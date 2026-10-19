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ライブ
마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images
Yosua Arya
翻訳者：

未勝利が続くマンチェスター・ユナイテッド、ピーター・シュマイケルがマイケル・キャリックの今後に見解

マイケル・キャリック
マンチェスター・ユナイテッド
リーズ 対 マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

ピーター・シュマイケルは、マンチェスター・ユナイテッドが懸念を呼ぶ未勝利を続けているものの、マイケル・キャリックがすぐに解任される恐れはないと主張した。デンマークの伝説的GKは、オールド・トラッフォードの首脳陣が今も元MFのキャリックをクラブの長期的な将来を担う存在と見ていると考えている。

  • 首脳陣、キャリックへの信頼を維持

    シュマイケルは、キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの監督職を直ちに失う危険はないと主張している。オールド・トラッフォードの幹部らは、かつて同クラブでMFとしてプレーしたキャリックが長期的にクラブを率いる存在だと、今も確信している。

    キャリックは夏に正式に監督に就任した。それに先立ち、ルベン・アモリムの波乱を伴う退任を受けて暫定的に指揮を執り、チームの立て直しに努めていた。昨季はチームをプレミアリーグ3位に導き、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。

    しかし、開幕からの厳しい2カ月を経て、新シーズンを前にした楽観ムードは急速にしぼんだ。ピッチ外の騒動も重荷となっており、その一つがリサンドロ・マルティネスによるクラブ首脳陣への公然とした激しい批判だ。これはアトレティコ・マドリー戦での敗北を受けたものだった。

  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    シュマイケル、危機のさなかに忍耐を呼びかけ

    ユナイテッドは、ライバルのリーズ・ユナイテッドとの1-1の引き分けを受け、順位表で13位に沈んでいる。この結果、公式戦での未勝利は6試合連続となった。

    最近の不調にもかかわらず、シュマイケルは、キャリックがこの難局に対処する間、クラブ首脳陣は辛抱強く見守り続けると主張する。元デンマーク代表GKは、クラブ内部での支持は依然として揺るぎないと考えている。

    「マンチェスター・ユナイテッドの監督なら、常にプレッシャーにさらされる」とシュマイケルはViaplayに語った。「彼が今すぐ解任される恐れがあるか？　まったくそうは思わない」

  • 長期的な再建にはさらなる時間が必要

    キャリックがこの職に就くまで、トップチームでの監督経験はミドルズブラでのものだけだった。シュマイケルは、クラブを再びトップに返り咲かせるために必要な再建の規模を、首脳陣は十分に理解していると指摘した。

    「クラブ首脳陣はマイケル・キャリックを非常に信頼していると思う。彼らは忍耐強く、再建には時間がかかると理解している」とシュマイケルは説明した。

    「もちろん、これまでの再建の進め方には賛否があるだろう。しかし、マンチェスター・ユナイテッドが望むところまで戻るには、非常に長い時間がかかる」

    「彼らはキャリックが将来を担うと考えている。彼に時間を与え、移籍市場でも機会を与えるだろう。その先どうなるかだ。あと1、2回の移籍市場を経れば、マンチェスター・ユナイテッドの監督につきものの通常のプレッシャーを超える重圧に、彼がさらされているかどうかを話せるようになる」

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  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ユナイテッドの今後は？

    キャリックは次戦でのマンチェスター・ユナイテッドのパフォーマンス改善を目指す。チームは水曜日、チャンピオンズリーグでコモとのアウェー戦に臨む。その後、マンチェスター・ユナイテッドはボーンマスをホームに迎え、プレミアリーグの戦いに戻る。

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2026年10月21日

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