンチェスター・シティ戦の敗北後、彼はチームに「まだ終わっていない」と声をかけ、土曜日の試合でその言葉が証明されたことを喜んだ。
ニューカッスル戦後にライスは「今日の3ポイントは大きい」と話し、残る5試合すべてに勝つ必要があると強調した。
「マンチェスター・シティ戦の一週間は大きな励みになった。残り5試合全部勝たないといけないと分かっていたし、今日その1勝を挙げられて本当に満足している」
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エゼが魔法のような手腕を発揮する
エミレーツ・スタジアムで試合を決めたのはエベレチ・エゼだった。彼は開始10分で鮮やかなシュートで先制し、試合の行方を決定づけた。ライスはすぐさまチームメイトの活躍を称え、こう語った。「レバークーゼン戦が彼のベストパフォーマンスだったと思うが、今回のゴールも素晴らしい。彼がここに来るために期待された役割そのものだ。 数週間前も言ったが、彼のボールタッチは信じられない。素晴らしい選手であり、人間性も素晴らしい。今後数週間、彼は私たちにとって非常に大きな存在になるはずだ。私たちは彼を本当に必要としている」
注目はチャンピオンズリーグへの夢へ移る。
週末のリーグ戦を終えたアーセナルは、チャンピオンズリーグ準決勝第1戦のアトレティコ・マドリード戦へ切り替える。ライスは「我々は過去数年の大舞台で培った経験と精神力で決勝へ進める」と語った。
チームの状態についてライスは「シーズンを通じてずっと首位を守り、前向きでいることが大切だ。ここ3、4年の厳しい試合で学んだ。何が起こるか分かっている。 我々はチャンピオンズリーグの準決勝に進出した。この現実を受け入れ、楽しみ、挑もう。」
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トロフィーハンティングでも地に足をつける
2冠達成への期待が高まる中でも、ライス氏は先を言い過ぎない。 「正直、深くは考えない。明日の試合が控えているから、未来ばかり考えていられない」と元ウェストハム主将は語った。 「今はアトレティコ戦に集中できるが、先々に囚われすぎるとエネルギーを消耗してしまう」