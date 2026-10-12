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Alvino Hanafi
翻訳者：

「本当にほっとした！」アンドレア・ピナモンティ、ラツィオでの初ゴール後に沈黙を破る

ラツィオ
アンドレア・ピナモンティ
ラツィオ 対 モンツァ
モンツァ
セリエ A

ラツィオのFWアンドレア・ピナモンティは、モンツァに3-1で勝利した試合でクラブ加入後初ゴールを挙げ、大きな安堵感を示した。厳しい夏を経てコンディションに苦しんでいたことを認めた同選手は、スタディオ・オリンピコでゴールを決めた。

  • ピナモンティ、ラツィオでの初ゴールを記録

    ラツィオのFWアンドレア・ピナモンティが日曜午後、クラブ加入後初ゴールという大きな節目を迎えた。10人となったモンツァを相手にゴールを決め、3-1の勝利に貢献。ラツィオは勝ち点を16に伸ばし、インテルと並んでセリエA首位を維持した。

    無観客のスタディオ・オリンピコでは、ヌーノ・タヴァレスとグスタフ・イサクセンが序盤に得点。ピナモンティは終盤、至近距離からゴールを決めた。

    試合後、27歳のピナモンティは、このゴールで大きく肩の荷が下りたと認めた。

  • imago-sport-1084393743.jpgIPA Sport

    ストライカー、夏のコンディションを巡る厳しい闘いを明かす

    ピナモンティは試合後の記者会見で、コンディション面の不足により、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の下でシーズン序盤から力を発揮するのが遅れたと認めた。「このゴールには多くの意味がある。僕にとっては本当にほっとするゴールだ」と語った。

    「最初の数試合では十分に貢献できなかった。自分でも分かっていた。コンディションの仕上がりが遅れ、僕にとって難しい夏だった」

    「特に監督の求めるプレースタイルへの対応で遅れを取っていた。でも、この中断期間のおかげで出場時間を得る機会があり、どんどん良くなっている」

  • ノスリンとの健全な競争がレベルを押し上げる

    ピナモンティはチーム内の良好な雰囲気を称え、プレッシャーを感じていないと語った。また、自身に代わって先発し、ロレンツォ・ルッケージを退場に追い込んだティジャニ・ノスリンとのポジション争いにも言及した。「チームは最初から良いプレーをしていたし、僕はプレッシャーをまったく感じなかった」とピナモンティは説明した。

    「ノスリンとは健全な競争関係にある。とても仲が良いし、お互いにもっと良くなれるよう刺激し合っている」

    「監督のサッカーは求められることが非常に多い。だから、練習すればするほど成長できる。これが、これから続くゴールの最初の一つになればと思う」

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  • imago-sport-1084398111.jpgIPA Sport

    ラツィオが首位タイを維持、鍵は結束力

    ラツィオはセリエA開幕から6試合で5勝1分けと好スタートを切っている。ピナモンティは、優勝争いを続けるにはチームの結束が引き続き不可欠だと考えている。

    「どの試合も厳しいし、今日もそうだった。でも、僕たちは最初からうまくやれた」とピナモンティは締めくくった。

    「僕たちの強みはチームの結束だ。落ち着いた雰囲気があり、懸命に取り組んでいる。これを維持できれば、大きなことを成し遂げられる」

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