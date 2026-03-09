AFP
期限が迫る中、ウクライナ支援の公約にもかかわらず、ロマン・アブラモビッチがチェルシー売却による25億ポンドの資金管理権を巡り英国政府に異議を唱える
数十億を賭けた戦い
ガーディアン紙によると、同クラブが米国実業家トッド・ボーリー率いるコンソーシアムに売却されて以来、資金は英国の銀行口座に凍結されている。英国政府は資金をウクライナの被害者支援に厳格に充てる方針だが、アブラモビッチ氏の法務チームは、この現金は依然としてフォードスタム社（Fordstam Ltd）の「完全所有」であると主張している。同社は、スタンフォード・ブリッジで数々の栄冠を手にしたアブラモビッチ氏がチェルシーFCの資金源として利用してきた企業である。
慈善の意図をめぐる対立
紛争の核心は「被害者」の定義にある。アブラモビッチ氏が2022年3月にチェルシー売却の意向を初めて表明した際、売却益は「ウクライナ戦争の全被害者の利益のために」使われると述べた。この表現が英国当局者の懸念を招き、億万長者が救済資金の一部をロシアの受給者に流用しようとしている可能性が浮上。政府はこの動きを阻止する決意だ。
アブラモビッチ氏を代理するコブレ＆キム法律事務所の弁護士らはこの制限措置に反論し、「英国政府は本寄付提案をアブラモビッチ氏に対する懲罰的措置と見なしているようだ。売却益の寄付提案は制裁発動以前にアブラモビッチ氏自身が主導したものであり、同氏は資金が慈善目的に使用されることを完全に保証する意思を堅持している」と述べた。
政府は最後通牒を発する
3月17日の期限が迫る中、英国の閣僚たちは3年間にわたる膠着状態に忍耐の限界に達しつつある。イヴェット・クーパー英国外相は、この問題について強硬な姿勢を示し、元チェルシーのオーナーが凍結された数十億ポンドに関する指示に従わない場合、英国政府は抜本的な措置を講じる用意があることを明らかにした。
クーパー氏は最近、「この資金は 3 年以上前にウクライナに約束されたものです。ローマン・アブラモビッチ氏が正しい行動を取るべき時が来ていますが、彼がそうしない場合は、我々が行動を起こすでしょう」と述べています。この見解は、キア・スターマー首相も支持しており、同首相は 12 月、政府が正式な没収手続きに入る前に解決に至る「時間は限られている」と警告しています。
法廷での対決が迫る
アブラモビッチ氏は退く気配を見せておらず、代理人らは政府がオリガルヒに圧力をかけるため「政治的な意図が込められた大々的な声明」を発表していると非難している。英国政府が正式な没収手続きで資金差し押さえを試みた場合、法務チームは法廷で激しく争うことを確認しており、人道支援がさらに遅延する可能性がある。
期限直前に送付された最終的な抗議書簡で、弁護士団は改めて主張した。「英国政府は本寄付提案をアブラモビッチ氏に対する懲罰的措置と見なしているようだ。本収益の寄付提案は制裁発動以前にアブラモビッチ氏自身が主導したものであり、同氏は資金が慈善目的に使用されることを完全に確約している」
