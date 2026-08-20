キャリックは、自身のチームが新たなプレミアリーグシーズンで「楽な」スタートを与えられたとの見方を「ばかげている」と一蹴した。マンチェスター・ユナイテッドは土曜昼のキックオフで昇格組ハル・シティとの開幕戦に臨み、その後は来週、同じくプレミアリーグ昇格組のイプスウィッチ・タウンをホームに迎える。

オールド・トラッフォードで正式に指揮を執る立場として初のフルシーズンに臨むキャリックは、開幕から数週間の戦いについて断固とした見解を示した。キャリックは「まず第一に、今のこのリーグにおいて、私たち全員にとって楽なスタートなどない。厳しいスタートだと思っている。どちらのチームもそうだが、今は土曜日の試合のことしか考えていない。昇格したばかりのチームとのアウェー戦は、本当に厳しい試合だ。私はこれまでもそういう試合に関わってきた。だから、何が懸かっているのか、土曜日に何が自分たちに向かってくるのか、自分たちが何に備えなければならないのかは十分に理解している。だから、有利なスタートではない。そう言うのは簡単なのだと思うが、ある意味ではかなりばかげているし、私はまったくそうは受け取っていない」と述べた。