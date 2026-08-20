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「有利なスタートではない！」。マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの対戦カードは「楽」だとの主張を一蹴
キャリックが批判者に反論
キャリックは、自身のチームが新たなプレミアリーグシーズンで「楽な」スタートを与えられたとの見方を「ばかげている」と一蹴した。マンチェスター・ユナイテッドは土曜昼のキックオフで昇格組ハル・シティとの開幕戦に臨み、その後は来週、同じくプレミアリーグ昇格組のイプスウィッチ・タウンをホームに迎える。
オールド・トラッフォードで正式に指揮を執る立場として初のフルシーズンに臨むキャリックは、開幕から数週間の戦いについて断固とした見解を示した。キャリックは「まず第一に、今のこのリーグにおいて、私たち全員にとって楽なスタートなどない。厳しいスタートだと思っている。どちらのチームもそうだが、今は土曜日の試合のことしか考えていない。昇格したばかりのチームとのアウェー戦は、本当に厳しい試合だ。私はこれまでもそういう試合に関わってきた。だから、何が懸かっているのか、土曜日に何が自分たちに向かってくるのか、自分たちが何に備えなければならないのかは十分に理解している。だから、有利なスタートではない。そう言うのは簡単なのだと思うが、ある意味ではかなりばかげているし、私はまったくそうは受け取っていない」と述べた。
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負傷状況に関して前向きな知らせ
ユナイテッドは、遠征メンバーにベンヤミン・シェシュコと新加入GKカール・ダーロウが含まれる見込みで、追い風を受けることになりそうだ。両選手ともクラブのプレシーズン6試合の親善試合には出場していなかったが、今週フルトレーニングへの復帰に成功しており、起用可能な状態にある。
23歳のストライカーは、5月上旬にリヴァプール戦で脛を負傷して以降、戦列を離れていた。そのためプレシーズン全日程を欠場することになった。フルメニューでのグループトレーニング復帰について語ったキャリックは、楽観的な見方を示している。「ベンはトレーニングに戻ってきた。これはまた一つポジティブなことだし、彼がグループに戻ってくるのを楽しみにしている。何分かプレーさせたい」
また、メイソン・マウントについても最新情報がある。パリ・サンジェルマンとのプレシーズン親善試合で1-1の引き分けに終わった一戦で足を負傷し、状態は「微妙」と説明されている。マウントはオールド・トラッフォード移籍後、コンディション面の問題に悩まされており、3シーズンで出場はわずか72試合にとどまっているが、それでもキャリックはこのMFのクオリティーを強く信じている。
メイソン・マウントへの全面的な支持
キャリックは今回の新たな離脱にもかかわらず、マウントを絶賛し、次のように語った。「まず第一に、メイソンはトッププレーヤーだ。本当にトッププレーヤーだ。それはここまでのプレシーズンでも見えていた。彼は出場した試合の序盤でチームのベストプレーヤーの一人だったし、私は彼が素晴らしかったと思っている。だから驚きはない。私がこれまで見てきたもの、期待しているもの、そして彼について分かっていること、その通りだ」
指揮官は最後に、負傷の問題を乗り越えようとしているイングランド代表にとって、リズムをつかむことの重要性を強調した。キャリックはこう付け加えた。「もちろん、彼はここ数年で何試合かを欠場してきたし、彼自身も万全の状態になりたい、完全なリズムに乗りたい、そして健康な状態を維持したいと思っている。だから我々もそのために全力を尽くして支えている。ただ、メイスはトッププレーヤーだ。メイソンはすぐに、本当にすぐに戻ってくる。今すぐでないとしてもね。だから何も問題ない」
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キャリック、ラッシュフォードの復帰と柔軟性を喜ぶ
キャリックは、マーカス・ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドに復帰して以降に見せている状態と姿勢に満足感を示した。バルセロナでの期限付き移籍を成功裏に終えた後、イングランド代表FWはプレシーズンのトレーニングでチームに再合流。以前は前任の監督たちの下で序列を落としていた。ラッシュフォードは現在、土曜日にハルと対戦するマンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグ復帰を果たす可能性がある。
28歳の進歩について語ったキャリックは、そのコンディションの良さと前線の複数ポジションをこなせる戦術的な柔軟性を強調した。「マーカスは本当に素晴らしい状態で戻ってきた。本人もサッカーを楽しんでいるし、フィットしていて、鋭さもあり、力強く、プレーする準備ができている」とキャリックは述べた。その上で、中央でのプレーはラッシュフォードの第一の役割ではないかもしれないとしつつも、中央でもプレーできる能力が、シーズンを通してマンチェスター・ユナイテッドの前線に貴重な柔軟性をもたらすと付け加えた。
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