イングランドU-21代表の同選手は、新シーズンを前にニッキー・ハイエン監督のチームに正式加入した後、喜びを隠せなかった。

アレインはクラブ公式サイトで、この移籍への興奮を次のように語った。「本当に興奮しているし、始動が待ちきれない。今日は初めてのトレーニングセッションがあって、監督やチームメートにも会えて、ここまで本当に楽しめている。

「関心を知ったのはもう2カ月ほど前だったけど、実現して本当にうれしい。正直、ものすごく大きなチームだし、プレミアリーグのチームでもある。ここに来られて本当にワクワクしている」