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「本当にうんざりだ」――ポール・ポグバがモナコでの怪我の悪夢をどう乗り越え、「もう止められない」と決めた経緯。
いつまでも続くもどかしさ
33歳の彼がリーグ・アンに復帰したとき、壮大な復活劇が期待された。しかし身体は思うように動かなかった。モナコ加入後、コンディション不良が続き、リハビリ中の心情を彼は率直に語った。
『リーグ・アン・プラス』のインタビューで、彼はこう語った。「正直、もううんざりだと思ったこともある。できることは全部やった。ここに来て、ここにいるのに、状況は止まらない。 『この状況を避けるために、これ以上何をすればいいんだ？』と考えていた。でも実際には、時間と忍耐の問題なんだ。諦めずに続けられるだけの忍耐が必要なんだ。」
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出場時間の争い
統計的に見ても、今シーズンはピッチでリズムをつかめないフランス人選手にとって厳しいものとなっている。シーズン終盤の現在、ポグバはモナコで6試合に出場し、合計プレー時間は115分にとどまる。最も長くプレーしたのは、土曜日のFCメス戦（2-1で勝利）での58分間だった。
出場時間は限られているが、彼は「引退が頭をよぎっても、家族や友人が『何を言ってるんだ』と励ましてくれた。SNSやスタジアムで届く声援にも支えられた」と語った。
立ち去ることを拒む
多くのフランスサッカー専門家は彼の現状を「悪夢」と語る。それでもポグバは、プロサッカー選手としての物語は終わっていないと断言する。
彼は自身の将来を振り返り、「ここで止まるわけにはいかない。その愛と喜びを人々に返したいんだ」と断言した。
出場機会の少なさから2027年までの契約が批判される中でも、彼は前向きな姿勢を崩さない。
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忍耐によって平安を見出す
ポグバの復帰は長い道のりだった。高い技術とボール支配力は明らかだが、リーグ・アンのフィジカルな負担は大きかった。
ポグバは現在、トップレベルで生き残るには回復への考え方を変えることが不可欠だと考えている。急いで復帰して再負傷するリスクを避けるため、時間をかけてコンディションを取り戻す方針を選んでいる。