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「期待には程遠い」――元セルティックのFW古橋亨悟は、1000万ポンドの移籍が失敗に終わり、トム・ブレイディとバーミンガムに去就の難題を突きつける。
京吾はチャンピオンシップで何ゴールを決めているか？
セルティックで165試合85得点を挙げた京吾は、2025年夏にチャンピオンシップ昇格組バーミンガムへ加入し、大物補強と話題になった。
チャンピオンズリーグでの経験も豊富で、勤勉なストライカーがイングランド2部をすぐに掌握し、ジェイ・スタンズフィールドとの強力なコンビを結成すると期待されていた。
しかし、期待は裏切られた。序盤から調子が上がらず、勢いと自信を掴めなかった。最終的にはリーグ戦1得点のみ。長年の肩故障手術のため、シーズンを早期に終えた。
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バーミンガムで京吾に何が起きたのか？
バーミンガムで移籍が噂される京吾について、元ブルーズのスター、モリソンはGOALの独占インタビューで「なぜうまくいかないのか信じられない」と語った。セルティックでは動きもチャンスもゴールも素晴らしかったからだ。
バーミンガムでもチャンスは作れていたが、決めきれなかった。自信のなさが出ているだけで、働きぶりは素晴らしい。だがセンターフォワードは結果が全てだ。焦りが見えるが、もっと落ち着いてチャンスを生かすべきだった。
序盤の数試合で先発し、センターフォワードとして複数得点を挙げていれば、自信は急回復し、もっと決められたはずだ。だが現実は程遠かった。
高額年俸なので放出して資金を得るか、「今季は君の番だ。チャンピオンシップなら取れるはずだから追加投資は不要」と起用を続けるかの二択だろう。
スコットランドでは結果を出していたので判断が難しい。残留して来季こそ飛躍してほしいが、クラブには資金力があるため補強も放出もあり得る。どうなるか分からない」
1,000万ポンドのバーミンガムでの失敗の検証
かつてEFLでプレーし、現在は解説者を務めるドン・グッドマンは、京吾のプレーを数多く見てきた。バーミンガムにとっての「夢の移籍」が瞬く間に「悪夢」へと変わった件についてGOALの取材を受けた際、彼はこう語った。「彼は最初の6、8試合で決定機を次々と外し、自信が徐々に失われるのが見て取れた。
コストパフォーマンスの面では完全に失敗だ。彼の動きは好きだ。エネルギッシュでスピードもある。だが正直、苦しいスタートを切った後は的を外し続けた」
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フォームとコンディションの不調が、京吾のワールドカップ出場を阻んだ
コンディションとフィットネスの問題が京吾に大きな代償を強いた。彼は2025-26シーズンにバーミンガムの安定感を支えることができず、チームはプレーオフ圏から9ポイント差の10位でシーズンを終えた。
3月21日の出場が最後となり、1月中旬以降は先発もなかった。この不振と手術が響き、2026年ワールドカップ北米大会の日本代表入りも逃した。