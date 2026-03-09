期限が迫る中、ウクライナ支援の公約にもかかわらず、ロマン・アブラモビッチがチェルシー売却による25億ポンドの資金管理権を巡り英国政府に異議を唱える

紛争の核心は「被害者」の定義にある。アブラモビッチ氏が2022年3月にチェルシー売却の意向を初めて表明した際、売却益は「ウクライナ戦争の全被害者の利益のために」使われると述べた。この表現が英国当局者の懸念を招き、億万長者が救済資金の一部をロシアの受給者に流用しようとしている可能性が浮上。政府はこの動きを阻止する決意だ。

アブラモビッチ氏を代理するコブレ＆キム法律事務所の弁護士らはこの制限措置に反論し、「英国政府は本寄付提案をアブラモビッチ氏に対する懲罰的措置と見なしているようだ。売却益の寄付提案は制裁発動以前にアブラモビッチ氏自身が主導したものであり、同氏は資金が慈善目的に使用されることを完全に保証する意思を堅持している」と述べた。