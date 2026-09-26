前例のない成功時代の土台をめぐって議論が激しさを増す中、マンチェスター・シティの会長ハルドゥーン・アル・ムバラクが、クラブの世界中のファンに向けて力強い公開書簡を発表した。

衝撃的な報道と114件の有罪評決にもかかわらず、会長は揺るぎない姿勢を崩していない。サポーターに直接向けて、アル・ムバラク会長は「プレミアリーグの手続きはなお長い道のりを残しており、クラブの潔白を証明するという私たちの自信と意志は、これが始まった時と同じように強い」と述べた。さらに、現在も続く法的混乱の中でのクラブの強さを強調し、「一部の人々は早々に自分たちなりの結論に飛びつき、私たちの周囲には多くの雑音が渦巻いているが、何も変わっていない。私たちはこれまでも共に困難に立ち向かい、それを乗り越えてきた」と付け加えた。