「ボールがゴールに入らなかったことに少しショックを受けた」とディンクチは語った。土曜の試合後、68分の絶好機についてだ。ウルビグは数メートルからのシュートを素晴らしいセーブで止めていた。
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「本当にすごい」。ハイデンハイムのFWエレン・ディンクチはFCバイエルンの選手に魅了されている。
ディンクチは「ヨナス・ウルビックは信じられないセーブをした」と称賛した。「彼は手で触れないよう、わざと少し高く蹴った。あれを止めたのは信じられない。ゴールにならなかった責任は自分にもある」
このシュートが決まっていれば、ハイデンハイムはアウェーで勝ち点3を獲得できたかもしれない。最下位のハイデンハイムは22分、ジヴジヴァゼのゴールで先制し、直後にディンクチが今季3点目を決めてリードを広げた。
バイエルンは前節マインツ戦（4-3）と同様にヴィンセント・コンパニー監督が序盤で主力を温存したが、前半終了間際にレオン・ゴレツカの直接FKで1点を返した。 後半、コンパニー監督はハリー・ケイン、ミカエル・オリゼ、ルイス・ディアス、ヨシュア・キミッヒを同時に投入。60分にはゴレツカが同点弾をマークした。
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ハイデンハイムはFCバイエルン戦の直前に日程を変更した
2-2の同点で迎えた場面で、ウルビグがディンクチの決定機を阻止。直後、ハイデンハイムはジブジヴァゼのゴールで再リードした。このリードはロスタイム10分まで続いた。試合最後のプレーで、オリゼのシュートがポストに当たり、不運にもGKラマジの背中に当たってオウンゴールとなり、3-3の同点で試合は終了した。
FCHのフランク・シュミット監督は「昨日、戦術を再変更した」とディンクチが明かした。当初はより深くコンパクトな布陣を予定していた。 しかし監督は『失うものは何もない』と方針を変え、その判断が攻撃機会を大きく増やした」と振り返る。守備時間が長くバイエルンが75％支配すると分かっていたが、選手たちは粘り強く戦い、幾度もカウンターチャンスを作った。
一方、ウルビックは正GKノイアーの代役として今季17試合目の出場。40歳のノイアーの契約延長が濃厚な中、来季はウルビックがさらに多く起用される見込みで、バイエルンは彼を後継者として育成する方針だ。
バイエルンの注目はすぐに再びPSGへ
「悪い点に目を向けるのは簡単だ。改善点は多かった。だが終盤に得点を挙げ、負けなかった選手たちの姿勢は忘れてはいけない」とバイエルンのコンパニー監督はスカイのインタビューで語った。「その姿勢は次の試合に持ち越せる。それ以外は大半が細部の改善だ」
バイエルンはハイデンハイム戦の引き分け後、すぐにチャンピオンズリーグ準決勝第2戦パリ・サンジェルマン戦へ視線を移した。第1戦で4-5の劇的敗戦を喫したFCBは、水曜日のホームで流れを変え、決勝進出を狙う。
一方、ハイデンハイムは降格圏との差を3ポイントに縮めた。 最下位チームは、日曜にFCザンクト・パウリとVfLヴォルフスブルクが勝点を獲得しないことを祈るしかない。そうでなければ、残り2節で1.FCケルンとマインツ05に勝利し、残留する望みはさらに遠のく。
- AFP
これまでのバイエルン対ハイデンハイムの対戦成績
日付
コンテスト
試合
2019年4月3日
DFBカップ
FCバイエルン 5-4 1. FCハイデンハイム
2023年11月11日
ブンデスリーガ
FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 4-2
2024年4月6日
ブンデスリーガ
1.FCハイデンハイム 3-2 FCバイエルン
2024年12月7日
ブンデスリーガ
FCバイエルン 4-2 1.FCハイデンハイム
2025年4月19日
ブンデスリーガ
1.FCハイデンハイム 0-4 FCバイエルン
2025年12月21日
ブンデスリーガ
1.FCハイデンハイム 対 FCバイエルン 0-4
2026年5月2日
ブンデスリーガ
FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 3-3