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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「期待に応えられた」――フォラリン・バログンはUSMNTの信頼に報い、念願のワールドカップデビューを果たした。スカウトの成果が実を結んだ瞬間だった。

Analysis
フォラリン・バログン
アメリカ合衆国
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 パラグアイ
パラグアイ
ワールドカップ

フォラリン・バログンの米国代表物語は、インスタグラムでの情報収集とオーランドのスカウトディナーから始まった。パラグアイ戦で彼は夢のワールドカップデビューを飾り、物語は円満に幕を閉じた。

カリフォルニア州イングルウッド発――米国男子代表がパラグアイに4対1で勝った直後、ウェストン・マッケニーは過去の夕食について聞かれた。試合前でも今年でもなく、代表サイクルが始まったばかりの頃だ。

なぜその夕食が取り上げられたのか。それは、その食事がUSMNTの歴史を変えたからにほかならない。当時、フォラリン・バログンは初めて代表チームメイトと食卓を囲んだ。そして数年後、彼はアメリカ人ストライカーとして世界がまだ見たことのないパフォーマンスでパラグアイのディフェンダーを翻弄した。

「あれから4年も経ってたのか」とマッケニーは笑いながら語り、こう続けた。「最高のタイミングだった。彼のために本当に嬉しいよ」

金曜の夜、米国代表は最も明るいスポットライトの下でパラグアイを圧倒し、大量得点を挙げてワールドカップ初戦を勝利した。彼らのプレーを見れば、もっと一方的な試合になってもおかしくないほどだった。試合開始から終了まで相手を翻弄し、USMNTワールドカップ史上最高のパフォーマンスを示した。

その中心にいたのはバログンだ。MVPにふさわしい活躍で、まさに「今を生きる男」だった。数年前、オーランドの夕食で彼は将来のチームメイトと語り合った。自分がチームに何をもたらし、何になれるか。そしてホーム開催のワールドカップで「欠けていたピース」となるか。

金曜日、その瞬間が訪れた。バログンはただ迎えたのではなく、完全に自分のものにした。長年の期待、すべての試合、トレーニング、チームでの食事時間がこの瞬間に結実した。初めて味わったワールドカップの舞台で、彼は一つことをはっきりと示した。すべてが価値あったということだ。

「ワールドカップデビューを想像していた。得点を決めることだったが、実際には2得点し、想像を上回った。2点目も素晴らしいゴールだった。本当に夢のような夜だ」

その夜への道のりは、オーランドの食事よりも前に始まっていた。数時間前、彼は自信とユーモアでチームに溶け込み、期待を高めていた。

  • Folarin Balogun USMNT 2023Getty Images

    「彼らは私を温かく迎えてくれた」

    ソーシャルメディアの探偵たちは驚くべき成果を上げる。金曜日にワールドカップの歴史に名を刻んだある選手のUSMNTでのキャリアを後押ししたのは、アメリカサッカー界のこうした「探偵力」だった。

    2023年春、USMNTは9番を担うストライカーを求めていた。ランスへのレンタル移籍で結果を出していたバログンは最適任に見えた。ニューヨーク生まれ、ロンドン育ち、アーセナル下部で育った彼は、国際舞台ではアメリカとイングランドでプレーしていた。 数か月前にはナイジェリア代表でのプレーも検討していた。

    その春、ファンは彼のインスタグラムに鷲や星条旗の絵文字を殺到させ、「アメリカがあなたを必要としている」と書き込んだ。 やがて絵文字が実を結ぶ。バログンはイングランドU-21の招集を断り、「休暇中」と投稿。鋭いファンが背景からオーランドのバーだと特定し、そこでアメリカ代表が合宿中であることを突き止めた。

    計画は漏れたが、USMNTの主将たちはバログンを誘い出し、夕食を囲みながら入団を勧めた。

    「あれがウェストンやCPと初めて会った時で、多くの選手たちがいた」とバログンは先月アトランタで語った。「ウェストンの人柄はとにかく強烈だった。最高だったよ。彼らは僕を温かく迎えてくれた。でも、ウェストンの『強烈さ』は良い意味でのものだった。僕はもっと控えめな性格なんだ」

    数週間後、バログンは周囲を驚かせた。 本来はUS Soccerとの定例ミーティングの予定だったが、バログンと代理人はその場で代表入りを表明。イングランドを待つ選択肢もあったが、彼はUSMNTで即座にプレーし、すべての瞬間に参加したいと望んだ。

