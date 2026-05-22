U-19へ昇格するレナード・ハースの後任として、ベンダーがバイエルン・キャンパスに加入する。ベンダーは「FCバイエルンでこの役割を担え、光栄です。話し合いは常に前向きで、この挑戦と成長の機会を楽しみにしています」と語った。
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「本当にいい奴」：1860ミュンヘンの元選手がFCバイエルンのユースコーチに就任
ベンダーは選手時代の大部分をバイエル・レバークーゼンで過ごし、ブンデスリーガ300試合以上に出場した。ドイツ代表としてはA代表で19試合に登場した。
ローゼンハイム出身で、ユース時代はバイエルンのライバル1860ミュンヘンで過ごし、2006年にプロデビュー。その3年後、レバークーゼンに移籍した。
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ラース・ベンダーがヴァッカー・ブルクハウゼンからFCバイエルンに移籍
現役引退後、ベンダーはドイツサッカー連盟（DFB）のユース部門やSpVggウンターハヒンゲンで指導経験を積んだ。2025年1月からはリージョナルリーガのヴァッカー・ブルクハウゼンでヘッドコーチを務めている。 ワッカーは昨季9位で終え、ベンダーは数週間前、今夏退任を発表した。
FCバイエルンは、キャンパスに新たな顔ぶれが加わることを喜んでいる。「彼は選手として膨大な経験を持ち、ユース部門でもトップチームでもコーチとしてすでに実績を残している」とスポーツ・ユース育成部門責任者のミヒャエル・ヴィージンガーは語った。「さらに、彼は本当に良い人物だ。最初の面談の時点で、この任務に対する彼の熱意を感じ取ることができた。」