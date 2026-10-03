グアルディオラは在任中、一貫してクラブ首脳陣を擁護し、幹部からはルール違反はなかったと保証されていたと主張し続けていた。この衝撃的な裁定を受け、元バルセロナおよびバイエルン・ミュンヘン指揮官はソーシャルメディアを通じて、マンチェスター・シティへの揺るぎない忠誠心を改めて公に示した。

今週前半にXへ投稿した元指揮官は、次のように記した。「世界中のマンチェスター・シティのファン一人ひとりに、私がここにいることを知ってほしい。これまで以上にだ。私はクラブ、オーナー、会長、フェラン［ソリアーノ］、選手たち、スタッフ、エンツォ、そして唯一無二のサポーターであるあなたたちの後ろにいるし、これまでもそうだったし、これからもそうであり続ける」

そして熱のこもったメッセージを、こう締めくくった。「はっきりさせておこう。私たちは一緒にこれを乗り越える。みんなを愛している」。現在はバルセロナでサバティカルを過ごしているグアルディオラは、その言葉を行動に移すべく、マンチェスター復帰を熱望している。



