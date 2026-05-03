「本当にうんざりだ」――ポール・ポグバがモナコでの怪我の悪夢をどう乗り越え、「もう止められない」と決めた経緯。

統計的に見ても、今シーズンはピッチでリズムをつかめないフランス人選手にとって厳しいものとなっている。シーズン終盤の現在、ポグバはモナコで6試合に出場し、合計プレー時間は115分にとどまる。最も長くプレーしたのは、土曜日のFCメス戦（2-1で勝利）での58分間だった。

出場時間は限られているが、彼は「引退が頭をよぎっても、家族や友人が『何を言ってるんだ』と励ましてくれた。SNSやスタジアムで届く声援にも支えられた」と語った。