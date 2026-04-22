「本当にイライラする」と女子サッカー代表選手は『Sport Bild』に語った。「今こそシーズンの佳境だ。毎日練習に参加したいのに、それができないと、控えている大一番にもかかわらず、正直、気分が乗らない」
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「本当にイライラする！」バイエルンのスター、ジュリア・グウィンは怪我に悩まされているが、シーズン終盤での復帰は可能と見込まれる。
ワールドカップ予選の5-1の試合で、グウィンは開始32分でピッチを去った。診断の結果、26歳の彼女は肩を脱臼していた。保存療法を受けた後、バイエルン・ミュンヘンのホセ・バルカラ監督は「第一印象は良好だ。回復が順調なら今後の試合でも起用する」と慎重な楽観を示した。
土曜のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦バルセロナ戦でも、彼女は重要な戦力となる。「下馬評は低いものの、相手も私たちを侮れないはず」とグウィンは語った。
バイエルン女子、早期優勝へ王手
とはいえ、最も重要な目標は別にある。「我々バイエルンはまずリーグ優勝を目指すが、近年は国際舞台での活躍も意識している」。水曜日のアウェイでのブンデスリーガ・ユニオンベルリン戦に勝てば、バイエルンはドイツリーグ優勝を確定させる。
2019年からミュンヘンでプレーし、2027年まで契約を残すグウィンは契約延長も否定せず、「今あるものを手放す理由はほとんどない」と語った。