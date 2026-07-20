『レキップ』紙によると、SSCナポリは契約が残っている35歳の攻撃的MFを今夏放出する意向だ。
翻訳者：
「有力な選択肢だ！」ケビン・デ・ブライネは衝撃的な移籍を巻き起こすのか？
報道によると、デ・ブルイネはクラブ幹部を説得できず、複数のエージェントが新クラブを探している。
デ・ブルイネはマンチェスター・シティで10年間活躍した後、昨夏フリーでナポリに移籍。しかし今シーズンは重度の筋肉損傷で半年間離脱し、公式戦21試合のみの出場だった。それでも5ゴール4アシストを記録した。 負傷はPKキックを蹴った際に起こった。
ナポリはリーグ2位に入ったものの、クラブはデ・ブルイネとの契約を打ち切る方針だ。
- (C)Getty Images
ケビン・デ・ブライネはサウジアラビアへ移籍するのか？
このベテラン選手がどこへ移籍するかは、まだ不明だ。しかし、フランスのスポーツ紙は、負傷リスクが高まったデ・ブルイネを欧州のトップクラブが再び獲得する可能性は低いと推測している。
同紙は「年齢を考えると欧州ビッグクラブへの移籍は難しい」と指摘し、トルコやサウジアラビアを現実的な選択肢と見る。ガラタサライからオファーがあったが、オカン・ブルク監督が拒否したという。
キャリア晩年のデ・ブルイネは、キャリアをスタートさせたKRCゲンクに戻る可能性もある。同クラブは10番のポジションで人材を必要としている。
デ・ブルイネは現在休暇中で、今後の去就を検討している。 直近ではベルギー代表としておそらく最後の主要大会に出場。グループステージやセネガルとの16強戦では不安定だったが、パフォーマンスを向上させ、準々決勝で後に世界王者となるスペインに敗れた。ベルギーは「フリア・ロハ」から失点を奪った唯一のチームだった。
グループリーグ最終戦のニュージーランド戦（5-1）で1得点を奪ったが、ラウンド16の開催国アメリカ戦では、本来レッドカードで出場停止となるはずだったFWフォラリン・バログンが特赦された件でチーム内に不和が生じ、デ・ブルイネは90分間ベンチで過ごした。
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