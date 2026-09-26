AFP
翻訳者：
有罪評決が下されても、マンチェスター・シティの過去のタイトル剥奪にプレミアリーグ各クラブは消極的な姿勢を示している
プレミアリーグのクラブは歴史の書き換えに消極的だ
マンチェスター・シティが、2009年から2018年にかける財務規則違反に関する115件の告発の大半で有罪と認定されたというニュースを受け、サッカー界はその余波に身構えてきた。この大きな成功を収めた期間に、クラブは8つの主要タイトルを獲得しており、これらの栄冠が公正に勝ち取られたものだったのかを巡って広範な議論が巻き起こっている。
しかし、ソーシャルメディア上で遡及的な措置を求める声が高まる一方で、『BBC Sport』によると、マンチェスター・シティから過去のタイトルを剥奪することを望む機運は、プレミアリーグおよび加盟クラブ内部ではほとんどないという。このような抜本的措置は、ことわざ的に言えば厄介な問題のふたを開ける行為と広く見なされており、大会の歴史的な整合性や商業的な成立可能性を損ないかねない上、他クラブの過去の実績についても気まずい疑問を投げかける可能性がある。
- Getty Images Sport
アル・ムバラクがサポーターに対して反撃のメッセージを発信
前例のない成功時代の土台をめぐって議論が激しさを増す中、マンチェスター・シティの会長ハルドゥーン・アル・ムバラクが、クラブの世界中のファンに向けて力強い公開書簡を発表した。
衝撃的な報道と114件の有罪評決にもかかわらず、会長は揺るぎない姿勢を崩していない。サポーターに直接向けて、アル・ムバラク会長は「プレミアリーグの手続きはなお長い道のりを残しており、クラブの潔白を証明するという私たちの自信と意志は、これが始まった時と同じように強い」と述べた。さらに、現在も続く法的混乱の中でのクラブの強さを強調し、「一部の人々は早々に自分たちなりの結論に飛びつき、私たちの周囲には多くの雑音が渦巻いているが、何も変わっていない。私たちはこれまでも共に困難に立ち向かい、それを乗り越えてきた」と付け加えた。
代替的かつ厳しい制裁の脅威
マンチェスター・シティがタイトルを維持することになったとしても、厳しい制裁を科される可能性は依然として極めて現実的である。独立した懲戒委員会は、最終的な処分を決めるための正式な制裁審理をまだ開いておらず、プレミアリーグの規則では「適切と判断する処分」を科すことが認められている。
マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールのような準優勝チームにさかのぼってタイトルを与えることは理論上あり得るものの、現時点では他の結末の方がはるかに可能性が高いとみられている。巨額の罰金、今季に対する大幅な勝ち点剥奪、あるいはプレミアリーグからの追放でさえ、同委員会がクラブに科し得る制裁の候補となっている。
- (C)Getty Images
イングランド王者の次なる一手は何か。
法的手続きが続く中、マンチェスター・シティは、失われた収益の補償を求めるライバルクラブからの複雑な補償請求の波に備えなければならない。独立委員会はまもなく正式な制裁に関する公聴会のために招集され、そこでついにクラブの運命が決まることになる。それまでは、クラブはピッチ上の戦いに再び焦点を当てる。アル・ムバラクはすでに、代表ウィーク明けの厳しい日程を前に結束を呼びかけており、アンフィールドでのリバプール戦、そしてチャンピオンズリーグでのパリ・サンジェルマン戦が控えていることを強調した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。