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未勝利が続くマンチェスター・ユナイテッド、ピーター・シュマイケルがマイケル・キャリックの今後に見解
首脳陣、キャリックへの信頼を維持
シュマイケルは、キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの監督職を直ちに失う危険はないと主張している。オールド・トラッフォードの幹部らは、かつて同クラブでMFとしてプレーしたキャリックが長期的にクラブを率いる存在だと、今も確信している。
キャリックは夏に正式に監督に就任した。それに先立ち、ルベン・アモリムの波乱を伴う退任を受けて暫定的に指揮を執り、チームの立て直しに努めていた。昨季はチームをプレミアリーグ3位に導き、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。
しかし、開幕からの厳しい2カ月を経て、新シーズンを前にした楽観ムードは急速にしぼんだ。ピッチ外の騒動も重荷となっており、その一つがリサンドロ・マルティネスによるクラブ首脳陣への公然とした激しい批判だ。これはアトレティコ・マドリー戦での敗北を受けたものだった。
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シュマイケル、危機のさなかに忍耐を呼びかけ
ユナイテッドは、ライバルのリーズ・ユナイテッドとの1-1の引き分けを受け、順位表で13位に沈んでいる。この結果、公式戦での未勝利は6試合連続となった。
最近の不調にもかかわらず、シュマイケルは、キャリックがこの難局に対処する間、クラブ首脳陣は辛抱強く見守り続けると主張する。元デンマーク代表GKは、クラブ内部での支持は依然として揺るぎないと考えている。
「マンチェスター・ユナイテッドの監督なら、常にプレッシャーにさらされる」とシュマイケルはViaplayに語った。「彼が今すぐ解任される恐れがあるか？ まったくそうは思わない」
長期的な再建にはさらなる時間が必要
キャリックがこの職に就くまで、トップチームでの監督経験はミドルズブラでのものだけだった。シュマイケルは、クラブを再びトップに返り咲かせるために必要な再建の規模を、首脳陣は十分に理解していると指摘した。
「クラブ首脳陣はマイケル・キャリックを非常に信頼していると思う。彼らは忍耐強く、再建には時間がかかると理解している」とシュマイケルは説明した。
「もちろん、これまでの再建の進め方には賛否があるだろう。しかし、マンチェスター・ユナイテッドが望むところまで戻るには、非常に長い時間がかかる」
「彼らはキャリックが将来を担うと考えている。彼に時間を与え、移籍市場でも機会を与えるだろう。その先どうなるかだ。あと1、2回の移籍市場を経れば、マンチェスター・ユナイテッドの監督につきものの通常のプレッシャーを超える重圧に、彼がさらされているかどうかを話せるようになる」
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ユナイテッドの今後は？
キャリックは次戦でのマンチェスター・ユナイテッドのパフォーマンス改善を目指す。チームは水曜日、チャンピオンズリーグでコモとのアウェー戦に臨む。その後、マンチェスター・ユナイテッドはボーンマスをホームに迎え、プレミアリーグの戦いに戻る。
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