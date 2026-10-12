ラツィオのFWアンドレア・ピナモンティが日曜午後、クラブ加入後初ゴールという大きな節目を迎えた。10人となったモンツァを相手にゴールを決め、3-1の勝利に貢献。ラツィオは勝ち点を16に伸ばし、インテルと並んでセリエA首位を維持した。

無観客のスタディオ・オリンピコでは、ヌーノ・タヴァレスとグスタフ・イサクセンが序盤に得点。ピナモンティは終盤、至近距離からゴールを決めた。

試合後、27歳のピナモンティは、このゴールで大きく肩の荷が下りたと認めた。