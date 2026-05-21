「有意義な話し合いがあった」：レナート・カールは、FCバイエルンのブンデスリーガのライバルチームに移籍するところだったようだ

カールは2022年夏にミュンヘンへ移籍し、クラブの育成組織で有望な若手へと成長。2025年4月にトップチームに招集され、6月のクラブワールドカップでヴィンセント・コンパニー監督の下プロデビューした。その直後、フィードラーから再びオファーが届いた。

VfBで10年間さまざまな役割を務めた後、2部マグデブルクの監督に就いていた。フィードラーは「シーズン当初、我々は彼に注目していた。バイエルンでブレークする前、レンタル移籍がプロとしての第一歩になるかもしれないと考えていた」と語る。

だがカールはミュンヘンに残り、すぐに定位置を確保。公式戦39試合に出場し、1970分間プレーして9ゴール8アシストをマークした。 リーグ制覇を達成した彼は、土曜日にFCバイエルンの一員としてフィードラーの古巣シュトゥットガルトと対戦し、DFBポカール（ドイツカップ）制覇を狙う。さらにドイツ代表としてワールドカップ遠征へ選ばれる可能性も高く、その情報はすでにリークされている。