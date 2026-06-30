「望まないのであれば、私に言ってほしい」。ユリアン・ナーゲルスマンはW杯惨敗後もドイツ代表監督の辞任を否定した。

W杯の惨敗前後に不協和音があったにもかかわらず、キミッヒやハヴェルツら選手だけでなく、DFBスポーツディレクターのフェラーもナゲルスマン監督を支持した。

特にキミッヒはこう語った。「子供の頃、テレビでドイツ代表が準決勝や決勝に進むのを見ていた。今の子供たちにも同じ喜びを届けたい。だが今回は届けることができず、とても残念だ。今こそドイツが誇れる時期なのに、代表がそれに応えられていない。 しかし今の代表はそうではありません。責任は全員にあります。誰も逃れられません。失敗したのはピッチに立った私たちです。監督やメディアや審判や相手のせいではありません。すべて私たち自身の責任です。」

さらにフェラー氏はナゲルスマン監督の続投を支持した。 「私はいつも彼を擁護していると言われるが、彼にはそんな必要はない。私は彼をトップクラスの監督だと考えている。おそらく、彼は依然として適任者だ。もちろん、DFB（ドイツサッカー連盟）には私だけがいるわけではない。それでもなお、彼は適切な場所にふさわしい人物だと考えている。我々は気持ちを整理し、話し合うべきだ」とフェラーは語った。

一方、元代表DFマッツ・フンメルスは厳しい口調で責任追及を要求。「責任ある立場の人々は答えを出すべきだ」と2014年優勝メンバーは語った。サッカーは結果がすべてだからこそ、ナゲルスマン不在の未来も含めすべてを議論すべきだとした。

緊急事態になれば、クロップが表舞台に立つのか？「まだ考えていない。[...] 今は話す時期ではない。私は今の仕事にやりがいを感じている。これはパートタイムの仕事ではない。 無理に攻める必要はない。ユリアンの言う通り、チームは勝ちたかったが、あの場面ではできなかったんだ」







