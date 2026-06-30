「続けてほしいなら準備はできている。そうでないなら言ってほしい」とナゲルスマン監督はMagentaTVで語った。「もちろん続けたい。サッカーは何があるかわからない。DFBが私を望むなら欧州選手権やネーションズリーグの準備を進める。そうでないなら言ってほしい。」
ZDFのインタビューでは「逃げ出すつもりはない」と語った。
「続けてほしいなら準備はできている。そうでないなら言ってほしい」とナゲルスマン監督はMagentaTVで語った。「もちろん続けたい。サッカーは何があるかわからない。DFBが私を望むなら欧州選手権やネーションズリーグの準備を進める。そうでないなら言ってほしい。」
ZDFのインタビューでは「逃げ出すつもりはない」と語った。
ドイツは60分以降、PK戦狙いのパラグアイにPK戦で敗れ、3大会連続でベスト16進出を逃した。
この試合でドイツは、かつての美徳や「トーナメントに強い」「PK戦に強い」という評判を失った。
ワールドカップでドイツがPK戦に敗れたのは初めてで、6本中3本も外した事実がすべてを語っている。
ナゲルスマン監督は大会前から批判されていた。春先の『キッカー』誌インタビューで代表メンバーと役割をほぼ決定していたからだ。 準備期間中、彼はチームトップスコアラーのデニズ・ウンダフを公に批判。初戦のキュラソー戦とコートジボワール戦でウンダフが得点を重ねても、あえて先発から外した。マヌエル・ノイアーの代表復帰対応も批判された。
グループリーグ初戦のキュラソー戦（7－1）前、MagentaTVで「影の代表監督」ユルゲン・クロップとトーマス・ミュラーが交わした冗談「まだ」「まだ！」が波紋を呼んだ。クロップは後にナゲルスマンに謝罪した。
グループリーグ最終戦のエクアドル戦（1-2）では、ドイツがすでに1位通過を決めていたにもかかわらず、オリバー・バウマンを起用しなかったことや、事前の役割分担と異なる交代策が疑問視された。
パラグアイ戦前も、ヨシュア・キミッヒを中盤に戻すべきか議論された。同試合でキミッヒを右サイドバックで起用したナゲルスマンは、将来的なポジション変更の可能性を否定しなかった。
だが、その機会は失われた。
W杯の惨敗前後に不協和音があったにもかかわらず、キミッヒやハヴェルツら選手だけでなく、DFBスポーツディレクターのフェラーもナゲルスマン監督を支持した。
特にキミッヒはこう語った。「子供の頃、テレビでドイツ代表が準決勝や決勝に進むのを見ていた。今の子供たちにも同じ喜びを届けたい。だが今回は届けることができず、とても残念だ。今こそドイツが誇れる時期なのに、代表が期待に応えられなかった。 しかし今の代表はそうではありません。責任は全員にあります。逃げることは許されません。失敗したのはピッチに立った私たちです。監督やメディアや審判や相手のせいではありません。すべて私たち自身の責任です」
さらにフェラー氏はナゲルスマン監督の続投を支持した。 「私はいつも彼を擁護していると言われるが、そんな必要はない。彼はトップクラスの監督であり、今も適任だ。DFBには私だけではないが、彼は適切な人物だと考える。我々は冷静になり、話し合うべきだ」とフェラーは語った。
一方、元代表のマッツ・フンメルスは厳しい口調で責任追及を要求。「責任ある立場の人々にとって、これは問われるべき事態だ」と2014年優勝メンバーは述べ、ナゲルスマン不在の未来も含めあらゆる議論が必要だとした。
緊急事態になれば、クロップが表舞台に立つのか？「まだ考えていない。今は話す時期ではない。私は今の仕事にやりがいを感じている。代表監督はパートタイムの仕事ではない。 無理に攻める理由はない。ユリアンの言う通りだ。チームは勝ちたかったが、特定の状況下ではそれができなかったのだ」