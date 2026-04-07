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未完の物語……バイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリードを結ぶ目に見えない糸

特集＆コラム
レアル・マドリー 対 バイエルン
レアル・マドリー
バイエルン
チャンピオンズ リーグ
レナート・カール
スペイン
ドイツ

舞台裏の興味深いエピソード！

スペイン紙『アス』は、バイエルン・ミュンヘンで頭角を現しつつある新星に関する興味深い記事を報じた。彼は、いつかレアル・マドリードのユニフォームを着るという、隠すことのない明確な夢を抱いている。

ここで話題となっているのは、ドイツの若き才能、レナート・カールだ。左利きの攻撃的ミッドフィールダーである彼は、わずか18歳という若さにもかかわらず、ミュンヘンで注目を集めている。17歳でチームデビューを果たした。 しかし興味深いのは、この有望なスターが、チャンピオンズリーグでレアル・マドリードと対戦するという夢にとどまらず、さらにその先を目指していることだ……あの白いユニフォームを着ることだ。

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幼少期、カールはレアル・マドリードのトライアウトに2度参加し、ヴァルデピパスにあるクラブの本拠地も訪れたが、結局契約には至らなかった。年月が経っても、この経験は彼の記憶から消えることはなかった。むしろ最近、彼は率直かつ意外な発言をした。 「バイエルンは偉大で非常に特別なクラブだが、いつかレアル・マドリードに加入したい」

この発言はバイエルンのサポーターの間で大きな議論を巻き起こした。特に、ファンとの親善イベントでのことだったため、若々しく大胆な口調で「レアル・マドリードは僕の夢のクラブだ…でも、これは僕たちの間の秘密にしておきたい」と語ったことが、さらに波紋を広げた。 しかし、この「秘密」は長くは続かず、瞬く間に火の如く広まった。

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    未解決の古い話

    同スペイン紙は、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に向けたカールのサンティアゴ・ベルナベウへの訪問が、彼にとってマドリード初となるわけではなく、ましてやレアル・マドリードとの初対戦でもないことを強調した。

    一方、選手の家族と親しいドイツ人ジャーナリストのセバスティアン・リサング氏は、あるポッドキャスト番組を通じて、カールが10歳の時にレアル・マドリードへの加入が目前まで迫っていたことを明かした。

    同氏は次のように説明した。「彼はドイツで行われたレアル・マドリードのトレーニングキャンプでトライアウトを受けた。最初はアシャッフェンブルクで、次にメミンゲンだった。どちらでも素晴らしいパフォーマンスを見せ、スペインへの招待を受けた。実際に渡航もしたが、結局合意には至らなかった」。また、その時点では両親がドイツに残ることを望んだとも付け加えた。

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    神話の庇護のもと

    キャリアを重ねるにつれ、カールは真のスター候補へと成長した。彼はドイツサッカー界のレジェンド、ミヒャエル・バラックからの助言を活かし、特に守備面での指導を受けている。

    ロールモデルについては、カールはマルティン・ウーデガードへの憧れを隠さず、次のように語っている。「彼は僕と同じく左利きで、プレイメーカーとしてプレーし、素晴らしい視野と強力なシュートを持っている。また、レアル・マドリードのようなビッグクラブで早くからプレーする経験を経て、忍耐力と強いメンタルのおかげで世界クラスの選手になったんだ」。

    身長わずか168cmのカールは、並外れたスキルを持ち、その小柄な体格を障害ではなく強みだと考えている。「低い重心のおかげで、より巧みにドリブルをこなせる」と彼は語った。

    彼は自身のプレースタイルを磨くために懸命に努力し、オランダのスター、アリエン・ロッベンが得意とする「右サイドから切り込んで左足でシュート」という有名な動きを習得するために、夏の間ずっとトレーニングに費やした。そして、その動きを完璧にマスターし、ユースチームの試合で同じ方法で3ゴールを決めたほどだ。

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    マドリードの足跡は祝賀行事にも

    彼のゴールセレブレーションにもレアル・マドリードの面影が見て取れる。ザルツブルクとの親善試合では、ポルトガル代表のスター、クリスティアーノ・ロナウドの有名なゴールセレブレーションを真似てみせた。

    ドイツでは、彼に対する比較が相次いでいる。バスティアン・シュヴァインシュタイガーやメサウド・エジルの後継者になるかもしれないと見る向きもあるが、最も注目すべき称賛は元レアル・マドリードのスター、トニ・クロースから寄せられた。彼はチャリティーイベントで次のように語った。「カールがこの年齢でバイエルンでプレーする機会を得たことは、彼の才能を如実に物語っている。彼はそれに値する」

    こうした評価を受けて、バイエルン・ミュンヘンの首脳陣は、この選手の将来を確保するために迅速な動きを見せた。契約は自動的に2029年まで延長され、給与も引き上げられたが、クラブはすでに2031年までの契約延長と大幅な給与アップを計画しており、レアル・マドリードの関心を遮断しようとしている。

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    夢を見ることは罪ではない

    彼の発言が物議を醸したにもかかわらず、カールはドイツサッカー界のレジェンド、ルター・マテウスの強力な支持を得た。マテウスは彼を擁護し、「この年齢の選手がこれほどの自信を持っているのは素晴らしいことだ。目標を掲げることは傲慢ではなく、誠実さの表れだ。レアル・マドリードには特別なオーラがある」と語った。

    さらに彼はこう付け加えた。「カールは2年以内に移籍したいと言ったわけではない。彼は夢について語っているのだ。夢を実現するには努力が必要だ。もし彼がレアル・マドリードにふさわしいレベルに達したとしても、まずはバイエルンで大きな成果を上げなければならない」。

    マテウスは最後に、人間味あふれる言葉を添えた。「私もレアル・マドリードでプレーしたかった。だが、それは叶わなかった」。結局のところ、疑問は残る。レナート・カールの夢は現実となるのか、それとも「王者の軍団」への情熱を綴った、また一つの物語に終わるのか？

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