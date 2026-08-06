バルセロナのMFガビが今週、目を引く新たな姿を披露し、有言実行であることを証明した。スペイン代表の同選手は以前、スペインがワールドカップで優勝したら髪をピンクに染めると約束していた。

当初、この大会前の賭けを守るのはマルク・ククレジャだけのようにも見えた。チェルシーのDFは1週間あまり前、自身の体にスペイン代表監督ルイス・デ・ラ・フエンテの顔を永久にタトゥーとして刻み、話題を集めていた。しかし、ガビも今や自身の大会前の誓いを果たし、誇らしげにこれに続いた。アンダルシア出身のMFは、インスタグラムで何百万人ものフォロワーにその大胆な変身ぶりを披露した。