有力候補3人全員が市場から消えた？バイエル・レバークーゼン、監督探しで大惨事の危機

その後、クリスタル・パレスのオリバー・グラスナーとAFCボーンマスのアンドニ・イラオラが候補に浮上した。

イラオラは3年間で毎年クラブ新記録の勝ち点を挙げ、ヨーロッパリーグ出場権を獲得。一方グラスナーは先週水曜日、クリスタル・パレスでの最終戦で2022年のアイントラハト・フランクフルトに続き2度目の欧州制覇を達成した。 カンファレンスリーグ決勝では、プレミアリーグ勢として臨んだ同クラブがラヨ・バジェカーノを1-0で下した。

2人とも所属クラブとの契約延長を早期に断り、7月1日以降はフリーエージェントとなる予定だ。バイエル04は両監督に接触したと報じられている。 『キッカー』誌は木曜日、レバークーゼンがイラオラと合意間近と伝え、ミランやクリスタル・パレスを退けたと報じた。

イラオラは、アグレッシブなプレスと速い縦展開を重視するスタイルで知られ、シャビ・アロンソ（レバークーゼン）やミケル・アルテタ（アーセナル）と同様にサン・セバスティアン「アンティグオコ」出身の指導者だ。

しかし土曜、リヴァプールが突然アルネ・スロットを解任。後任候補にイラオラが急浮上した。移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノが伝えている。リヴァプールが本腰を入れれば、スター揃いの名門への魅力は大きく、レバークーゼンにとって逆転は難しいだろう。