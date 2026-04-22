ワールドカップ予選の5-1の試合で、グウィンは開始32分でピッチを去った。診断の結果、26歳の彼女は肩を脱臼していた。保存療法を受けた後、バイエルン・ミュンヘンのホセ・バルカラ監督は「第一印象は良好だ。回復が順調なら今後の試合でも起用する」と慎重な楽観を示した。

土曜のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦バルセロナ戦でも、彼女は重要な戦力となる。「下馬評は低いものの、相手も私たちを侮れないはず」とグウィンは語った。