パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ戦に世界の注目が集まったが、グアルディオラはエッジリー・パークでストックポート・カウンティの試合を観戦した。

グアルディオラは後日、パリの試合は当初無視していたと明かした。その試合は9得点が奪われる激戦となり、PSGが5-4で勝利したが、彼はすでに下部リーグの試合観戦を決めていた。