VfBシュトゥットガルトのユース監督を長年務めたマルクス・フィードラー氏によると、彼はこの18歳の新星を以前シュトゥットガルトに招へいしようとし、昨夏には2. ブンデスリーガの1. FCマクデブルクへの移籍を計画していた。
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「有意義な話し合いがあった」：レナート・カールは、FCバイエルンのブンデスリーガのライバルチームに移籍するところだったようだ
フィードラーは『ミュンヘナー・メルクール』のインタビューで「彼はもう片足はVfBのU-17チームに入っていたようなものだった」と語った。2022年初頭、カールは4年半過ごしたアイントラハト・フランクフルトから一時的にユース時代のクラブ・ヴィクトリア・アシャッフェンブルクへ戻っていた。
「良い話し合いはあったが、結局彼はFCバイエルンを選んだ」とフィードラーは語った。「Cユースの選手として、彼はそのまま私のU-17チームに組み込まれる予定だった。両親も、シュトゥットガルトへの移籍が良い選択だと確信していた。しかし、あの子は幼い頃からFCバイエルンのファンで、バイエルンの寝具で寝ていた。だから、感情的に彼を説得するのはほぼ不可能だった。」
2025年、マルクス・フィードラーは再びレナート・カールにアプローチした。
カールは2022年夏にミュンヘンへ移籍し、クラブの育成組織で有望な若手へと成長。2025年4月にトップチームに招集され、6月のクラブワールドカップでヴィンセント・コンパニー監督の下プロデビューした。その直後、フィードラーから再びオファーが届いた。
VfBで10年間さまざまな役割を務めた後、2部マグデブルクの監督に就いていた。フィードラーは「シーズン当初、我々は彼に注目していた。バイエルンでブレークする前、レンタル移籍がプロとしての第一歩になるかもしれないと考えていた」と語る。
だがカールはミュンヘンに残り、すぐに定位置を確保。公式戦39試合に出場し、1970分間プレーして9ゴール8アシストをマークした。 リーグ制覇を達成した彼は、土曜日にFCバイエルンの一員としてフィードラーの古巣シュトゥットガルトと対戦し、DFBポカール（ドイツカップ）制覇を狙う。さらにドイツ代表としてワールドカップ遠征へ選ばれる可能性も高く、その情報はすでにリークされている。