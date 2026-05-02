「本当にすごい」。ハイデンハイムのFWエレン・ディンクチはFCバイエルンの選手に魅了されている。

ディンクチは「ヨナス・ウルビックは信じられないセーブをした」と称賛した。「彼は手で触れないよう、わざと少し高く蹴った。あれを止めたのは信じられない。ゴールにならなかった責任は自分にもある」

このシュートが決まっていれば、ハイデンハイムはアウェーで勝ち点3を獲得できたかもしれない。最下位のハイデンハイムは22分、ジヴジヴァゼのゴールで先制し、直後にディンクチが今季3点目を決めてリードを広げた。

バイエルンは前節マインツ戦（4-3）と同様にヴィンセント・コンパニー監督が序盤で主力を温存したが、前半終了間際にレオン・ゴレツカの直接FKで1点を返した。 後半、コンパニー監督はハリー・ケイン、ミカエル・オリゼ、ルイス・ディアス、ヨシュア・キミッヒを同時に投入。60分にはゴレツカが同点弾をマークした。