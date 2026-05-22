「本当にいい奴」：1860ミュンヘンの元選手がFCバイエルンのユースコーチに就任

現役引退後、ベンダーはドイツサッカー連盟（DFB）のユース部門やSpVggウンターハヒンゲンで指導経験を積んだ。2025年1月からはリージョナルリーガのヴァッカー・ブルクハウゼンでヘッドコーチを務めている。 ワッカーは昨季9位で終え、ベンダーは数週間前、今夏退任を発表した。

FCバイエルンは、キャンパスに新たな顔ぶれが加わることを喜んでいる。「彼は選手として膨大な経験を持ち、ユース部門でもトップチームでもコーチとしてすでに実績を残している」とスポーツ・ユース育成部門責任者のミヒャエル・ヴィージンガーは語った。「さらに、彼は本当に良い人物だ。最初の面談の時点で、この任務に対する彼の熱意を感じ取ることができた。」