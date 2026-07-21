AFP
翻訳者：
「本当にごめんなさい」――ワールドカップ決勝でスペインに敗れたエミ・マルティネスは、アルゼンチン代表からの引退を検討している。
ワールドカップ敗退の失望
マルティネスは、ニュージャージーで行われたワールドカップ決勝でアルゼンチンがスペインに0-1で敗れた後、代表引退を示唆した。アストン・ヴィラのGKは、4年前にカタールで獲得したトロフィーの連覇を逃した試合終了のホイッスル後、感情を露わにしていた。その後、彼は公の場で敗戦に言及し、代表での将来に疑問を投げかけた。
心に響くメッセージが不確実性を招く
マルティネスは、タイトル防衛失敗と代表の将来に悔しさをにじませた。インスタグラムにこう投稿した。「タイトルを取り戻し、アルゼンチンにトロフィーを持ち帰りたかった。この痛みは言葉にできない。よく考え、次の一歩を決める。 本当に申し訳ない。祖国と同胞のため、心から最善を尽くした」
アルゼンチン、奮闘も及ばず
敗戦にもかかわらず、マルティネスの決勝戦でのセーブは高く評価された。しかし延長戦でフェラン・トーレスに決勝弾を許し、アルゼンチンの連覇はならなかった。
- Getty Images Sport
退職の決断が今、待たれている
スペイン戦敗北を受け、マルティネスは代表引退か継続かの岐路に立つ。クラブでは2029年までアストン・ヴィラと契約しているが、今夏退団の可能性も報じられている。
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