カラフィオーリはアーセナルの公式サイトで、自身の記念すべき日に優勝が決まった、現実とは思えないような経験を振り返った。「説明するのは難しいけど、信じられないほどうれしかったし、クラブ全体とアーセナルに関わるすべての人にとって、大きな安堵でもあった」と語った。「あの夜は選手全員が練習場に集まり、マンチェスター・シティ対ボーンマスの試合を見ていた。

そして、みんなで一緒に祝った。本当に素晴らしかった。間違いなく人生最高の日だったよ。僕の誕生日でもあったからね。信じられなかった」

24歳のカラフィオーリは、勝利への強い思いを育むきっかけとなった、かつての予想外の優勝も懐かしそうに振り返った。「初めてのプロチームだったローマでプレーする前にも、いくつかトロフィーを獲得した」と続けた。「いつも覚えている優勝が一つある。大きな大会ではないけど、僕にとっては大切なものだった。13歳か14歳の頃、すでにローマでプレーしていたけど、学校のチームでもプレーしていた。ローマ市内のほかの学校と対戦する大きな大会に出て、決勝まで進み、その格式ある大会で優勝したんだ。

今でも本当に感謝している。素晴らしい思い出が残っているからね。チームメイトはクラスメイトでもあった。女子が1人いる男女混合のチームで、僕たちが優勝するとは思われていなかったはずだ。でも、僕たちは本当によくやった。大変だったけど、一つにまとまって、とても良いチームになり、優勝できたんだ」



