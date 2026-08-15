Penta Press
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「本当にワクワクしている」 マックス・アレインがマンチェスター・シティからローンでバーンリーに加入
バーンリー、DFのレンタル移籍で獲得
バーンリーは、シティのセンターバック、アレインを1シーズンのレンタルで獲得し、守備陣を強化した。21歳の同選手は昨季前半にワトフォードで実りある期限付き移籍期間を過ごしたが、負傷者続出を受けてシーズン途中にエティハドへ呼び戻された。その後、当時の指揮官ペップ・グアルディオラの下でトップチームで7試合に出場し、ニューカッスル・ユナイテッドとのリーグカップ準決勝や、ボードー／グリムトとのチャンピオンズリーグの一戦にも出場した。
- News Images
アレイン、バーンリー移籍を喜ぶ
イングランドU-21代表の同選手は、新シーズンを前にニッキー・ハイエン監督のチームに正式加入した後、喜びを隠せなかった。
アレインはクラブ公式サイトで、この移籍への興奮を次のように語った。「本当に興奮しているし、始動が待ちきれない。今日は初めてのトレーニングセッションがあって、監督やチームメートにも会えて、ここまで本当に楽しめている。
「関心を知ったのはもう2カ月ほど前だったけど、実現して本当にうれしい。正直、ものすごく大きなチームだし、プレミアリーグのチームでもある。ここに来られて本当にワクワクしている」
チャンピオンシップで実証済みの守備力
アレインの加入は、ワトフォードでの短いチャンピオンシップでのプレー期間に印象的な基礎指標を残していたこともあり、バーンリーの最終ラインに大きな強化材料をもたらす。その期間、このセンターバックはクラブのDFの中でタックル数20回で2位、デュエル勝利数72回で3位、クリア数76回で4位を記録した。シティで培ったハイレベルな経験と、チャンピオンシップで実証済みの粘り強さを兼ね備える同選手は、プレミアリーグへの1年での復帰を目指すクラレッツの守備陣に重要な強さを加える存在になると見込まれている。
- Getty Images Sport
ターフ・ムーアでの開幕戦が迫る
バーンリーは日曜日、ターフ・ムーアにウェストハムを迎えてチャンピオンシップでの戦いをスタートさせる。バーンリーは2023年4月以降、ターフ・ムーアで行われた直近24試合のチャンピオンシップで無敗を維持しており、その成績は15勝9分けとホームで圧倒的な強さを誇る。この開幕戦は、アレインにとって公式戦デビューを果たし、新天地の守備の軸としての地位を築く絶好の機会となる。
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