サッカー界の重鎮たちは、マンチェスター・シティが今季終了前に処分を受けなければならないことを明確にしている。プレミアリーグは火曜日、同クラブが2009-10シーズンから2017-18シーズンまでの財務違反に関するすべての告発で有罪と認定されたことを確認した。

ライバルクラブは、マンチェスター・シティが処分を受けないまま今季を終えることに対する懸念を強めており、特に再びタイトルを獲得した場合には深刻な不確実性につながる可能性があるとみている。独立委員会には迅速に対応するよう圧力が高まっている。