AFP
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有罪の財務判断を受け、ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティに電撃復帰へ
グアルディオラがエティハド復帰へ動く
グアルディオラが、マンチェスター・シティへの全面的な支持を示すため、エティハド・スタジアムにサプライズ登場する準備を進めていると報じられている。名将は昨季限りで監督を退任し、指揮をエンツォ・マレスカに託したが、現在もエティハドの巨人との結びつきは深い。
『The Mirror』によると、グアルディオラは10月14日にシティがチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンをホームに迎える一戦をスタンドで観戦する意向だという。報道では、このカタルーニャ出身の指揮官が、この混乱の時期に「自分の仲間とともにいたい」と上級幹部に伝えたとされている。
シティは、2009年から2018年にかけてのプレミアリーグ財務規則違反を巡るすべての訴因で有罪と認定した独立委員会の決定に動揺している。グアルディオラが10年間で積み上げた20個のタイトルという驚異的な功績も、前例のない成功が調査対象期間中に起きたものであるため、いま厳しい精査の目にさらされている。
- Getty Images Sport
クラブが断固たる反論を展開
厳しい判断が下されたにもかかわらず、マンチェスターのクラブはあらゆる不正行為を断固として否定し、正式に控訴を申し立てた。金曜日に発表した強い調子の声明で、マンチェスター・シティは自らの潔白を重ねて主張し、委員会の結論を批判した。
公式声明では「クラブの確固たる立場として、この見解には複数の点において、法律、原則、事実に関する明白かつ重大な誤りが含まれており、信頼できるものではない。クラブはプレミアリーグが行った告発について潔白であり、この件に関するクラブのあらゆる立場を裏づける、反論の余地のない包括的な証拠が存在する」と記された。
マンチェスター・シティはさらに、適正な法的手続きを尊重すると付け加え、この法的手続きが完全に解決するまでは、これ以上のコメントは制限されると述べた。
遠くからも揺るがぬ忠誠心
グアルディオラは在任中、一貫してクラブ首脳陣を擁護し、幹部からはルール違反はなかったと保証されていたと主張し続けていた。この衝撃的な裁定を受け、元バルセロナおよびバイエルン・ミュンヘン指揮官はソーシャルメディアを通じて、マンチェスター・シティへの揺るぎない忠誠心を改めて公に示した。
今週前半にXへ投稿した元指揮官は、次のように記した。「世界中のマンチェスター・シティのファン一人ひとりに、私がここにいることを知ってほしい。これまで以上にだ。私はクラブ、オーナー、会長、フェラン［ソリアーノ］、選手たち、スタッフ、エンツォ、そして唯一無二のサポーターであるあなたたちの後ろにいるし、これまでもそうだったし、これからもそうであり続ける」
そして熱のこもったメッセージを、こう締めくくった。「はっきりさせておこう。私たちは一緒にこれを乗り越える。みんなを愛している」。現在はバルセロナでサバティカルを過ごしているグアルディオラは、その言葉を行動に移すべく、マンチェスター復帰を熱望している。
- AFP
マレスカ、重要な欧州での試練に直面へ
マレスカは今、前例のない混乱を切り抜けながら、PSGとの大一番となる欧州の決戦に向けてチームを整えなければならない。イタリア人指揮官は、グアルディオラの間近に迫った来訪が、ピッチ外の混乱で揺れるファン層とロッカールームを奮い立たせることを期待するはずだ。
マンチェスター・シティとプレミアリーグの法廷闘争は水面下で進んでいくことになるが、目先で焦点を当てるべきはピッチ上である。かつての象徴的存在を前に、チャンピオンズリーグで重要な勝利をつかめれば、現在の激動を乗り切るためにまさに必要な起爆剤となるかもしれない。
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