未完の物語……バイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリードを結ぶ目に見えない糸

スペイン紙『アス』は、バイエルン・ミュンヘンで頭角を現しつつある新星に関する興味深い記事を報じた。彼は、いつかレアル・マドリードのユニフォームを着るという、隠すことのない明確な夢を抱いている。

ここで話題となっているのは、ドイツの若き才能、レナート・カールだ。左利きの攻撃的ミッドフィールダーである彼は、わずか18歳という若さにもかかわらず、ミュンヘンで注目を集めている。17歳でチームデビューを果たした。 しかし興味深いのは、この有望なスターが、チャンピオンズリーグでレアル・マドリードと対戦するという夢にとどまらず、さらにその先を目指していることだ……あの白いユニフォームを着ることだ。

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幼少期、カールはレアル・マドリードのトライアウトに2度参加し、ヴァルデピパスにあるクラブの本拠地も訪れたが、結局契約には至らなかった。年月が経っても、この経験は彼の記憶から消えることはなかった。むしろ最近、彼は率直かつ意外な発言をした。 「バイエルンは偉大で非常に特別なクラブだが、いつかレアル・マドリードに加入したい」

この発言はバイエルンのサポーターの間で大きな議論を巻き起こした。特に、ファンとの親善イベントでのことだったため、若々しく大胆な口調で「レアル・マドリードは僕の夢のクラブだ…でも、これは僕たちの間の秘密にしておきたい」と語ったことが、さらに波紋を広げた。 しかし、この「秘密」は長くは続かず、瞬く間に火の如く広まった。

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