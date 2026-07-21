「本当にごめんなさい」――ワールドカップ決勝でスペインに敗れたエミ・マルティネスは、アルゼンチン代表からの引退を検討している。

マルティネスは、ニュージャージーで行われたワールドカップ決勝でアルゼンチンがスペインに0-1で敗れた後、代表引退を示唆した。アストン・ヴィラのGKは、4年前にカタールで獲得したトロフィーの連覇を逃した試合終了のホイッスル後、感情を露わにしていた。その後、彼は公の場で敗戦に言及し、代表での将来に疑問を投げかけた。