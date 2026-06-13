カリフォルニア州イングルウッド発――米国男子代表がパラグアイに4対1で勝った直後、ウェストン・マッケニーは過去の夕食について聞かれた。試合前でも今年でもなく、代表サイクルが始まったばかりの頃だ。

なぜその夕食が取り上げられたのか。それは、その食事がUSMNTの歴史を変えたからにほかならない。当時、フォラリン・バログンは初めて代表チームメイトと食卓を囲んだ。そして数年後、彼はアメリカ人ストライカーとして世界がまだ見たことのないパフォーマンスでパラグアイのディフェンダーを翻弄した。

「あれから4年も経ってたのか」とマッケニーは笑いながら語り、こう続けた。「最高のタイミングだった。彼のために本当に嬉しいよ」

金曜の夜、米国代表は最も明るいスポットライトの下でパラグアイを圧倒し、大量得点を挙げてワールドカップ初戦を勝利した。彼らのプレーを見れば、もっと一方的な試合になってもおかしくないほどだった。試合開始から終了まで相手を翻弄し、USMNTワールドカップ史上最高のパフォーマンスを示した。

その中心にいたのはバログンだ。MVPにふさわしい活躍で、まさに「今を生きる男」だった。数年前、オーランドの夕食で彼は将来のチームメイトと語り合った。自分がチームに何をもたらし、何になれるか。そしてホーム開催のワールドカップで「欠けていたピース」となるか。

金曜日、その瞬間が訪れた。バログンはただ迎えたのではなく、完全に自分のものにした。長年の期待、すべての試合、トレーニング、チームでの食事時間がこの瞬間に結実した。初めて味わったワールドカップの舞台で、彼は一つことをはっきりと示した。すべてが価値あったということだ。

「ワールドカップデビューを想像していた。得点を決めることだったが、実際には2得点し、想像を上回った。2点目も素晴らしいゴールだった。本当に夢のような夜だ」

その夜への道のりは、オーランドの食事よりも前に始まっていた。数時間前、彼は自信とユーモアでチームに溶け込み、期待を高めていた。