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Yosua Arya

翻訳者：

「本当にごめんなさい」――ワールドカップ決勝でスペインに敗れたエミ・マルティネスは、アルゼンチン代表からの引退を検討している。

エミリアーノ・マルティネス
アルゼンチン
ワールドカップ
スペイン 対 アルゼンチン
アストン・ヴィラ

アルビセレステがワールドカップ決勝でスペインに敗れた後、エミ・マルティネスはアルゼンチン代表としてのキャリアに終止符を打つ可能性を示唆した。アストン・ヴィラのゴールキーパーは、感情を込めたメッセージで落胆を明かし、代表の将来は不透明だ。

  • ワールドカップ敗退の失望

    マルティネスは、ニュージャージーで行われたワールドカップ決勝でアルゼンチンがスペインに0-1で敗れた後、代表引退を示唆した。アストン・ヴィラのGKは、4年前にカタールで獲得したトロフィーの連覇を逃した試合終了のホイッスル後、感情を露わにしていた。その後、彼は公の場で敗戦に言及し、代表での将来に疑問を投げかけた。

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  • 心に響くメッセージが不確実性を招く

    マルティネスは、タイトル防衛失敗と代表の将来に悔しさをにじませた。インスタグラムにこう投稿した。「タイトルを取り戻し、アルゼンチンにトロフィーを持ち帰りたかった。この痛みは言葉にできない。よく考え、次の一歩を決める。 本当に申し訳ない。祖国と同胞のため、心から最善を尽くした」



  • アルゼンチン、奮闘も及ばず

    敗戦にもかかわらず、マルティネスの決勝戦でのセーブは高く評価された。しかし延長戦でフェラン・トーレスに決勝弾を許し、アルゼンチンの連覇はならなかった。

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    退職の決断が今、待たれている

    スペイン戦敗北を受け、マルティネスは代表引退か継続かの岐路に立つ。クラブでは2029年までアストン・ヴィラと契約しているが、今夏退団の可能性も報じられている。

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