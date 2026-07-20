「有力な選択肢だ！」ケビン・デ・ブライネは衝撃的な移籍を巻き起こすのか？

このベテラン選手がどこへ移籍するかは、まだ不明だ。しかし、フランスのスポーツ紙は、負傷リスクが高まったデ・ブルイネを欧州のトップクラブが再び獲得する可能性は低いと推測している。

同紙は「年齢を考えると欧州ビッグクラブへの移籍は難しい」と指摘し、トルコやサウジアラビアを現実的な選択肢と見る。ガラタサライからオファーがあったが、オカン・ブルク監督が拒否したという。

キャリア晩年のデ・ブルイネは、キャリアをスタートさせたKRCゲンクに戻る可能性もある。同クラブは10番のポジションで人材を必要としている。

デ・ブルイネは現在休暇中で、今後の去就を検討している。 直近ではベルギー代表としておそらく最後の主要大会に出場。グループステージやセネガルとの16強戦では不安定だったが、パフォーマンスを向上させ、準々決勝で後に世界王者となるスペインに敗れた。ベルギーは「フリア・ロハ」から失点を奪った唯一のチームだった。

グループリーグ最終戦のニュージーランド戦（5-1）で1得点を奪ったが、ラウンド16の開催国アメリカ戦では、本来レッドカードで出場停止となるはずだったFWフォラリン・バログンが特赦された件でチーム内に不和が生じ、デ・ブルイネは90分間ベンチで過ごした。