インファンティーノFIFA会長に対し、退任を求める声が再び上がっている。申告されていない130万ポンドの2つ目の給与を受け取っていたとの報道を受けたものだ。FIFAは2016年以降、幹部の報酬に関する透明性を公に約束してきた。しかし、2024年のこの支払いは、388万ポンドの給与のみを記載したFIFAの公式年次報告書には含まれていなかった。

一方、最近の米国の税務申告書により、追加の130万ポンドの支払いが明らかになった。支払元は、来たるワールドカップを運営するために設立された子会社FWC2026だ。この発覚を受け、FIFAが自らの透明性に関する規定を守っていないとの批判が上がっている。FIFA規約第43条第13項は、「FIFA会長、評議会のメンバーおよびFIFA事務局長の個別の報酬は公表されなければならない」と定めている。