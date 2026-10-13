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未申告の130万ポンドの給与が明らかに。インファンティーノ氏の辞任を求める声が高まる
ワールドカップ関連の秘密の支払いを巡り、圧力高まる
インファンティーノFIFA会長に対し、退任を求める声が再び上がっている。申告されていない130万ポンドの2つ目の給与を受け取っていたとの報道を受けたものだ。FIFAは2016年以降、幹部の報酬に関する透明性を公に約束してきた。しかし、2024年のこの支払いは、388万ポンドの給与のみを記載したFIFAの公式年次報告書には含まれていなかった。
一方、最近の米国の税務申告書により、追加の130万ポンドの支払いが明らかになった。支払元は、来たるワールドカップを運営するために設立された子会社FWC2026だ。この発覚を受け、FIFAが自らの透明性に関する規定を守っていないとの批判が上がっている。FIFA規約第43条第13項は、「FIFA会長、評議会のメンバーおよびFIFA事務局長の個別の報酬は公表されなければならない」と定めている。
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給与に関する主張にFIFAが公式回答
疑惑を受け、統括団体は既定の内部手続きを示して状況の説明を試みた。コメントを求められたFIFAは、「FIFA会長の年間報酬とその他の契約上の福利厚生は、FIFA報酬小委員会が決定する」と述べた。これは『スカイスポーツ』が報じている。
「FIFAの年次報告書に記載されている通り、FIFAは会長の社会保険料、年金基金、その他の契約上の従業員向け福利厚生に拠出している。これらの福利厚生は、報告義務に従って米国当局に申告されている」。この声明は、支払いが一般公開される年次報告書で給与として明記されていなかった一方、米国内国歳入庁が定める適切な法的手続きを通じて記録されていたことを示唆している。この点は『タイムズ』が税務申告書を調べ、最初に明らかにして報じた。
FIFA幹部間の見解の相違
FWC2026事業体からこのような支払いを受けた高官が、なぜインファンティーノ会長だけだったのか、疑問が呈されている。記録によると、FIFAのマティアス・グラフストロム事務総長は、この子会社から追加の資金を受け取っていない。また、大会の運営で重要な役割を担うFWC2026理事会の議長で、CONCACAF会長のビクター・モンタリアーニも、同社から追加報酬を受け取っていない。
この状況により、インファンティーノ会長とサッカー界の複数の有力者との距離はさらに広がっている。会長はUEFAや北米、アジアの複数のサッカー連盟から支持を失ったと伝えられている。会長職をめぐるスキャンダルや論争が深まるなかでも、インファンティーノ会長は辞任を断固として拒んでおり、アフリカと南米では来年3月の再選を確実にするだけの支持を維持していると確信している。
- AFP
今後の選挙に向けた計画は変更なし
現在の敵対的な空気にもかかわらず、インファンティーノは再任に向けた取り組みを続けている。その地位を脅かす有力な対抗馬は、まだ現れていない。トッテナムとスイス代表でプレーした元DFラモン・ベガは立候補の意向を示しているものの、11月18日の立候補表明期限までに、正式な候補者となるために必要な5つの連盟からの支持を得るのは難しいとみられる。
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