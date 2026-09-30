委員会は、マンチェスター・シティが商業パートナーとの間で「見せかけ」の契約を結んでいたと認定した。これらの仕組みによってクラブ収入は人為的に水増しされ、コストは大幅に圧縮されていた。その結果、指定された期間においてマンチェスター・シティの財務は9億ポンド超にわたって歪められていた。

さらに、クラブは調査への協力不履行に関する大半の罪状でも有罪と認定された。プレミアリーグのリチャード・マスターズ最高経営責任者は、この独立した判断によって、クラブがほぼ10年にわたり大会の規則を「組織的に」破っていたことが示され、前例のない処分の可能性に向けた土台が整ったと指摘した。