AFP
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「有言実行の男！」 バルセロナのスター、ガビがスペインのワールドカップ制覇後に衝撃の新ピンクヘアを披露
ガビがワールドカップの約束を果たす
バルセロナのMFガビが今週、目を引く新たな姿を披露し、有言実行であることを証明した。スペイン代表の同選手は以前、スペインがワールドカップで優勝したら髪をピンクに染めると約束していた。
当初、この大会前の賭けを守るのはマルク・ククレジャだけのようにも見えた。チェルシーのDFは1週間あまり前、自身の体にスペイン代表監督ルイス・デ・ラ・フエンテの顔を永久にタトゥーとして刻み、話題を集めていた。しかし、ガビも今や自身の大会前の誓いを果たし、誇らしげにこれに続いた。アンダルシア出身のMFは、インスタグラムで何百万人ものフォロワーにその大胆な変身ぶりを披露した。
カメラが捉えた大胆な変化
髪を完全なピンクに染めた2枚の写真を投稿したバルセロナのスターは、このSNS更新に「約束を守る男だ」とだけキャプションを添えた。この人目を引くスタイルは、夏休みの最後の数日間をともに過ごすことになる。この大胆な変身はおなじみの理容師によっても記録されており、その理容師は一連の過程を収めた動画を喜んで共有した。オンライン上の動画には、サロンの椅子に座りながら常に笑顔を見せ、新たな鮮やかな見た目を完全に受け入れるガビの姿が映っていた。
MFに二重の祝福
その劇的なイメージチェンジは、個人的な節目にまさに完璧なタイミングで訪れた。スペイン代表のこの選手は水曜日に22歳の誕生日を正式に迎え、この特別な日を自身のユニークなピンクのヘアスタイルで彩った。22歳となった同選手は今、新たな楽観とともに来る国内シーズンを見据えている。まもなくバルセロナのチームメートに合流し、プレシーズン日程に入る予定だ。
- Getty Images Sport
フリックの下で定位置確保を狙う
代表での成功に加え、ガビは負傷面でも大きな追い風を受けている。昨季の大部分を欠場する原因となった深刻な身体的問題から、現在は完全に回復している。目下の課題は、ハンジ・フリック監督の下で先発メンバーに定着することだ。
コンディションが完全に戻り、ワールドカップ優勝メダルも手にしたガビは、新シーズンに向けて絶好の状態にある。MFはカンプ・ノウで主役級の活躍を見せたいところだ。
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