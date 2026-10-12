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「本当にほっとした！」アンドレア・ピナモンティ、ラツィオでの初ゴール後に沈黙を破る
ピナモンティ、ラツィオでの初ゴールを記録
ラツィオのFWアンドレア・ピナモンティが日曜午後、クラブ加入後初ゴールという大きな節目を迎えた。10人となったモンツァを相手にゴールを決め、3-1の勝利に貢献。ラツィオは勝ち点を16に伸ばし、インテルと並んでセリエA首位を維持した。
無観客のスタディオ・オリンピコでは、ヌーノ・タヴァレスとグスタフ・イサクセンが序盤に得点。ピナモンティは終盤、至近距離からゴールを決めた。
試合後、27歳のピナモンティは、このゴールで大きく肩の荷が下りたと認めた。
- IPA Sport
ストライカー、夏のコンディションを巡る厳しい闘いを明かす
ピナモンティは試合後の記者会見で、コンディション面の不足により、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の下でシーズン序盤から力を発揮するのが遅れたと認めた。「このゴールには多くの意味がある。僕にとっては本当にほっとするゴールだ」と語った。
「最初の数試合では十分に貢献できなかった。自分でも分かっていた。コンディションの仕上がりが遅れ、僕にとって難しい夏だった」
「特に監督の求めるプレースタイルへの対応で遅れを取っていた。でも、この中断期間のおかげで出場時間を得る機会があり、どんどん良くなっている」
ノスリンとの健全な競争がレベルを押し上げる
ピナモンティはチーム内の良好な雰囲気を称え、プレッシャーを感じていないと語った。また、自身に代わって先発し、ロレンツォ・ルッケージを退場に追い込んだティジャニ・ノスリンとのポジション争いにも言及した。「チームは最初から良いプレーをしていたし、僕はプレッシャーをまったく感じなかった」とピナモンティは説明した。
「ノスリンとは健全な競争関係にある。とても仲が良いし、お互いにもっと良くなれるよう刺激し合っている」
「監督のサッカーは求められることが非常に多い。だから、練習すればするほど成長できる。これが、これから続くゴールの最初の一つになればと思う」
- IPA Sport
ラツィオが首位タイを維持、鍵は結束力
ラツィオはセリエA開幕から6試合で5勝1分けと好スタートを切っている。ピナモンティは、優勝争いを続けるにはチームの結束が引き続き不可欠だと考えている。
「どの試合も厳しいし、今日もそうだった。でも、僕たちは最初からうまくやれた」とピナモンティは締めくくった。
「僕たちの強みはチームの結束だ。落ち着いた雰囲気があり、懸命に取り組んでいる。これを維持できれば、大きなことを成し遂げられる」
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