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「本当にやりたくなかった」リッカルド・カラフィオーリ、アーセナルの選手たちがプレミアリーグ優勝パレードへの参加を見送ろうとした理由を明かす。「人生最高の日」発言の一方で
忘れられないシーズン、ほろ苦い結末
アーセナルは劇的な形で2025-26シーズンのプレミアリーグ優勝を決めた。選手たちは練習場に集まり、マンチェスター・シティとボーンマスの試合を観戦。ボーンマスにとって好ましい結果になれば、計算上、優勝が確定すると分かっていた。最終的にシティは勝ち点を落とし、ミケル・アルテタ率いるチームは歓喜に沸いた。
しかし、その後まもなくハンガリーで迎えたシーズンの結末は、胸が張り裂けるようなものとなった。アーセナルはチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンにPK戦の末に敗れ、欧州で最も栄誉あるタイトルを掲げる夢は絶たれた。
欧州での失意からわずか数時間後には、ロンドン北部でオープントップバスによるパレードが予定されていた。選手たちは気持ちを整理する間もないまま、精神的に疲れ切った状態でイングランドへの帰国便に乗り込んだ。
- AFP
誕生日に果たした優勝を振り返る
カラフィオーリはアーセナルの公式サイトで、自身の記念すべき日に優勝が決まった、現実とは思えないような経験を振り返った。「説明するのは難しいけど、信じられないほどうれしかったし、クラブ全体とアーセナルに関わるすべての人にとって、大きな安堵でもあった」と語った。「あの夜は選手全員が練習場に集まり、マンチェスター・シティ対ボーンマスの試合を見ていた。
そして、みんなで一緒に祝った。本当に素晴らしかった。間違いなく人生最高の日だったよ。僕の誕生日でもあったからね。信じられなかった」
24歳のカラフィオーリは、勝利への強い思いを育むきっかけとなった、かつての予想外の優勝も懐かしそうに振り返った。「初めてのプロチームだったローマでプレーする前にも、いくつかトロフィーを獲得した」と続けた。「いつも覚えている優勝が一つある。大きな大会ではないけど、僕にとっては大切なものだった。13歳か14歳の頃、すでにローマでプレーしていたけど、学校のチームでもプレーしていた。ローマ市内のほかの学校と対戦する大きな大会に出て、決勝まで進み、その格式ある大会で優勝したんだ。
今でも本当に感謝している。素晴らしい思い出が残っているからね。チームメイトはクラスメイトでもあった。女子が1人いる男女混合のチームで、僕たちが優勝するとは思われていなかったはずだ。でも、僕たちは本当によくやった。大変だったけど、一つにまとまって、とても良いチームになり、優勝できたんだ」
欧州での失意を乗り越え、歓喜を味わう
国内での優勝の歓喜は、PSGを相手に欧州の舞台で喫した痛ましい敗退によって大きく薄れた。決勝の翌朝、打ちのめされたアーセナルの選手たちには、祝うことなど考えられなかった。
「パレードさえも、少し難しいと思っていました。チャンピオンズリーグ決勝で敗れた翌朝でしたから。ハンガリーからの帰りの飛行機では、僕らの何人かが『本当にやりたくない』と話していたんです」とカラフィオーリは付け加えた。
「でも、あれほど多くの人が来ているのを見て、僕らは驚きました！ 結局、パレードをして正解でした。僕らにとって、やはり素晴らしいシーズンだったからです。チャンピオンズリーグ決勝の結果にとらわれてはいけません。もっと大きな視点で見なければいけないし、本当に素晴らしかったです」
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再び優勝争いを見据えて
カラフィオーリは、エミレーツ・スタジアムで迎えた3年目のシーズンを早くも快調にスタートさせている。複数のポジションをこなすDFは最近、アーセナルでのホーム初ゴールとイタリア代表での初ゴールという、2つの大きな節目を迎えた。
アーセナルがプレミアリーグ王座を守り、欧州での不本意な結果の雪辱を目指す上で、存在感を増すカラフィオーリの力は欠かせない。複数の大会に臨む厳しいシーズンを迎える今、アーセナルは喜びと苦さが入り交じったあのパレードで見せた粘り強さを発揮しなければならない。
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