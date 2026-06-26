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「望みはない」――サンダーランドの欧州サッカーの現状に、同クラブの伝説的元監督が衝撃。ピーター・リード氏は、ブラックキャッツが夏の移籍市場でさらに「戦力」補強すると予想する。
サンダーランドがユヴェントス、ACミランと同組でヨーロッパリーグに出場
この最終順位により、53年ぶりとなる欧州大会出場権を獲得した。サンダーランドは来シーズン、ユヴェントス、ACミラン、マルセイユ、レンヌなどの強豪とともにヨーロッパリーグに参戦する。
わずか4年前、3部リーグで4シーズン過ごしたあとリーグ・ワンから昇格した。2025年にはチャンピオンシップのプレーオフ決勝に勝ち、トップリーグに復帰した。
トップリーグ復帰と同時に勢いが衰えると見られていたが、グラニット・シャカやブライアン・ブロッビーなどの補強が功を奏し、リーグでも健闘。最終節でチェルシーを破ったことで、欧州大会出場権を掴み取った。
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リード氏はサンダーランドがさらに賢明な移籍交渉を成立させると期待している
プレミアリーグ2年目は試合数が増える前からすでに過密だ。それでもウェアサイドは懸念すべきか？ 1995年から2002年にかけてサンダーランドを2度昇格させ、自身も2度の7位入賞を果たしたリード氏にこの質問が投げかけられた際、元ブラックキャッツの指揮官は――英国を代表するスポーツ記念品専門オークション会社BUDDSが主催する、世界最大規模のワールドカップをテーマにしたオークションでのスピーチの中で――GOALに対し次のように語った。 「信じられないかもしれないが、私が観戦した昇格プレーオフでは、2試合ともコヴェントリーが優っていた。シェフィールド・ユナイテッドも良かったが、彼らは勝ち抜いた。
私が感心したのは、誰もがサンダーランドは降格すると言っていた中で、シャカをはじめとする補強が素晴らしかった点だ。クラブの体制やファン層を考えると、再び昇格しても驚かない。昨夏と同じレベルで補強できれば、戦力は十分だ。
最終節のトッテナム対エバートンも観戦したが、ヨーロッパリーグ出場は無理だと思っていた。それでも彼らはやってのけた。
「サポーターには心から感謝している。彼らは信じられないほど素晴らしい。すべては彼らのおかげだ。大きなクラブであり、歴史もある。補強は重要だが、彼らは素晴らしい仕事をした。この勢いは続くと思う。とはいえ、道のりは厳しい。」
サンダーランドはヨーロッパの戦いで増える負担に耐えられるか？
サンダーランドは今後数週間で選手補強が必要だ。国内リーグと欧州大会を両立させるには、より厚い戦力が求められる。だが、こうした状況では無駄遣いをしてしまいがちだ。
その罠に陥らない重要性について、リード氏はこう語った。「前回の移籍市場では素晴らしい仕事をした。今回も繰り返さなければならない。
監督なら選手管理、補強、アカデミー育成に注力すべきだ。この3つがクラブ経営の要だ。
「サンダーランドはここ数年、素晴らしい成果を上げた。ジョーダン・ピックフォードやジョーダン・ヘンダーソンが育成システムから輩出されたことを忘れてはいけない。彼らはそれを継続している。1部リーグへ降格した時期もあったが、現在のクラブ体制を見れば、今後さらに勢いを増すと確信している。」
- BUDDS Auctions
グッズ市場全体で、ファンに人気のアイテムへの関心が集まっている
リードは忠実なサポーターに夢を与え、サンダーランドのヒーローとなった。2026年組もファンに愛され、今後数年の記念品市場で注目されるだろう。
北米で開催中のワールドカップ期間中、注目すべき品々が競売にかけられた。1966年当時のマーティン・ピーターズとアラン・ボールのユニフォームはそれぞれ14万ポンドと3万ポンドで、ペレのユニフォームは4万2000ポンドで落札された。
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