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「期待を裏切ってしまった」――フォラリン・バログンは、ベルギーに敗れワールドカップで惨敗したUSMNTのファンに謝罪し、必ず巻き返すと誓った。
バログン、シアトルでの悔しい敗戦について沈黙を破る
シアトルでの苦い一夜はようやく収束に向かいつつある。共催国アメリカは、冷徹なベルギーに完敗した。出場資格が議論されたバログンは先発したが、この欧州強豪が「アメリカン・ドリーム」を打ち砕くのを防げなかった。彼はSNSで敗退の無念を明かし、結果責任を肩にした。
「私のワールドカップデビュー戦でした」とストライカーは語り始めた。「このスポーツの最高峰で戦うために4年間待ったのに、本当に辛いです。 ファンには申し訳ない。最も重要な場面で力を出せず、失望させてしまった。米国のサッカーはさらに大きくなる。信念、才能、情熱は高まり続け、最高の日はまだ先にあると確信している。未来は信じ続ける者のものだ。この悔しさが原動力となる。必ず戻ってくる。なぜ我々ができないのか？国と国旗のために。」
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前代未聞のレッドカード騒動
バログンの大会での活躍は、準々決勝前に起きた騒動で記憶されるだろう。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場し、大会終了と思われた。しかしドナルド・トランプ氏とFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長の異例の介入で、FIFAは1試合の出場停止を凍結。ベルギー協会やサッカー界は驚愕した。
騒動についてバログンは冷静に語った。「レッドカードが出れば通常は次戦出場停止だ。それが覆されたのだから物議を醸すのは当然だ。だが私は驚かなかった。選手としてピッチに出て役割に集中するだけだ。 今日は勝てず残念だ。レッドカードを受けたときはその判定を受け入れ、出場可能と告げられたときも受け入れた。これ以上のコメントは不要だ。とはいえ、今日はベルギーの方が優れたチームだった。彼らは我々よりずっと良いプレーをした」
ガルシア、批判を受けるストライカーを擁護
専門家やファンは彼を起用した判断を巡って意見が分かれているが、ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は即座に若手アタッカーを擁護した。ガルシア監督は試合後に選手が自ら近づき状況を話したとし、その成熟した姿勢に感銘を受けたと語った。
ガルシア監督は「バログンが話しかけてきてくれた。その姿勢は好感が持てた。彼のせいではないし、責められるべきではない。そう彼に伝えた。話しかけてくれたことを感謝している」と語った。同監督は、この騒動をチームのモチベーションにはせず、焦点は「ダイナミック」な米国代表を打ち破るための戦術の実行だけだったと強調した。
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デストが未来への呼びかけに参加
敗退の重圧を感じているのはバログンだけではない。PSVのセルジーノ・デストもXに投稿し、ホームの期待に応えられなかった無念を共有した。
Xに投稿した元バルセロナ、ACミランのDFはこう綴った。「この気持ちを言葉で表すことはできない。もっと大きなものを望んでいた。自分たちを失望させたが、この結果だけで定義されるつもりはない。祖国に特別なものを届けたいと夢見たが、期待に応えられなかった。初日から信じてくれたファンに感謝。皆さんの応援は決して見過ごされなかった。 この痛みを胸に刻み、学び、もっと強くなって戻ります。このエンブレムにふさわしいのは、それだけです。」
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