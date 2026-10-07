判決が発表された直後、グアルディオラはマンチェスター・シティを擁護する熱のこもったメッセージをソーシャルメディアに投稿した。エティハド・スタジアムで10年間にわたり大きな成功を収めたこの元監督は、自身の立場を明確にした。

グアルディオラは「世界中のマンチェスター・シティファン一人ひとりに、私がここにいることを知ってほしい。これまで以上にだ。私はクラブ、オーナー、会長、フェラン（ソリアーノ）、選手たち、スタッフ、エンツォ（マレスカ）、そして唯一無二のサポーターであるあなたたちを、これまでも、これからも、常に支えている。はっきり言おう。私たちはこれをともに乗り越える。みんなを愛している」と語った。