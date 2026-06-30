W杯の惨敗前後に不協和音があったにもかかわらず、キミッヒやハヴェルツら選手だけでなく、DFBスポーツディレクターのフェラーもナゲルスマン監督を支持した。

特にキミッヒはこう語った。「子供の頃、テレビでドイツ代表が準決勝や決勝に進むのを見ていた。今の子供たちにも同じ喜びを届けたい。だが今回は届けることができず、とても残念だ。今こそドイツが誇れる時期なのに、代表が期待に応えられなかった。 しかし今の代表はそうではありません。責任は全員にあります。逃げることは許されません。失敗したのはピッチに立った私たちです。監督やメディアや審判や相手のせいではありません。すべて私たち自身の責任です」

さらにフェラー氏はナゲルスマン監督の続投を支持した。 「私はいつも彼を擁護していると言われるが、そんな必要はない。彼はトップクラスの監督であり、今も適任だ。DFBには私だけではないが、彼は適切な人物だと考える。我々は冷静になり、話し合うべきだ」とフェラーは語った。

一方、元代表のマッツ・フンメルスは厳しい口調で責任追及を要求。「責任ある立場の人々にとって、これは問われるべき事態だ」と2014年優勝メンバーは述べ、ナゲルスマン不在の未来も含めあらゆる議論が必要だとした。

緊急事態になれば、クロップが表舞台に立つのか？「まだ考えていない。今は話す時期ではない。私は今の仕事にやりがいを感じている。代表監督はパートタイムの仕事ではない。 無理に攻める理由はない。ユリアンの言う通りだ。チームは勝ちたかったが、特定の状況下ではそれができなかったのだ」







