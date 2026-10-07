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有罪評決を受け、ペップ・グアルディオラがチャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦で感動的なマンチェスター・シティ復帰へ
グアルディオラにとって感情的な帰還
『デイリー・メール』によると、グアルディオラは水曜日に行われるパリ・サンジェルマン戦のチャンピオンズリーグを観戦する予定で、これが今夏の退任後初めてのエティハド・スタジアム帰還となる。
グアルディオラは、カールドゥーン・アル・ムバラク会長を含むクラブ首脳陣とともにスタンド入りする予定だ。マンチェスター・シティは独立委員会の裁定を受け、その余波への対応に追われている。同クラブは架空契約を通じて商業収入を8億3000万ポンド水増ししたとして有罪と認定された。マンチェスター・シティはすでに控訴しており、この件に関する不正行為を引き続き否定している。
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グアルディオラはクラブとともにある
判決が発表された直後、グアルディオラはマンチェスター・シティを擁護する熱のこもったメッセージをソーシャルメディアに投稿した。エティハド・スタジアムで10年間にわたり大きな成功を収めたこの元監督は、自身の立場を明確にした。
グアルディオラは「世界中のマンチェスター・シティファン一人ひとりに、私がここにいることを知ってほしい。これまで以上にだ。私はクラブ、オーナー、会長、フェラン（ソリアーノ）、選手たち、スタッフ、エンツォ（マレスカ）、そして唯一無二のサポーターであるあなたたちを、これまでも、これからも、常に支えている。はっきり言おう。私たちはこれをともに乗り越える。みんなを愛している」と語った。
財務上の告発と強い絆
マンチェスター・シティの最高経営責任者フェラン・ソリアーノは以前、この財務手続きをプレミアリーグが仕組んだ陰謀論だと表現していた。衝撃的な制裁を不服として正式に控訴が提出された中、グアルディオラが戻ることはスタッフ、そして現監督エンツォ・マレスカにとって大きな後押しとなる。
マレスカは歴史的な3冠達成のシーズンにグアルディオラのアシスタントを務めており、両者は現在も親密な関係を維持している。長年にわたってグアルディオラとともに働いてきたマネル・エスティアルテも、今後行われるパリ・サンジェルマン戦に姿を見せる見通しだ。
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マンチェスター・シティの次は何か。
今後を見据えると、マレスカはピッチ外で続く混乱の中でも、チームの集中力を完全に維持させる必要がある。マンチェスター・シティは日曜日、アンフィールドでリヴァプールとのプレミアリーグ注目の一戦に臨む。この国内での重要な対戦は、水曜日にパリ・サンジェルマンとグアルディオラを迎える前に、彼らの精神力を厳しく試すことになる。
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