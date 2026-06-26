この最終順位により、53年ぶりとなる欧州大会出場権を獲得した。サンダーランドは来シーズン、ユヴェントス、ACミラン、マルセイユ、レンヌなどの強豪とともにヨーロッパリーグに参戦する。

わずか4年前、3部リーグで4シーズン過ごしたあとリーグ・ワンから昇格した。2025年にはチャンピオンシップのプレーオフ決勝に勝ち、トップリーグに復帰した。

トップリーグ復帰と同時に勢いが衰えると見られていたが、グラニット・シャカやブライアン・ブロッビーなどの補強が功を奏し、リーグでも健闘。最終節でチェルシーを破ったことで、欧州大会出場権を掴み取った。