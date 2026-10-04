Getty Images Sport
翻訳者：
「本当にあの中でプレーするのは楽しかった！」 リエカでイングランドがクロアチアを粉砕、ブカヨ・サカが試合後に反応
サカが2得点、イングランドが圧勝
ブカヨ・サカが主役級の活躍を見せ、イングランドはリエカで行われたUEFAネーションズリーグ・グループCのクロアチア戦に7-0で圧勝した。アーセナルのウインガーは前半終了前にイングランドの4点目を押し込み、後半には守備のミスを突いて自身2点目も決めた。
この勝利でイングランドはグループCで勝ち点6とし、首位スペインに次ぐ2位につけている。
サカは、キックオフの笛からチームが容赦のない姿勢を示していたことを強調した。
- Mark Pain
ウインガーが高い士気と決定力を称賛
試合終了後に語ったサカは、この一戦を非常に楽しいものだったと振り返り、イングランドのテンポが開催国にとっては圧倒的だったと指摘した。さらに、ハイプレスと決定力の高いフィニッシュを組み合わせたことが最終的な違いになったと述べた。
サカは右サイドでの動きで一貫してクロアチア守備陣を切り裂いた。
「素晴らしい夜だった」とサカは『ITV Sport』に語った。「立ち上がりから入っていって、高いエネルギーとスピリットを持ってプレーした。特別な試合だったし、その中でプレーするのは本当に楽しかった。エネルギーを持ってプレーできたし、今日は本当に決定力が高かった。それが違いを生んだ」
主力アタッカーが代表ウインドーの力強い締めくくりを要求
サカは、このパフォーマンスがトーマス・トゥヘルが代表チームにもたらした中核的な価値観をすべて反映したものだと強調した。そして、次戦でも同じ基準を維持するようチームメートに求めた。
このウインガーは、イングランドが強度を落としてはならないと強調した。
「自分たちはハングリーさ、情熱、そして自分たちが持つクオリティーを示せたと思う」とサカは付け加えた。「今夜のこのパフォーマンスには、イングランド代表として自分たちが求めているすべてが詰まっていた。火曜の夜は力強く締めくくりたい」
- HANZA MEDIA
トゥヘルの指導の下、イングランド代表が勢いを築く
サカとイングランドは現在、グループCでさらに勝ち点3を確保すべく、火曜日の一戦へと意識を向けている。この勝利により、今大会ここまでの勝利に続いて、イングランドの攻撃力の高さがあらためて示された。
クロアチアは勝ち点3のままで、グループ最下位にとどまっている。
イングランドは次戦でも再び圧倒的なパフォーマンスを狙う。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。