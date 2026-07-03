ドイツ代表のW杯惨敗の中でもDFBチームで数少ない希望だったブラウンについて、スポーツディレクターのマックス・エベルルは「彼は目覚ましく成長し、まだ大きな可能性を秘めている」と語った。このDFはW杯で存在感を示し、クラブが注目していた理由を証明した。

会長ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは、若く有望なドイツ人選手を早期に獲得するクラブの方針を強調し、「これは常に我々のDNAであり、今後も続けていく」と語った。

2024年にアイントラハトが1.FCニュルンベルクから300万ユーロで獲得したブラウンにとって、これは夢の実現だ。「このクラブでプレーできることは私にとって計り知れないほど大きな意味を持ち、誇りに思う。バイエルン出身なので、この機会はさらに特別だ」とアムベルク出身のブラウンは強調した。彼は「常に最高レベルで最大のタイトルを争うことを夢見てきた」と語った。

移籍の決め手はヴィンセント・コンパニー監督だった。監督は「私の成長をどう見ているかを示し、完全に納得させてくれた」とブラウンは語った。