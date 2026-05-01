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「本当にクソみたいな選手たちだ」――ペップ・グアルディオラはPSG対バイエルンの試合を欠席し、ストックポートの試合を観戦した理由を冗談で語った。
グアルディオラ監督、CLではなくストックポート戦を選択
パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ戦に世界の注目が集まったが、グアルディオラはエッジリー・パークでストックポート・カウンティの試合を観戦した。
グアルディオラは後日、パリの試合は当初無視していたと明かした。その試合は9得点が奪われる激戦となり、PSGが5-4で勝利したが、彼はすでに下部リーグの試合観戦を決めていた。
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市長の皮肉交じりの説明
グアルディオラ監督は記者団に、チャンピオンズリーグのこの試合に関わる監督や選手たちのレベルが高すぎるため、観戦する気にはなれなかったと冗談を言った。
「前日のカレンダーでPSG対バイエルンと知って、『ひどい組み合わせだ』と思った。監督もイマイチ——ルイス［エンリケ］とヴィニ［ヴィンセント・コンパニ］だ」とグアルディオラは語った。「選手も本当にクソだからね……僕はイングランドのサッカーが大好きだから、ストックポートに行くことにしたんだ。 来季、バイエルンが私の古巣と戦うときは、家で観戦するつもりです」と語った。
さまざまなスタイルのサッカーを受け入れる
冗談はさておき、グアルディオラはヨーロッパで主流となっている多様なサッカー哲学について戦術的に語った。パリでの試合を生で観戦できなかったものの、スタイルが対立しても大陸の多様なサッカーを尊重すると述べた。
PSG対バイエルンの試合については真剣な口調で「素晴らしい試合だった。これこそがサッカーだ」と語った。 君と僕は違う。サッカーはこういうものだ――誰もが独自のスタイルを持つ。いい試合だった。アトレティコ対アーセナルも素晴らしい試合だった。準決勝で9得点なんて最高だ。サッカーは多様な形で楽しまれるべきだ。」
- AFP
市は過密な試合日程に備えている
プレミアリーグはクリスタル・パレス戦とボーンマス戦の日程変更を認めず、シティはシーズン終盤に過密日程を強いられる。次節はエバートンと対戦し、首位のアーセナルを陥落させる。