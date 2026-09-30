AFP
翻訳者：
有罪の財務評決を受け、激怒したファンがエティハド・スタジアム外のマンチェスター・シティのエンブレムを汚損した
エティハドでの器物損壊
『The Sun』の報道によると、エティハド・スタジアムの外にある巨大なマンチェスター・シティのエンブレムが、わいせつな中傷文言で傷つけられたという。衝撃的な裁定の直後、一部ファンは怒りをスタジアム外壁にぶつけた。
プレミアリーグは火曜日、独立委員会がマンチェスター・シティに対し、財務規則の重大な違反に関するすべての告発で有罪と認定したと認めた。これらの違反は2009-10シーズンから2017-18シーズンまでの9シーズンにわたって発生しており、スポーツ面での制裁の可能性に直面する中、クラブの近年の歴史でも最も turbulent な時期の一つを示すものとなっている。
人為的な収益と規則違反
委員会は、マンチェスター・シティが商業パートナーとの間で「見せかけ」の契約を結んでいたと認定した。これらの仕組みによってクラブ収入は人為的に水増しされ、コストは大幅に圧縮されていた。その結果、指定された期間においてマンチェスター・シティの財務は9億ポンド超にわたって歪められていた。
さらに、クラブは調査への協力不履行に関する大半の罪状でも有罪と認定された。プレミアリーグのリチャード・マスターズ最高経営責任者は、この独立した判断によって、クラブがほぼ10年にわたり大会の規則を「組織的に」破っていたことが示され、前例のない処分の可能性に向けた土台が整ったと指摘した。
クラブは完全な潔白を主張}
不利な認定結果とスタジアムでの破壊行為があったにもかかわらず、マンチェスター・シティはこの裁定を強く拒否し、自分たちは完全に潔白だと主張し続けている。クラブは、上訴する意向を確認する挑戦的な声明を発表し、委員会の見解には「法律、原則、事実に関する明白かつ重大な誤り」が含まれていると主張。この決定を「安全ではない」と表現した。
さらに、マンチェスター・シティは「クラブはプレミアリーグが行った告発について潔白であり、この件に関するクラブのあらゆる立場を裏付ける、反論の余地のない包括的な証拠が存在する」と述べた。
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティの次は？
マンチェスター・シティは、委員会による壊滅的な認定結果に対して正式に控訴する権利を行使する期限が10月2日金曜日までとなっている。現時点で具体的な制裁はまだ科されていないが、クラブとプレミアリーグの前例のない法廷闘争が続く中、別の審理で正確な処分内容が決定される。
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