有力候補3人全員が市場から消えた？バイエル・レバークーゼン、監督探しで大惨事の危機

バイエル04は有力視されていた監督候補全員の獲得に失敗する兆しがある。
先陣を切ったのはフィリペ・ルイスだ。フラメンゴで多数のタイトルを獲得し注目されたこのブラジル人選手を、スカイによるとヴェルクセルフは当初最優先候補としていた。
だが彼はレバークーゼンのオファーを断り、ASモナコと2028年までの契約を結ぶ見込みだ。
バイエル04は有力視されていた監督候補全員の獲得に失敗する兆しがある。
先陣を切ったのはフィリペ・ルイスだ。フラメンゴで多数のタイトルを獲得し注目されたこのブラジル人選手を、スカイによるとヴェルクセルフは当初最優先候補としていた。
だが彼はレバークーゼンのオファーを断り、ASモナコと2028年までの契約を結ぶ見込みだ。
その後、クリスタル・パレスのオリバー・グラスナーとAFCボーンマスのアンドニ・イラオラが候補に浮上した。
イラオラは3年間で毎年クラブ新記録の勝ち点を挙げ、ヨーロッパリーグ出場権を獲得。一方グラスナーは先週水曜日、クリスタル・パレスでの最終戦で2022年のアイントラハト・フランクフルトに続き2度目の欧州制覇を達成した。 カンファレンスリーグ決勝では、プレミアリーグ勢として臨んだ同クラブがラヨ・バジェカーノを1-0で下した。
2人とも所属クラブとの契約延長を早期に断り、7月1日以降はフリーエージェントとなる予定だ。バイエル04は両監督に接触したと報じられている。 『キッカー』誌は木曜日、レバークーゼンがイラオラと合意間近と伝え、ミランやクリスタル・パレスを退けたと報じた。
イラオラは、アグレッシブなプレスと速い縦展開を重視するスタイルで知られ、シャビ・アロンソ（レバークーゼン）やミケル・アルテタ（アーセナル）と同様にサン・セバスティアン「アンティグオコ」出身の指導者だ。
しかし土曜、リヴァプールが突然アルネ・スロットを解任。後任候補にイラオラが急浮上した。移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノが伝えている。リヴァプールが本腰を入れれば、スター揃いの名門への魅力は大きく、レバークーゼンにとって逆転は難しいだろう。
残るはグラスナーという選択肢だ。しかし、それもすでに過去の話なのか？『ビルト』紙によると、イラオラへの勧誘が続く中でも、このオーストリア人監督は依然として候補であり、どちらが先にクラブのオファーを「承諾」するかがカギだという。ただ、グラスナーの計画に変更が生じたようだ。
ロマーノによると、グラスナーは週明けミラノでACミランと会談する予定だ。 最終節の逆転劇で首脳陣は一新。ジョルジオ・フルラーニ代表理事、イグリ・タレスポーツディレクター、ジェフリー・モンカダテクニカルディレクターが解任され、マッシミリアーノ・アッレグリ監督も退任した。好スタートを切ったもののCL権を逃した。
ガゼッタ・デロ・スポルトによると、ミランは新スポーツディレクターにグラスナーの同胞ラルフ・ラングニックを望むが、ラングニックはまずオーストリア代表として米州W杯に出場する。また、マティアス・ヤイスレも監督候補に名を連ねる。
この結果、レバークーゼンは監督探しを振り出しに戻す可能性が出てきた。
レバークーゼンは2027年まで契約が残るヒュルマンド監督を今夏解任する見込みだ。54歳の同監督はシーズン開幕直後にテン・ハグ監督から交代したが、テン・ハグは早期にスポーツ幹部や一部スタッフ、選手と対立していた。
チームは安定を取り戻したが、チャンピオンズリーグ出場権は得られず。DFBポカール準決勝ではバイエルンに、CLラウンド16ではアーセナルに敗れ、リーグは6位だった。この結果では契約延長は難しい。
チームは攻撃面で迫力を欠き、高額移籍金の選手も期待に応えられなかった。クラブは新監督のもと再スタートを切る。