ブカヨ・サカが主役級の活躍を見せ、イングランドはリエカで行われたUEFAネーションズリーグ・グループCのクロアチア戦に7-0で圧勝した。アーセナルのウインガーは前半終了前にイングランドの4点目を押し込み、後半には守備のミスを突いて自身2点目も決めた。

この勝利でイングランドはグループCで勝ち点6とし、首位スペインに次ぐ2位につけている。

サカは、キックオフの笛からチームが容赦のない姿勢を示していたことを強調した。