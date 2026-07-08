「期待を裏切ってしまった」――フォラリン・バログンは、ベルギーに敗れワールドカップで惨敗したUSMNTのファンに謝罪し、必ず巻き返すと誓った。

シアトルでの苦い一夜はようやく収束に向かいつつある。共催国アメリカは、冷徹なベルギーに完敗した。出場資格が議論されたバログンは先発したが、この欧州強豪が「アメリカン・ドリーム」を打ち砕くのを防げなかった。彼はSNSで敗退の無念を明かし、結果責任を肩にした。

「私のワールドカップデビュー戦でした」とストライカーは語り始めた。「このスポーツの最高峰で戦うために4年間待ったのに、本当に辛いです。 ファンには申し訳ない。最も重要な場面で力を出せず、失望させてしまった。米国のサッカーはさらに大きくなる。信念、才能、情熱は高まり続け、最高の日はまだ先にあると確信している。未来は信じ続ける者のものだ。この悔しさが原動力となる。必ず戻ってくる。なぜ我々ができないのか？国と国旗のために。」



