「望まないのであれば、私に言ってほしい」。ユリアン・ナーゲルスマンはW杯惨敗後もドイツ代表監督の辞任を否定した。

「続けてほしいなら準備はできている。そうでないなら言ってほしい」とナゲルスマン監督はMagentaTVで語った。「もちろん続けたい。だがサッカーは何が起こるか分からない。DFBが私を望むなら欧州選手権やネーションズリーグの準備を進める。そうでないなら言ってほしい。」
ZDFのインタビューでは「逃げはしない」と語った。
「続けてほしいなら準備はできている。そうでないなら言ってほしい」とナゲルスマン監督はMagentaTVで語った。「もちろん続けたい。だがサッカーは何が起こるか分からない。DFBが私を望むなら欧州選手権やネーションズリーグの準備を進める。そうでないなら言ってほしい。」
ZDFのインタビューでは「逃げはしない」と語った。
ドイツは60分以降、PK戦狙いのパラグアイにPK戦で敗れ、3大会連続でW杯ベスト16進出を逃した。
この試合でドイツは、かつての美徳や「トーナメントに強い」「PKも強い」という評判を失った。
ワールドカップでドイツがPK戦に敗れたのは初めてで、6本中3本も外した事実がすべてを語っている。
ナゲルスマン監督は大会前から批判されていた。春先の『キッカー』誌インタビューで代表メンバーと役割をほぼ決定していたからだ。 準備期間中、チームトップスコアラーのデニズ・ウンダフを公に批判し、初戦のキュラソー戦とコートジボワール戦で彼が大量得点しても先発から外した。マヌエル・ノイアーの代表復帰対応も批判された。
グループリーグ初戦のキュラソー戦（7-1）前、MagentaTVで「影の代表監督」ユルゲン・クロップとトーマス・ミュラーが交わした冗談「まだ」「まだ！」が波紋を呼んだ。クロップは後にナゲルスマンに謝罪した。
グループリーグ最終戦のエクアドル戦（1-2）では、ドイツがすでに1位通過を決めていたにもかかわらずオリバー・バウマンを起用せず、また、事前に定めた選手役割と異なる交代を行ったことも批判された。
パラグアイ戦前も、ヨシュア・キミッヒを中盤に戻すべきか議論された。同試合では右サイドバックで起用したが、将来的なポジション変更は否定しなかった。
だが、その可能性は消えた。
W杯の惨敗前後に不協和音があったにもかかわらず、キミッヒやハヴェルツら選手だけでなく、DFBスポーツディレクターのフェラーもナゲルスマン監督を支持した。
特にキミッヒはこう語った。「子供の頃、テレビでドイツ代表が準決勝や決勝に進むのを見ていた。今の子供たちにも同じ喜びを届けたい。だが今回は届けることができず、とても残念だ。今こそドイツが誇れる時期なのに、代表がそれに応えられていない。 しかし今の代表はそうではありません。責任は全員にあります。誰も逃れられません。失敗したのはピッチに立った私たちです。監督やメディアや審判や相手のせいではありません。すべて私たち自身の責任です。」
さらにフェラー氏はナゲルスマン監督の続投を支持した。 「私はいつも彼を擁護していると言われるが、彼にはそんな必要はない。私は彼をトップクラスの監督だと考えている。おそらく、彼は依然として適任者だ。もちろん、DFB（ドイツサッカー連盟）には私だけがいるわけではない。それでもなお、彼は適切な場所にふさわしい人物だと考えている。我々は気持ちを整理し、話し合うべきだ」とフェラーは語った。
一方、元代表DFマッツ・フンメルスは厳しい口調で責任追及を要求。「責任ある立場の人々は答えを出すべきだ」と2014年優勝メンバーは語った。サッカーは結果がすべてだからこそ、ナゲルスマン不在の未来も含めすべてを議論すべきだとした。
緊急事態になれば、クロップが表舞台に立つのか？「まだ考えていない。[...] 今は話す時期ではない。私は今の仕事にやりがいを感じている。これはパートタイムの仕事ではない。 無理に攻める必要はない。ユリアンの言う通り、チームは勝ちたかったが、あの場面ではできなかったんだ」