    「人生で最も大切なのは、自分の状況や決断、生き方を自分でコントロールすることだ」と彼は昨秋GOALに語った。「誰かに選ばされるより、自分で選べる立場にいたい。あの時、私は自分で選び、明確に決断したかった。そうすれば心が落ち着くからだ。 長期にわたる騒動は望まなかった。『行くのか、行かないのか？』という状態にはしたくなかったんだ」

    金曜の夜、彼はその決断について問われ、ワールドカップデビューへ至る道や、その選択を何度も考えたかと尋ねられた。彼は「考えた」と即答。さらに、オーランド遠征で初めて代表に合流した時の高揚感を後輩たちに伝えたいとも語った。

    代表入りを決めた瞬間から今日まで、ファンが常に私を後押ししてくれました。その恩に報いることが私の使命です。 今日は絶好の機会だし、正しい決断をしたことをファンに示したい。心から誇りに思っており、これからもファンを誇りに思わせたい」

    パラグアイ戦で完璧なデビューを飾り、それ以上の結果を残した。

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    大一番

    米国代表対パラグアイ代表の一戦は、序盤から米国の優位が明らかだった。相手を翻弄し、自由なプレーで試合を掌握した。

    その象徴がバログンだ。プリシッチからのパスをワンタッチで冷静に決めた先制点。ティルマンのパスから右を突破し、中央へ切り込んで放った2点目。初出場とは思えない冷静さと迫力で、彼は最高の舞台に「ワールドカップへようこそ」と刻んだ。

    「これが私たちの力だ」と彼はUSMNTのパフォーマンスについて語った。「目指していたプレーができた。特に前半は満足している」

    バログンは謙虚だったが、チームメイトは彼の活躍を称えた。彼らは彼がこのような試合をできることを知っていたし、ここ数年で彼を知った人にとっても、彼がチャンスを生かす姿は驚きではなかった。

    「彼は素晴らしい。今の彼はゴール前で非常に危険で、彼がいることは大きな幸運だ。この調子が続くことを願っている」とプリシッチは語った。

    セルジーノ・デストも「彼はピッチの至る所で活躍していた。2ゴールでMOMだ。最高だ」と絶賛した。



  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    今日はフローの普段見せない一面を見た。

    誰もがゴールに注目する中、プリシッチはバログンの別の貢献を指摘した。

    「誰もがゴールに注目するだろう」と米国代表のスター選手は語った。「だが重要なのは、彼がセンターバックとどう戦っているか、ボールをキープしているか、ファウルを引き出しているかだ」

    その言葉通り、バログンは2試合の送別試合でオールラウンドなストライカーへと成長した。セネガル戦では45分間の出場ながら連続してチャンスを作り、自身も得点を挙げた。 ドイツ戦では得点はなかったものの、目立たない仕事でチームを支えた。ボールを持たない時間帯でも、彼のスピードとタイミングは相手に脅威だった。

    パラグアイ戦ではペナルティエリア内で10回のタッチを記録し、5本中2本のシュートがネットを揺らし、1本はオフサイドで取り消された。また3回のファウルを誘い、アメリカのプレスを引き連れパラグアイを苦しめた。

    「今日はフローの別の側面が見られた」とマッケニー。「彼は汚い仕事もこなし、体を張って戦い、かつ決定的なフィニッシャーにもなれる」。

    デストは「彼の役割は簡単じゃない。激しくプレスし、皆を引っ張る。彼が先頭に立つんだ」と続けた。

    バログンが先頭に立つことで、アメリカ代表はさらに強くなる。とはいえ、それは将来の話。今はこの瞬間を楽しみたい。

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    夢のような夜

    金曜日の試合でワールドカップデビューを飾ったバログンには、多くの家族が観客席に駆け付けた。得点を挙げた後、彼は家族を探そうとしたが、ロサンゼルスのスタンドは赤と白のストライプの海で、特定の人を見つけるのは難しかったという。

    「たくさんのチケットを手配しなければならなかったよ」と彼は冗談を飛ばした。「でも、一生に一度の機会だから喜んでやったよ。みんなにこの瞬間を味わってほしかったんだ。全米各地や、ロンドンの実家にも家族が見てくれている。本当に素晴らしい夜だ」

    それでも祝賀会は予定していない。すでに次の試合を見据え、週末は回復に専念すると語った。試合後は帰宅し、夜はNetflixで過ごすという。グループステージ突破という成果でもシャンパンを開けることはない。

    それでも、映画を観ながらゴールや勝利、ロサンゼルスまでの道のり、そして人生を変えたあの夕食の瞬間を振り返ろうと語った。

    「夢のよう」と彼は言った。「ホテルに戻れば、きっとその瞬間に浸り、今夜がいかに素晴らしいかを味わえるはずだ」

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