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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「本当にクソみたいな選手たちだ」――ペップ・グアルディオラはPSG対バイエルンの試合を欠席し、ストックポートの試合を観戦した理由を冗談で語った。

ジョゼップ・グアルディオラ
マンチェスター・シティ
パリ・サンジェルマン 対 バイエルン
パリ・サンジェルマン
バイエルン
チャンピオンズ リーグ
プレミアリーグ

ペップ・グアルディオラ監督は、PSG対バイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ戦ではなく、ストックポート・カウンティの試合を観た。マンチェスター・シティの指揮官は、「あの試合の監督や選手は、自分を飽きさせないほどではない」と冗談交じりに語った。

  • グアルディオラ監督、CLではなくストックポート戦を選択

    パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ戦に世界の注目が集まったが、グアルディオラはエッジリー・パークでストックポート・カウンティの試合を観戦した。

    グアルディオラは後日、パリの試合は当初無視していたと明かした。その試合は9得点が奪われる激戦となり、PSGが5-4で勝利したが、彼はすでに下部リーグの試合観戦を決めていた。

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    市長の皮肉交じりの説明

    グアルディオラ監督は記者団に、チャンピオンズリーグのこの試合に関わる監督や選手たちのレベルが高すぎるため、観戦する気にはなれなかったと冗談を言った。

    「前日のカレンダーでPSG対バイエルンと知って、『ひどい組み合わせだ』と思った。監督もイマイチ——ルイス［エンリケ］とヴィニ［ヴィンセント・コンパニ］だ」とグアルディオラは語った。「選手も本当にクソだからね……僕はイングランドのサッカーが大好きだから、ストックポートに行くことにしたんだ。 来季、バイエルンが私の古巣と戦うときは、家で観戦するつもりです」と語った。

  • さまざまなスタイルのサッカーを受け入れる

    冗談はさておき、グアルディオラはヨーロッパで主流となっている多様なサッカー哲学について戦術的に語った。パリでの試合を生で観戦できなかったものの、スタイルが対立しても大陸の多様なサッカーを尊重すると述べた。

    PSG対バイエルンの試合については真剣な口調で「素晴らしい試合だった。これこそがサッカーだ」と語った。 君と僕は違う。サッカーはこういうものだ――誰もが独自のスタイルを持つ。いい試合だった。アトレティコ対アーセナルも素晴らしい試合だった。準決勝で9得点なんて最高だ。サッカーは多様な形で楽しまれるべきだ。」

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    市は過密な試合日程に備えている

    プレミアリーグはクリスタル・パレス戦とボーンマス戦の日程変更を認めず、シティはシーズン終盤に過密日程を強いられる。次節はエバートンと対戦し、首位のアーセナルを陥落させる。