金曜日、ドイツ最多優勝クラブが公式に発表した。23歳のドイツ代表選手が、ゼーベナー・シュトラーセで2031年6月30日まで有効な契約にサインした。報道によると、移籍金5500万ユーロがSGEに支払われる。
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「未来は彼のもの」：FCバイエルン・ミュンヘンが今夏また大型移籍を決めた。
ドイツ代表のW杯惨敗の中でもDFBチームで数少ない希望だったブラウンについて、スポーツディレクターのマックス・エベルルは「彼は目覚ましく成長し、まだ大きな可能性を秘めている」と語った。このDFはW杯で存在感を示し、クラブが注目していた理由を証明した。
会長ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは、若く有望なドイツ人選手を早期に獲得するクラブの方針を強調し、「これは常に我々のDNAであり、今後も続けていく」と語った。
2024年にアイントラハトが1.FCニュルンベルクから300万ユーロで獲得したブラウンにとって、これは夢の実現だ。「このクラブでプレーできることは私にとって計り知れないほど大きな意味を持ち、誇りに思う。バイエルン出身なので、この機会はさらに特別だ」とアムベルク出身のブラウンは強調した。彼は「常に最高レベルで最大のタイトルを争うことを夢見てきた」と語った。
移籍の決め手はヴィンセント・コンパニー監督だった。監督は「私の成長をどう見ているかを示し、完全に納得させてくれた」とブラウンは語った。
ナサニエル・ブラウンにはプレミアリーグからもオファーがあった。
Skyによると、バイエルンが躊躇したため、フランクフルトとは既に合意していたはずのブラウン契約は最終段階に進まず、交渉は長引いた。
バイエルンとは以前から合意済みで、ブラウンはプレミアリーグ移籍を断ってまで加入を優先した。アーセナルやチェルシーも興味を示したが、即座に断られた。
ブラウンの加入で、FCBのヴィンセント・コンパニー監督は汎用性のあるサイドバックを獲得した。本来左サイドバックのブラウンは右サイドもこなせるほか、昨季フランクフルトではウイングフォワードとしても起用された。
- Getty Images Sport
FCバイエルンにおけるアルフォンソ・デイヴィスの今後はどうなるのか？
代表8キャップを誇るこの選手を獲得したことで、アルフォンソ・デイヴィスのクラブでの将来に疑問が浮上している。過去1年半、度重なる怪我に悩まされてきたカナダ人選手について、FCB首脳陣は懸念を抱いているとされる。5月末、雑誌『キッカー』はデイヴィスが夏に退団する可能性があると報じていた。
一方、低迷するアイントラハトで急成長を遂げたブラウンは、2025/26シーズンに公式戦42試合で4ゴール6アシストを記録した。
その活躍が評価され、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は米・加・墨で開催されたW杯にブラウンを招集。RBライプツィヒのデビッド・ラウムを抑え、16強敗退まで4試合中3試合に先発した。初戦のキュラソー戦（7－1）では1ゴール1アシストを記録した。
アイントラハト・フランクフルトの記録的な売上
選手
ポジション
移籍先
年
移籍金
ランダル・コロ・ムアニ
フォワード
PSG
2023年
9500万ユーロ
ヒューゴ・エキティケ
攻撃
リヴァプールFC
2025
9500万ユーロ
オマル・マルムーシュ
フォワード
マンチェスター・シティ
2025
7500万ユーロ
ルカ・ヨヴィッチ
フォワード
レアル・マドリード
2019
6300万ユーロ
セバスティアン・ハラー
フォワード
ウェストハム・ユナイテッド
2019
5,000万ユーロ
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