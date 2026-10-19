シュマイケルは、キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの監督職を直ちに失う危険はないと主張している。オールド・トラッフォードの幹部らは、かつて同クラブでMFとしてプレーしたキャリックが長期的にクラブを率いる存在だと、今も確信している。

キャリックは夏に正式に監督に就任した。それに先立ち、ルベン・アモリムの波乱を伴う退任を受けて暫定的に指揮を執り、チームの立て直しに努めていた。昨季はチームをプレミアリーグ3位に導き、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。

しかし、開幕からの厳しい2カ月を経て、新シーズンを前にした楽観ムードは急速にしぼんだ。ピッチ外の騒動も重荷となっており、その一つがリサンドロ・マルティネスによるクラブ首脳陣への公然とした激しい批判だ。これはアトレティコ・マドリー戦での敗北を受けたものだった。