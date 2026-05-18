バーミンガムで移籍が噂される京吾について、元ブルーズのスター、モリソンはGOALの独占インタビューで「なぜうまくいかないのか信じられない」と語った。セルティックでは動きもチャンスもゴールも素晴らしかったからだ。

バーミンガムでもチャンスは作れていたが、決めきれなかった。自信のなさが出ているだけで、働きぶりは素晴らしい。だがセンターフォワードは結果が全てだ。焦りが見えるが、もっと落ち着いてチャンスを生かすべきだった。

序盤の数試合で先発し、センターフォワードとして複数得点を挙げていれば、自信は急回復し、もっと決められたはずだ。だが現実は程遠かった。

高額年俸なので放出して資金を得るか、「今季は君の番だ。チャンピオンシップなら取れるはずだから追加投資は不要」と起用を続けるかの二択だろう。

スコットランドでは結果を出していたので判断が難しい。残留して来季こそ飛躍してほしいが、クラブには資金力があるため補強も放出もあり得る。どうなるか分からない」