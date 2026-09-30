Getty Images Sport
翻訳者：
有罪の財務評決を受け、プレミアリーグのクラブがマンチェスター・シティへの迅速な処分を今季中に科すよう求める
迅速な対応を求める声
サッカー界の重鎮たちは、マンチェスター・シティが今季終了前に処分を受けなければならないことを明確にしている。プレミアリーグは火曜日、同クラブが2009-10シーズンから2017-18シーズンまでの財務違反に関するすべての告発で有罪と認定されたことを確認した。
ライバルクラブは、マンチェスター・シティが処分を受けないまま今季を終えることに対する懸念を強めており、特に再びタイトルを獲得した場合には深刻な不確実性につながる可能性があるとみている。独立委員会には迅速に対応するよう圧力が高まっている。
- Getty Images Sport
見せかけの取引とリスク
独立調査委員会は、このクラブが「見せかけ」のスポンサー契約を通じて、9億ポンド超の収益を人為的に水増ししていたと認定した。
匿名を条件に取材に応じたクラブ関係者の1人は、『BBCスポーツ』に対し、「できるだけ早く解決することは、全員にとって利益になる」と語った。迅速な決着が現実的かと問われると、この関係者は「感覚的にはイエスだ。ただ、正しく進めなければならない。そうでなければどんなリスクがあるのかは、誰もが分かっている。ただ、そのリスクは手続きの全期間を通じて存在していた。この間に彼らはリーグ優勝を複数回果たしてきたのだから」と付け加えた。
控訴のタイムライン
マンチェスター・シティは、不正行為を繰り返し否定しており、今週末までに正式な控訴を申し立てる意向を示している。プレミアリーグの規定では、控訴は提出から12週間以内に終了すべきとされている一方で、マンチェスター・シティの最高経営責任者フェラン・ソリアーノは、この手続きには長い時間がかかるとの見方を示したと報じられている。シーズン終了に間に合わせるために手続きを急ぐことは可能であり、プレミアリーグも、この件が「可能な限り早く」決着することを正式に望むと表明しており、長期化する法廷騒動を避けたい考えだ。
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティの次は？
マンチェスター・シティは自らの案件をスポーツ仲裁裁判所（CAS）に持ち込むことができず、最終的な手段は高等法院で公平性の欠如を主張することになる可能性がある。独立委員会はまもなく制裁に関する審理を開く予定で、それが最終的にクラブに科される前例のない処罰の重さを左右することになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。