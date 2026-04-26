苦境を乗り越え勢いを取り戻すため、アーセナルにとってこの勝利は不可欠だった。ライスはリーグ優勝へ残る道が単純明快になったと語る。マンチェスター・シティ戦の敗北後、彼はチームに「まだ終わっていない」と声をかけ、土曜日の試合でその言葉が証明されたことを喜んだ。

ニューカッスル戦後にライスは「今日の3ポイントは大きい」と話し、残る5試合すべてに勝つ必要があると強調した。

「マンチェスター・シティ戦の一週間は大きな励みになった。残り5試合全部勝たないといけないと分かっていたし、今日その1勝を挙げられて本当に満足している」